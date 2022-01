Kínzó kérdésekre lelnek választ ezek a csillagjegyek

Régóta foglalkoztat egy megválaszolatlan kérdés és egyszerűen nem hagy nyugodni? Ha a következő csillagjegyekhez tartozol, most végre fellélegezhetsz: az univerzum válaszokkal és megoldásokkal érkezett.

OROSZLÁN

Van valaki az életedben, akivel úgy érzed, hogy teljesen lezáratlan maradt a közös fejezetetek. Egy korábbi pasid? Esetleg egy régi barátod? Bárki is legyen az, most újra visszatért az életedbe, ezzel lehetőséget nyújtva arra, hogy ne csak nosztalgiázzatok, de ki is bogózzátok a múlt problémáit és megbékéljetek a történtekkel. Akár ez az egymásra találás újra össze is hoz titeket vagy csak szimplán könnyebb szívvel tudtok elbúcsúzni egymástól, az biztos, hogy ez a fajta megbocsátás azt eredményezi, hogy úgy érzed, mintha egy kő esett volna le a szívedről.

SZŰZ

Kicsit kuszák mostanában a dolgok, ami a karrieredet illeti: már egy ideje nem tudod eldönteni, hogy menj vagy maradj, és ha netán az előbbi mellett tennéd le a voksod, mégis merre indulj. Most viszont végre tisztázódni fognak a dolgok és kapsz egy félreérthetetlen jelet (akár egy előléptetés vagy egy szuper állásajánlat formájában), ami irányt mutat és aminek segítségével többé nem érzed úgy, hogy megrekedtél.

HALAK

Nagyon kemény önismereti munkában voltál az elmúlt időszakban (csak így tovább!), ezt pedig most az univerzum is megtámogatja. Felfedezed magadban azt, mennyire vagy sebezhető, büszke és önazonos, sőt, talán úgy érzed, ideje mindezt kimutatnod a világ felé is. Tedd meg nyugodtan ezt a lépést, így nemcsak saját magadat értheted meg jobban, hanem ezáltal a környezetednek is segíthetsz a dologban. Ne feledd: nem a tökéletessége miatt szeretünk meg egy embert, hanem a tökéletlenségei okán, amik a lelke legmélyebb részeit fedik fel.