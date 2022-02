Ezeknek a csillagjegyeknek van a legidegesítőbb szokása a világon

A világon az egyik legidegesítőbb szokás, hogy egyesek nem válaszolnak az üzenetekre – róluk van szó.

Bika

A Bika elképesztően makacs csillagjegy. A legjobbat szereti mindenben, ha együtt vagy vele, biztos lehetsz benne, hogy a minőség kéz a kézben jár a Bikával. Az érzelmek terén azonban nem annyira tudja kifejezni magát, bár tele van érzésekkel, abban bizonytalan lehet, hogyan mutassa ki feléd. Ez és a makacsság együtt okozhatja azt, hogy nem tud válaszolni, ha csak annyit kérdezel tőle üzenetben, hogy „mi újság?” Ha vele akarsz kommunikálni, jobban jársz a telefonhívással.

Kos

A Kos az a csillagjegy, aki tele van tűzzel és a végletekig kitart, ha a munkájáról vagy az ambíciókról van szó. Ám ez azt is jelenti, hogy a feje mindig tele van nagy tervekkel, rengeteg teendővel, ezért elég gyakran előfordulhat vele, hogy elolvassa az üzenetet, válaszolni is akar rá, ám közben eszébe jut, milyen fontossági sorrendben tervezte el a dolgait, és máris kiesett a figyelméből az üzeneted. Cserébe viszont lojális és elkötelezett ember a Kos, a családjáért és barátaiért tűzbe is menne – csak épp nem válaszol az üzenetekre.

Szűz

A Szűz tökéletességre törekvő csillagjegy, ezt a tökéletességet pedig nemcsak másoktól, de saját magától is megköveteli. A magas elvárások miatt a Szűz napjai percre pontosan be vannak osztva, ami miatt akár napokig is halogathatja a pillanatnyilag nem olyan sürgős üzenetek megválaszolását. Már csak azért is, mert meg akarja találni a tökéletes választ, ami időbe telik.

Mérleg

A Mérleg fő célja az, hogy megtalálja az egyensúlyt az élet minden területén. Mindent elkövet ennek érdekében, legyen szó magánéletről vagy munkáról. Közben viszont hajlamos túlgondolni a dolgokat, úgyhogy, ha épp nem reagál az üzeneteidre, akkor valószínűleg azt próbálja megfejteni magában, hogy mire gondolhattál és neki hogyan kellene erre jól reagálni.

Vízöntő

Ha egy Vízöntő csillagjegyű ember nem válaszol az üzenetedre, az nem jelent semmit. Egyszerűen annyira szabad gondolkodású emberről van szó, hogy nem akar ilyen földi dolgokkal törődni, mint egy üzenet megválaszolása. A barátságait, emberi kapcsolatait ettől függetlenül nagyon is komolyan veszi, könnyen ismerkedik, ám írásban nem jönnek számára egyszerűen a szavak, neki inkább a személyes beszélgetés fekszik jobban.