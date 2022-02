Négy csillagjegy, akiknek eleve halálra van ítélve a fogyókúrája

Ahogyan sok minden másban, a fogyókúrázásban is hatalmas különbségek vannak emberek között, pláne ha egy nyugodt alaptermészetű csillagjegyről van szó, aki szereti a kényelmet. Sőt, vannak csillagjegyek, akikről nehéz elképzelni, hogy hosszan kövessenek egy-egy étrendet vagy rendszeresen izzadjanak a fárasztó edzéseken. Te vajon azok közt vagy, akiknek még a fogyókúra is nehezebben megy?

Bika

A Bika nagyon elszánt és kitartó csillagjegy, tudni kell azonban róla, hogy testfelépítése sokszor erőteljes lehet és a hízékonyság sem áll tőle távol. Nem könnyíti meg a helyzetét, hogy imádja élvezni az életet, amibe nála nem igazán fér bele a kalóriaszámlálás és a lemondás. Nem tartozik a legaktívabb csillagjegyek közé, a láblógatás eredményeképp pedig könnyen felszaladnak rá a plusz kilók. Igazi hedonista, aki nagykanállal habzsolja az életet és sokszor csak az evésen jár az esze. Hiába megy a vonalai rovására, ő ettől érzi magát igazán jól a bőrében, amiért nem kellene lelkifurdalást éreznie.

Rák

Lelkesen fog bele szinte bármelyik diétába és számára szimpatikus sportba, a kitartás azonban nem mindig szegődik mellé. Hiába tudja az eszével, hogy ideje lenne néhány kilótól búcsút vennie, érzelmei egészen más vizekre sodorják, az önfegyelem nem tartozik az erősségei közé. Az emiatt átélt kudarcon nehezen kerekedik felül, szomorúságában azt látja a leghatásosabb megoldásnak, ha egy kis étellel jutalmazza magát. Felnéz azokra, akik rendszeresen és kitartóan eljárnak otthonról mozogni, őt azonban nehéz „kirobbantani” a négy fal közül. Nem híve a túlzottan gyors fogyókúráknak, inkább lassan, de biztosan szeretne haladni.

Nyilas

Vesztét a kilókkal folytatott küzdelemben leginkább az okozza, hogy nehezen veszi rá magát az önmérsékletre és a mások által diktált (étkezési) szabályoknak sem szívesen hódol be. Alapvetően optimista természetű, így hajlamos arra is, hogy a kelleténél elnézőbb legyen saját magával még akkor is, ha már nehezen tudja begombolni a farmerját. Ahhoz, hogy végül sikerrel megszabaduljon a súlytöbbletétől, sokszor az kell, hogy rózsaszín szemüveg nélkül nézzen a tükörbe és felismerje, hogy nem szabad tovább halogatnia az alakformálást.

Halak

Az állatövi jegyek közül ő az, aki leginkább hajlamos a bánatevésre, amire legtöbbször túlzott érzékenysége viszi rá. Ha elhízik, nehezen tudja kitalálni, milyen módszerrel szabaduljon meg a súlyfeleslegtől: ezen a téren is hajlamos a bizonytalanságra és a csapongásra. Kész szerencse, hogy a kezdeti sikerek nagy lendületet adnak neki a folytatáshoz és a sikeres fogyáshoz. Az elért eredmény megtartása nem mindig jön neki össze, ezért rutinos újrakezdő a fogyókúra terén is.