Gyakran jön szembe veled egy bizonyos szám? Eláruljuk, mit jelent

Segítünk felfedni, mit akar az univerzum üzenni azzal, ha bizonyos számokba újra és újra belebotlasz. Hogy mit jelentenek az egyes számok, a numerológia elárulja.

1

Valami új van a láthatáron! Amennyiben hallgatsz a megérzéseidre és próbálod értelmezni az univerzumból érkező jeleket, sikerre viheted a terveidet. Ha sűrűn felbukkan az életedben az egyes, vagy gyakran látod duplázódni, akkor az arra hívja fel a figyelmedet, hogy jó úton jársz, a céljaid felé haladsz, de fontos, hogy továbbra is kitartó legyél, és ne add fel.

2

A kettes számról sokan úgy tartják, hogy a párkapcsolatra, a szerelemre vonatkozik, egyúttal utal arra is, hogy több időt kell szentelnünk az összhang megtalálására, a harmóniára. Általában nagyobb döntések előtt szokott felbukkanni, amikor is két tényező között kell választanod. Arra hívja fel a figyelmedet, hogy nem érdemes halogatnod, ideje dönteni, és félelem nélkül tovább haladni, mert így lehet a kettőből egy egész.

3

A hármasról úgy tartják, hogy a teljességet szimbolizálja, ugyanis a múlt, a jelen és a jövő egységeként tartják számon. Ha úgy érzed, hogy jól haladsz a feladataidban, akkor a hármas ebben csak megerősít, és arra hívja fel a figyelmedet, hogy megfelelően lavírozol. Viszont, ha elakadtál, akkor figyelmeztet, hogy megragadtál a múltban, túl sokat törődsz a régi sérelmeiddel, ám így nem éled meg a jelent – és persze a jövőd sem a megfelelő ütemben épül.

4

Ha a négyre gondolunk, akkor gyakran automatikusan egy négyzet jut az eszünkbe. Ezzel annyi a probléma, hogy a négyzetnek négy sarka is van és ez a számmisztika szerint utalhat arra, hogy bezárva érzed magadat. Azt tapasztalhatod, hogy nem tudsz haladni semerre, folyton falakba ütközöl, pedig időszerű lenne, hogy ezen változtass. Bármelyik úton is indulsz el, csak jobban járhatsz, mintha folyton egy helyben toporognál.

5

Az ötös éppen félúton van az egyjegyű számok tekintetében, ezért elsősorban a haladást jelképezheti a gyakori felbukkanása. Ugyanakkor különleges pozíciója miatt arra is következtetni enged, hogy szükséged lenne egy kis bátorításra, egy nagyobb lökésre, ami elmozdít a holtpontnak látszó helyzetből. Jobb, ha ezt a lökést nem a sorstól várod, mert lehet, hogy az fájdalmasabb lesz, mint elsőre gondolnád.

6

A hatos szám arra utalhat, hogy elmozdultál a változás irányába, ami egyúttal azt jelenti, hogy ismét elkezdődött valami új az életedben. Lehet, hogy még fogalmad sincs, mi ez, nem tudod, mi vár rád, de ha sokszor látod a hatost, akkor biztos, hogy rövidesen rá fogsz jönni, mire utalt. Ami biztos, hogy érdemes most nyitott szemmel járnod és tudatosabban felvállalnod a döntéseidet. Ez azért lényeges, mert a hatos szám azt sejteti, hogy valamilyen területen irányító szerepet kell majd betöltened.

7

A hetes számhoz rengeteg misztikus legenda fűződik. Igazán különleges, meghatározó része az életünknek, ezért fontos, hogy figyelj rá, ha sokszor felbukkan a hétköznapok során. Jelentős változásra, sorsfordító átalakulásra számíthatsz. Ez lehet, hogy fájdalmas, de mindenképpen mérvadó lesz számodra, viszont kitartással és önfejlesztéssel sokkal magasabb szintre juthatsz el, mint korábban valaha gondolni merted.

8

A nyolcas számnak köszönhetően átlagon felüli erőre, energiára tehetsz szert. Rendszeres felbukkanása utalhat arra, hogy valamiért küzdened kell a jövőben, vagy akár már most, a jelenben. Fontos, hogy mivel a nyolcas sokkal inkább az evilági értékeket és az egót szimbolizálja, az előrehaladásod érdekében arra is koncentrálj, hogy az intellektuális utadat tekintve se maradj le.

9

A kilences szám aktív segítőd lehet az élet során. Talán ezért is van az, hogy a jóság számaként került be az ezotériába. Ha sokszor felbukkan az életedben, akkor arra hívja fel a figyelmet, hogy néha kicsit idealista vagy. Fontos, hogy továbbra is segíts másoknak, hogy jobb hellyé tedd a világot, hiszen ehhez meg is kapod a szükséges energiákat. Azonban figyelned kell magadra, mert te sokszor háttérbe szorulsz – adni csak akkor tudsz, ha te is rendben vagy!