Sorsdöntő fordulat vár erre a hat csillagjegyre napokon belül

Áprilisban a Merkúr hanyatlása miatt olyan dolgokat fogunk megtapasztalni, ami néhány csillagjegynek igazán megdöbbentő lesz. Nem fog mindenkire egyenlően hatni a bolygóállás, de lesz 6 csillagjegy, akiknek sorsdöntő fordulatot tartogat az április 5. és 28. között végbemenő Merkúr hanyatlás. Lássuk, kikről van szó.

Ikrek

Jó, ha fejben tartod, hogy a Merkúr az uralkodó bolygód. Számodra a hatás kommunikációs szinten fog megérződni. Te alapvetően a kommunikációban brillírozni szoktál, azonban ez az égi jelenség gátolni fog ebben. Azt érezheted, hogy bizonyos dolgok mintha kihullanának a fejedből, miközben beszélsz vagy egyszerűen elakad a szavad. Próbálj meg minél tisztábban és egyszerűbben kommunikálni.

Rák

Habár a Rákokat csendes megfigyelőknek szokták titulálni, a Merkúr hanyatlásának hatására nem fognak sokáig csendben maradni. Lehet, hogy ebben az időszakban a megszokottnál sokkal lobbanékonyabb és érzelmesebb leszel. Az is előfordulhat, hogy könnyen felhúzod majd magad apró-cseprő ügyeken, pedig nem jellemző rád. Mindig hagyj magadnak időt átgondolásra, mielőtt szavakban is megnyilvánulnál.

Oroszlán

Alapvetően egy elbűvölő, lelkes és energiabomba típusú személy vagy, de ez a márciusi Merkúr hanyatlás időtartama alatt megváltozhat. Az energiaszinted lecsökken és olyan lustának és érdektelennek fogod érezni magad, mint eddig talán soha. Légy türelmes magadhoz és várd ki ennek az időszaknak a végét bizakodva.

Szűz

Nagyon zavarodottnak és ingerültnek fogod érezni magad a Merkúr hanyatlása alatt. Te alapvetően amúgy is eléggé részletekben elvesző, szőrszálhasogató tudsz lenni, de nem annyira, hogy azt már te magad is észrevedd. Próbálj meg türelmes lenni nem csak másokkal, de önmagaddal szemben is. Ne hagyd, hogy olyan apróságok befolyásolják a hangulatodat, amelyeknek az égvilágon semmi jelentősége az adott pillanaton kívül.

Mérleg

Tudvalevő, hogy nagyon diszkrét tudsz lenni és szinte minden egyes lelki ügyedet rejtve tudod tartani mások elől. A Merkúr hanyatlása azonban belőled is kihozza azt az oldaladat, amellyel nem szoktál naponta találkozni. Az érzelmeid sokkal könnyebben a felszínre törnek majd. Tanácsos nem elragadtatni magad semmivel kapcsolatban és odafigyelned arra, hogy ne bánts meg másokat a szavaiddal.

Vízöntő

Szükségtelen frusztrációk lesznek rajtad úrrá a Merkúr hanyatlása alatt. Fontos lesz, számodra, hogy olyan perspektívából tekints a dolgokra, amelyből általában nem szoktál. Ha képes vagy elsajátítani a pozitív hozzáállást, rá fogsz jönni, hogy nem olyan siralmasak körülötted a dolgok, ahogyan azt elsőre hiszed.