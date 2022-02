Ugye mindig is akartál kristálygömböt, most megmondjuk mi vár rád a következő 5 évben

Ki ne akarná tudni, hogy mi lesz vele akárcsak egy év múlva? De, hogy arra nyílik lehetőség, hogy belenézzünk öt évre előre az életünk alakulásába, az igazi ritkaság. Arra is kaphatsz tanácsot, hogy mely évben mire érdemes figyelned.

Kos

Szakmai szempontból jelentős változásokon mész keresztül az elkövetkezendő fél évtizedben. Ám nemcsak te magad alakulsz át, hanem a hozzáállásod is, így minden bizonnyal, a még csiszolatlan tehetségeid kiforrnak, különösen akkor, ha április 6. és 14. között születtél. Ha még egyedül vagy, 2023 tökéletes év lesz ahhoz, hogy megtaláld azt a társat, akivel mind lelki szinten, mind karakteretekben megegyeztek. Ám a most végzett kemény munkád gyümölcseit csak 2025-ben fogod learatni, és akkor fogja duzzasztani a pénztárcádat. 2025 egyébként remek év lesz számodra pénzügyi szempontból, de csak is akkor, ha addig megőrzöd a türelmedet, nem kezdesz el egyik helyről a másikra ugrálni, és nem lesznek félbehagyott feladataid. A 2026-es évet utazásokkal és szórakozással töltöd majd, a lelkesedés újra visszaköltözik beléd, melynek hatására kissé figyelmetlen és szétszórt lehetsz. 2024 és 2026 között jelentősen növekednek majd a bevételeid, ám ez minden bizonnyal egy örökség lesz, melynek az lesz az ára, hogy elveszítesz valakit, aki nagyon fontos számodra.

Bika

Mostanáig nem tervezted, hogy szeretnéd bejárni a világot, gondtalanul utazgatva? Talán elérkezett az ideje, hogy 2023-ban újra gondold mindezt, és terveket kovácsolj. A 2023-as év ugyanis számos lehetőséged tartogat a számodra, neked pusztán annyi a dolgod, hogy kimozdulj végre a komfortzónádból, észre vedd és kiaknázd őket. Ha 2023 februárjáig nem élsz a felkínálkozó lehetőségekkel, tudnod kell, hogy legközelebb csak 2027-ben ajánlkoznak fel újra. 2024 környékén minden esélyed meg van rá, hogy hírnevet szerzel, sőt, még az is megeshet, hogy országos, netán nemzetközi projektekben vehetsz részt. Ezt követően egy csendesebb időszak következik, mely arra lesz jó, hogy újra rendszerezd magad, számvetést készíts, és felkészülhess az újabb 5 éves periódusra.

Ikrek

Rendkívül pozitív tapasztalások várnak rád mind a szerelem, mind a karrier terén, és ez egészen a 2024-es év közepéig így lesz. Ez év második felétől kezdve azonban egy sor paradigmaváltás várható. Ha tehát szükségét érzed annak, hogy reflektorfényben légy, akkor ezen 2023-ig kell dolgoznod, ezt követően ugyanis inkább a befelé fordulással, a mélyebb lelki dolgok felfedezésével töltöd majd az idődet. Igyekszel majd távol kerülni a mindennapi zajtól, nyüzsgéstől, és inkább a lelki békédet fogod keresni, megízlelve, megfigyelve az élet mélyebb értelmét. 2025-ben egy otthonváltásra kerül sor – talán önálló lakásba költözöl, vagy éppen úgy döntesz, hogy a gyermekeidet szeretnéd egy egészséges környezetben felnevelni, a szmogos nagyváros helyett. Bárhogy is történjék, ezt követően otthonod csinosítása, és a kreativitás veszi át a főszerepet egészen 2027-ig.

Rák

2023 és 2024 közötti időszak az ingatlan tranzakciók kora lesz az életedben. Lehet, hogy új lakást, házat vásárolsz, vagy éppen egy saját ingatlant szeretnéd eladni – a lényeg, hogy ez a 2 év ennek jegyében telik majd. Sajnos nagy az esélye annak is, hogy ezekben az években gyökeres változás áll be a párkapcsolatodban is – akár válásra, akár szakításra, akár különélésre kell számítanod. Bármelyik is történjék, nem jár majd fájdalommal, hiszen minden kölcsönös megállapodás alapján történik majd, és abszolút felnőtt módjára kezelitek a helyzetet a partnereddel. 2024 év vége felé megismerkedhetsz valakivel, akivel olyan életed lesz, mintha minden egyes napon nászúton lennétek. A következő 3 évben pedig nem teszel mást, mint újra felfedezed önmagad, és immár tiszta lappal indulsz neki a következő 5 éves periódusnak.

Oroszlán

Talán sok éve vársz arra, ami az öt év első része megad, ez a növekedés időszaka lesz az Oroszlán szülött számára. Már 2023 év elején növekedni kezdenek a bevételeid, és ez a fellendülés egészen őszig tart, ám ekkor egy veszélyes görbület következik be, ezért érdemes tartalékolni, hogy utólag ne kelljen a falba verni a fejedet. 2024 számodra a házasságról fog szólni – lehet, hogy te magad mész férjhez, de az is lehet, hogy szeretett gyermeked mondja ki valakinek a boldogító igent. 2025-ban nagy esélyed van egy költözésre, mely nemcsak annyit tesz, hogy egyik kerületből költözöl a másikba – ennél sokkal komolyabb lesz a dolog, még az is megeshet, hogy másik országban próbálsz szerencsét a családoddal együtt, így az új életed teljesen lefoglal majd egészen 2027-ig.

Eljegyzés, házasság, vagy gyermekáldás is szóba jöhet a következő 5 évben. Fotó: Shutterstock

Szűz

Jegyezd meg jól a következő évet, ugyanis 2023 nyarától kezdve öt éven át egy személyes növekedési időszak várható az életedben, teljesen átalakulsz mind fizikailag, mind mentálisan. A pénzügyek terén 2023 és 2025 között várható számodra a legjobb időszak, ám a szerelemben csak 2024-ben számíthatsz változásra. Ekkor azonban egy komoly szerelmi kapcsolat köszönt rád, amit őszintén szólva nem is várnál korábbra, hiszen egészen eddig úgy döntöttél, hogy szeretnéd még egy kicsit újra élni a gyermekkorodat. Ez a kapcsolat azonban felkorbácsolja majd az addigi nyugodt életedet, és minden lehetőséged meg van rá, hogy 2026-ban idegen országba költözöl életed párjával. Nem csoda, hogy az ott kialakított új életed maximálisan lefoglal majd egészen 2027-ig.

Mérleg

2023 és 2024 között kismillió esélyed lesz arra, hogy jelentősen megnöveld a bevételeidet. Ha egy ajánlatot visszautasítasz, azzal a lendülettel jönni fog egy új – nyíltan ki lehet mondani, hogy a Mérleg lesz a 2023. év legszerencsésebb jegye. Még arra is meg van minden esélyed, hogy komoly hírnevet szerzel. Ha ez idáig még nem vetetted bele magad egy önálló vállalkozásba, netán a politikába, vagy valamilyen segítő szervezet tevékenységébe, akkor jó lesz, ha újraértékeled a képességeidet, mert a csillagok ebben az időszakban igencsak megtámogatják majd ezen irányú kezdeményezéseidet. 2025-tól egy csendesebb időszak következik majd, amikor is számot vethetsz önmagaddal, és az addig történtekkel. Ez az időszak egészen 2027-ig kitart majd, és neked semmi más dolgod nem lesz, mint a háttérből figyelemmel kísérni a körülötted zajló eseményeket.

Skorpió

Az elkövetkező ötéves periódusban a magánéleted élvez elsőbbséget az életedben. Te, aki mindig is szerettél a tűzzel játszani, akit rejtély és misztikum vett körül, mióta az eszét tudja, most egészen másfajta megközelítésből szemléled az életedet. Lelked „újraindítása” sokkal fontosabb lesz számodra, mint az, hogy betölts egy fontos társadalmi funkciót, vagy éppen azzal töltsd a drága idődet, hogy ennek megszerzésén dolgozz. 2023 és 2025 között nagy szükség lesz a lelkierődre, mert egy számodra fontos személy számít rád egy akut egészségügyi probléma leküzdésében. Skorpió lévén azonban határtalan erő lakozik benned, így észre sem fogod venni, és komoly támaszt nyújtasz majd az illetőnek. Ezt követően végre fellélegezhetsz, és 2027-ig már nem kell mást tenned, mint élvezni az életet.

Nyilas

2023-as évtől a Nyilas szülött spirituális útkeresésbe kezd, és ez bizony nagyon sokáig kitart. Olyan szellemi utazásokon veszel majd részt, amelyen szinte mindenki szeretne ott lenni, még akkor is, ha számodra ez időnként szenvedéssel jár. Csak utólag fogod megtapasztalni és megfigyelni azokat a változásokat, melyet ez a spirituális utazás adott neked, és hálás leszel a sorsnak, amiért meglépted azt, amit meg kellett lépned. Ne feledd, a valódi boldogság éppen a cél felé vezető útban rejlik, nem pedig ott, ahol már a csúcson érzed magad. Jól jegyezd meg ezeket az éveket: 2023, 2024, 2027, hiszen ezek életed legjobb karmikus évei lesznek.

Bak

A változás bimbói már a 2023-as év első negyedében tisztán láthatók lesznek a Bak szülött életében. Egy remek időszak következik a karrieredben, ám egy teljesen másik területen, mint amelyben idáig dolgoztál. 2024-től új ciklus veszi kezdetét az életedben, melyben újra felfedezed önmagad, és egészen másfelé orientálódsz, mint életed korábbi szakaszaiban. Innentől kezdve egészen más dolgok lesznek fontosak számodra, és te magad is meglepődsz majd azon, mennyire távol áll már tőled a büszkeség és a makacsság, mely azelőtt igencsak részét képezte a természetednek.

Vízöntő

2023-ban sajnos bizonyos élethelyzetekben érzelmi törésekre számíthatsz, mely akár egy szakítást is magában hordozhat. Bármennyire furcsán hangzik azonban, ezek a törések egytől egyig a segítségedre lesznek, és kizárólag a te utadat egyengetik. Érthető, hogy a kezdeti stádiumban sokat fogsz szenvedni, ám hamarosan rájössz, hogy „Ami nem öl meg, az erősebbé tesz!”. Egy idő után ugyanis hálás leszel a sorsnak, amiért megtanította neked ezeket a leckéket, és egyetlen lépésedért sem fogod hibáztatni magad. 2024-ben tulajdonképpen vegetálsz majd az élet szinte minden területén, de botorság lenne azt állítani, hogy ezt nem fogod élvezni. Az igazi fordulatok csak 2025-től kezdődnek újra, amikor is robbanás szerűen törnek be az életedbe a váratlan helyzetek, életesemények, és csak is rajtad múlik majd, hogy ezeket hogyan éled meg.

Halak

2022 viszonylag csendesen telik majd a Halak szülött esetében, 2023-ban azonban rengeteg utazásra, kalandra számíthatsz, különösen akkor, ha ezek a munkáddal lesznek összefüggésben. 2024-ben életedben egy új szakasz kezdődik, melynek köszönhetően az sem kizárt, hogy elszakadsz bizonyos emberektől, helyektől, lemondasz bizonyos szokásokról, melyek erősen belevésődtek a tudattalanodba. Lesz olyan élethelyzet, melynek elvesztését, vagy megváltoztatását nagyon fogod sajnálni, de utólag rá fogsz jönni, hogy mindez érted történt, a te érdekedben. A 2025-ös év nagyon ideális lesz gyermekáldásra, tervezésre, vagy akár örökbefogadásra, hiszen rendkívül termékenynek ígérkezik. Minden bizonnyal ekkor érik meg benned a gondolat, hogy felelősen gyermeket vállalj – de az is lehet, hogy nem te leszel a boldog anyuka, hanem a gyermeked életébe köszönt be a gyermekáldás.