Fogadjunk, hogy eddig rosszul melegítetted a pizzát!

A pizza igazi túlélőkaja, ami alighanem már sok házibulit és éjszakázást mentett meg. Azonban bármennyire is finom frissen, sajnos ne szépítsünk: ha kihűlt, már koránt sem az igazi. Ráadásul a visszamelegítése is nagyon macerás a maradék pizzaszeleteknek. Van, aki a mikrózásra esküszik, ami pillanatnyi megoldásnak jó lehet, de sajnos a mikrózott pizza az egyik pillanatban még ehetetlenül forró, a következőben pedig olyan hideg és száraz, mint a kiinduláskor volt. Sütőbe is be lehet dobni, de ezzel csak még jobban kiszárítjuk. Ajánlunk hát egy megoldást, amit egy 10 millió megtekintés felett járó TikTok-videóból lestünk el:

A titok nem több, mint egy kevés víz a forró serpenyőbe, majd fedjük le, hogy a gőz el ne illanjon! Az eredmény egyszerűen tökéletes.

Jó étvágyat!