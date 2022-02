Izgalmas lesz a március a csillagok szerint, erre számíts

Azonnal csodás lehetőségekkel indul a március, ráadásul ez így is marad majd egész hónapban, és mindenki számára tartogat izgalmas újdonságokat.

Kos

Az első tavaszi hónap olyan ciklus számodra, melyben megszabadulhatsz az önpusztító hajlamoktól, a mélyen gyökerező félelmektől és a bűntudattól (ha persze van ilyen esetedben). A bolygók állása és a márciusi horoszkóp szerint könnyebben kapcsolatba léphetsz a tudat alattival, amelynek köszönhetően fontos felismeréseket tehetsz magadban. A munka, amely magában foglalja mások szolgálatát, elkezdődhet és sok örömet okoz. Az is bizonyosnak látszik, hogy több meghívást kapsz a következő hetekben. Így ha még független vagy, találkozhatsz valakivel, aki mély érzéseket indít el benned, ám ezt az új szerelmet kezdetben próbatétel elé állíthatja a sors…

Bika

Rögtön március elején a Halak jelében lesz újhold, amely ráadásul a Jupiter bolygóval is együttáll, így segítséget kaphatsz a céljaid eléréséhez. Egyre fontosabbá válhatnak a barátok is, akik támogatnak téged. Uralkodó bolygód, a Vénusz a Marssal együtt a karrieredet lendítheti előre, nem mellesleg könnyen lehet, hogy a munkád kapcsán ismerkedsz meg a leendő partnereddel. A bolygók szerint érdemes élned a lehetőséggel. A hónap közepe körül dönthetsz majd arról, hogy el akarod-e mélyíteni vele a kapcsolatot. Aggódni valód leginkább a szüleid miatt lehet. Jól tennéd, ha a lehető legtöbb időt töltenéd velük márciusban.

Ikrek

Pompás időszak kezdődik a karrieredben, amit a Halak újhold és a Jupiter együttállása jelez számodra. Egészen biztosan olyan lehetőség nyílik meg előtted, amiről talán eddig csak álmodni mertél, karrieredben a siker útjára léphetsz. Az is lehetséges, hogy új kalandokra vágysz, és talán nagy utazásokat is tervezel erre az évre. Sajnos a munka mellett ezt most el kell halasztanod, mert mindkettőt nem tudod megvalósítani. Viszont gyorsan belátod, hogy a munka fontosabb. A hónap közepétől a magánéleted és a munka között kell megtalálnod az egészséges egyensúlyt. Az is lehet, hogy pozitív módon kerülsz a rivaldafénybe.

Rák

Az újhold és a Jupiter a Halakban áll együtt rögtön március elején, és kifejezetten kíváncsivá tesz téged. Ha még tanulsz, a vizsgáid remekül sikerülnek. Az üzleti életben valószínűleg a terjeszkedhet, bővülhet a vállalkozásod, de az is lehetséges, hogy külföldi partnerekkel kerülsz kapcsolatba. A jogi ügyek az első tavaszi hónapban különösen kedvezően alakulhatnak számodra. A tanulást előnyben részesíted, és az írás könnyen megy, ha publikálni akarsz. S ha ez aktuális nálad, be is iratkozhatsz valamilyen tanfolyamra. Az anyagi helyzeted mások segítségének köszönhetően, vagy hitelfelvétellel javulhat.

Oroszlán

Előnyös lehetőségekre számíthatsz az első tavaszi hónapban a közös pénzügyek, a megosztott források, a kölcsönök, az adók, vagy akár közös vállalkozás kapcsán. Az is lehetséges, hogy belső átalakulást élsz meg, valami alapvetően változhat a személyiségedben. Pénzbeli haszon származhat például a párkapcsolatodon keresztül, de lehet ez vagyonmegosztás következménye is, vagy esetleg örökséghez juthatsz. Szinte biztosan sok intim pillanatban lesz részed a partnered mellett, de akár új kapcsolatot is köthetsz valakivel, ha ez aktuális most az életedben, és persze kellően nyitott vagy az ismerkedésre.

Szűz

A Halak újhold és a Jupiter bolygó együttállása a kapcsolataidat szélesítheti ki. Olyan időszak kezdődik márciusban az életedben, amely kifejezetten kedvez a partnerségnek vagy a közvélemény elnyerésének. Sok örömben lehet részed, ha megosztod az életedet egy különleges partnerrel a következő hetekben. Valószínűleg mostanában sokat tanulsz magadról egy számodra fontos partneren keresztül. Előnyöket élvezhetsz a házasságban, az élettársi kapcsolatban, az üzleti partnerségben, de tárgyalásokon és szerződéses megállapodásokon keresztül is. A március elején induló kapcsolatok sikeresek és boldogok lehetnek. Az is lehetséges, hogy munkatárs lesz az illető. A hónap közepi Szűz telihold pontosan ezt erősíti meg.

Mérleg

Márciusban a munka és az egészség, valamint a napi rutinok terén remélhetően szerencsével jársz. Sok örömet találsz a munkádban, az önfejlesztési törekvéseidben, de az is nagyon fontos, hogy tudatosan figyelj az egészségedre. Az előnyök a munkatársakon vagy az alkalmazottakon keresztül származhatnak ebben a ciklusban. Bármilyen szolgáltatás, amit nyújtasz, kifejezetten gyümölcsöző lesz. Akár új állásajánlatot is kaphatsz, vagy jelentősen javíthatsz a meglévő munkafeltételeken. Uralkodó bolygód, a Vénusz a Vízöntőben áll ismét együtt a Marssal, s bizony új szerelmet jelez számodra. Ha pedig már házasságban élsz, gyermeket vállalhatsz, amennyiben ez aktuális nálad.

Skorpió

Szerelem és romantika léphet be az életedbe március hónapban, ha még szingli vagy. Nagy valószínűséggel találkozol egy különleges partnerrel, amelyet a Halak újhold és a Jupiter jelez. Végre teljesen felszabadult leszel az elkövetkező hetekben. A részvényekbe és egyéb spekulatív ügyekbe történő befektetések jó hasznot hozhatnak. Az egészséges kockázatok valószínűleg megtérülnek, de azért legyél figyelmes, mibe fekteted a pénzedet, az energiádat, nehogy túlzásokba ess. Amennyiben már foglalt a szíved, könnyen lehet, hogy gyermekáldás aranyozza be a kapcsolatodat. Kreativitásod és/vagy a társasági életed felpezsdül. A szüleidre oda kell figyelned, velük sajnos gond lehet.

Nyilas

Felmerülhet ingatlanvásárlási vagy eladási lehetőség anyagi haszonszerzés céljából. Az is lehetséges, hogy lakásfelújításba kezdesz, vagy ingatlan veszel, és azt újítod fel. Ha pedig új lakásba költöznél, a bolygók támogatnak a céljaidban. A Halak újhold uralkodó bolygóddal a Jupiterrel segít téged ezekben az új és kifejezetten szerencsés lehetőségekben. A régóta fennálló családi problémákat rendezheted márciusban. A szülőkkel és a család többi tagjával is egyre jobban alakul a kapcsolatod. Az is lehetséges, hogy családfa kutatásba kezdsz, amely nagyon sok örömteli pillanatot és felismeréseket hoz neked. Fontos viszont, hogy próbáld egyendúlyba hozni a munkát és a magánéletet.

Bak

Ha azon gondolkozol, hogy szívesen tanulnál valami újat, a legjobb időben vagy hozzá, hogy visszaülj az “iskolapadba”. Oktatási és kommunikációs lehetőségeket jeleznek ugyanis számodra a bolygók, amelynek köszönhetően gyarapszik a tudásod, nagyobb lelkesedéssel fejezed ki ötleteidet. Képes vagy összetettebb témákat is megérteni, és úgy magyarázni, hogy mások is könnyen megértsék; így a tanítás vagy a szerzői tevékenység virágzó lehet. Dönthetsz úgy, hogy új autót vásárolsz. Vidámabb és társaságkedvelőbb leszel a következő hetekben, amelynek köszönhetően a szeretteid, a számodra fontos emberek nagyon jól érzik magukat veled.

Vízöntő

A Halak újhold a Jupiter bolygóval áll együtt március elején, amely szinte bizonyosan fellendíti a pénzügyeidet. Új bevételi forrásokat találhatsz, de az is lehet, hogy új értékrendszert állítasz fel. Kifejezetten nyereséges lehet az a hónap számodra. Valószínűleg magabiztosabbnak és lelkesebbnek is érzed majd magad. Jövedelmed növekedik, de lehetőség adódhat a jövőbeni anyagi helyzeted javítására is. A Vénusz és a Mars bolygó együtt állnak a Vízöntőben, amely azért is különleges, mert néhány hete még a Bak jelében tették ugyanezt. Ezúttal számodra hozhatnak új szerelmet, ha aktuális nálad a társkeresés…

Halak

A Halak újhold számodra az év egyik legfontosabb napja. S hogy együtt áll uralkodó bolygóddal, a Jupiterrel még különlegesebb lehetőségek sorát indíthatja el. Egyre optimistábban tekintesz magadra, mert pontosan tudod, milyen szerencsés és reményteli időszak kezdődik az életedben. Tele vagy az univerzumba vetett hittel, hogy minden sikerülni fog. Olyan események történnek, amelyek segítenek leküzdeni azokat a problémákat, amelyek korábban kihívásnak vagy akár leküzdhetetlennek tűntek, de most teljesen más szemszögből látod az életet. Időnként úgy érezheted, hogy a csillagos ég a határ! S ebben egyáltalán nem is tévedsz…