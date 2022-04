Van, aki pénzhez jut, más csillagjegy szerencsés fordulatra számíthat április utolsó hetén

Most lényeges szerephez jut a szerelem, a heti csillagállások szerint pedig vidám napokkal, szerencsés fordulatokkal búcsúzik az év negyedik hónapja.

KOS (III. 21. - IV. 20.)

Épp csak beköszönt a május, te már a nyári programokon, eseményeken és a nyaraláson töröd a fejed. Szabadidőd jó részét ez tölti ki a héten. Kedveseddel új, izgalmas élményben részesültök, ami még inkább összehoz titeket. Ha még szingli vagy, egy váratlan helyzetben flörtbe keveredsz, ami később akár tovább is fejlődhet.

BIKA (IV. 21. - V. 20.)

Nálad most minden az érzelmekről szól. Ez valamelyest el is tereli a figyelmed a munkáról, ezért ügyelj, hogy semmi se maradjon el. Szerelmeddel romantikus napokra számíthattok. Olyanok lehettek, akár a turbékoló galambok. Még várod a párod? Egy régi jelölted bukkan fel, akit azóta már másképp látsz.

IKREK (V. 21. - VI. 21.)

Szívességet kérnek tőled, melynek teljesítése meghaladja a lehetőségeid. Bátran mondj nemet, ha így érzed. A héten egyébként pénzhez juthatsz, de nem tudni, hogyan: lehet, hogy találsz egy összeget, vagy visszakapsz egy kölcsönt. Szerelmi életedben valóra válhat valami, amire régóta vágytál.

RÁK (VI. 22. - VII. 22.)

Anyagi kérdések foglalkoztatnak. Ezeket szerencsére egykettőre lerendezheted, ugyanis egy nagyszerű ötleted támad, amivel megoldhatod a helyzeted. Szerelmeddel csodás napok várnak. Egy hullámhosszon lesztek, és még többet nevettek, mint valaha. Szingliként új jelöltet szemelsz ki.

OROSZLÁN (VII. 23. - VIII. 22.)

Munkahelyeden pletyka üti fel a fejét. Vigyázz, mit mondasz tovább, ugyanis a végén te ütheted meg a bokád. Hallgatni arany! Mivel szerencse kísér a héten, elintéznivalóiddal jól boldogulsz. Kedveseddel egy nyári utazás ötlete merül fel, melyet el is kezdtek megszervezni. Ha egyedülálló vagy, most jól is esik a szingliséggel járó szabadság.

SZŰZ (VIII. 23. - IX. 22.)

Ha tehetnéd, nagy kortyokban nyelnéd a tavaszt, hiszen imádod minden színét és illatát. Most több időt tölthetsz a szabadban, ami feltölt téged. Kedveseddel kissé parazsas lesz olykor a hangulat, de a kisebb viták csupán a napi stresszből adódnak. Hétvégén kapcsolódjatok ki! Szingliként az online ismerkedés ígéretes.

MÉRLEG (IX. 23. - X. 22.)

Egy barátoddal kerülhetsz kisebb vitába, amit csak akkor sikerülhet megoldani, ha végighallgatjátok egymás álláspontját. Végül elillan a harag, és marad a jó hangulat. Kedveseddel több időtök lesz kettesben, mint máskor, és ez pozitív hatással lesz rátok. Ha még egyedülálló vagy, egyszerre két pasi is megtetszik, és nehéz lesz köztük dönteni.

SKORPIÓ (X. 23. - XI. 21.)

Programok tömkelege ígérkezik a számodra, csak győzd utolérni magad! Jó, ha előre végiggondolod, mit csinálsz, és mikor. Így nem kerülsz időzavarba. Szerelmeddel viccelődő, csipkelődő hangulatban telhet a hét. Ha még várod a párod, egy társaságban töltött este során megismersz valakit, akivel azonnal kölcsönös lesz a szimpátia.

NYILAS (XI. 22. - XII. 21.)

Egy régi barátba botlasz, aki sokat változott az eltelt idő alatt. Magad is meglepődsz, ám ez a változás kedvező hatással lehet a képre, amit róla alkottál. Szíved választottja a tanácsod kéri, ami bizalmáról árulkodik. Igyekezz objektív lenni! Ha még szingli vagy, egy barátnőd számodra vakrandi szervezését fontolgatja.

BAK (XII. 22. - I. 20.)

Valaki olyasmire kér, ami számodra erkölcsileg nem fér bele. Bátran mondj nemet, ha úgy érzed, a dolog sok lenne számodra. Pároddal közösen oldotok meg egy hirtelen jövő nehézséget, ami újfent bizonyítja, milyen jó csapat vagytok. Ha még nincs párod, egy olyan pasi bukkan fel ismét környezetedben, akit egykor kikosaraztál.

VÍZÖNTŐ (I. 21. - II. 19.)

Környezetedben két személy konfliktusba kerül, ám talán akkor jársz jól, ha kimaradsz belőle. Ha állást foglalsz, egyiküket magadra haragíthatod. Szerelmed családjával, barátaival egy közös program keretében alkalmad nyílik közelebbről is összeismerkedni. Ha még egyedülálló vagy, egy társkereső hozhat gyors sikert.

HALAK (II. 20. - III. 20.)

Jó hírekkel kecsegtet a hét: valami olyasmit fog érinteni, amiben nem igazán hittél. Most mégis eluralkodik benned a remény. Kedvesed és közted némi féltékenység ébred, de ez is csak mély érzelmeiteket és ragaszkodásotokat bizonyítja. Szingliként egy férfi barátod irányában kezdhetsz többet érezni.