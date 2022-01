Szakítós torta és dühszoba: Itt a nagy 2022-es trendjóslat

A Pinterest az a felület, amelyet a felhasználók azért keresnek fel, hogy a jövőjüket megtervezzék: legyen szó egy új frizuráról, lakásfelújításról, sütés-főzésről, ünnepekről és más rendezvényekről, dekorációról, vagy bármi másról, amihez egy kis inspirációra van szükség. Az egyik legnépszerűbb közösségi oldal minden évben elkészíti a következő évre vonatkozó jóslatait, ami idén sem maradt el.

Miután a Pinterest idei évre vonatkozó számításainak nagyrésze teljes mértékben megvalósult, nagy valószínűséggel a mostaniak között is szép számmal lesz olyan, ami valóban megtörténhet az új évben.

Fotó: Pexels

Szépség

Az ékszerek, a kiegészítők és akár a manikűrök esetén is a csillogás kerül abszolút főszerepbe: minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak például a gyémántok, a flitterek és a csillámporok is, amelyek nagyrészt fogékszerként, fülbevalóként, körömdíszítésként vagy smink formájában jönnek majd szembe.

A nem szokványos frizurák éve lesz a 2022-es: az immár két éve tartó járványhelyzet ugyanis egyre több és több önkéntes, ugyanakkor elképesztően tehetséges fodrászt képzett ki. Az extrém hajvágástól kezdve a legkülönlegesebb színeken át a hajak terén teljes lázadás várható.

Fotó: Pexels

Ünnepek

Szintén a hosszúra nyúlt karanténidőszak eredménye, hogy 2022-ben olyan eseményeket is megünneplünk, amelyekre azelőtt nem is gondoltunk volna. Mérföldkövet értél el? Kirepültek a gyerekek? Kiléptél egy rossz kapcsolatból? Ezek mind-mind ünneplést kívánnak. A Pinterest jóslata szerint ezért az új évben teret kaphatnak a válós bulik, a szakítós torták és a háziállat-születésnapok is.

Fotó: Pexels

Otthon

A négy fal között töltött megnövekedett idő a legtöbbeknél saját kis munkaállomás kialakítását eredményezte, de számos olyan terület is megépült az otthonunkban, amelyek azelőtt elképzelhetetlennek tűntek. A trendjóslat szerint az új évben tematikus szobákat rendezünk be: például dühszobát, ahol a felgyülemlett feszültségtől válhatunk meg, zeneszobát, ahol a kikapcsolódás fülön keresztül beáramló boldogságát élhetjük át, de akár egy mini könyvtár, vagy a spiritualitással kacérkodók esetén egy kristályszoba is megépülhet.

Fotó: Pexels

Étel-ital

A Pinterest úgy véli, a tea és a teázás minden eddiginél hangsúlyosabb szerepet kap 2022-ben, és egészen olyan magaslatokig halad majd a dolog, hogy külön teázós pózokban szelfizünk majd, miközben különlegesebbnél különlegesebb teafiltereket áztatunk majd a forró vízzel megtöltött legkedvencebb bögrénkben.

Ahogyan a fodrászat esetén, az otthoni gasztronómia is hihetetlenül trendi lesz. Legyen szó különleges fine dinig fogásokról, ritka alapanyagokról, vagy a tortadíszítés művészetéről: az új év ezen a téren is kivételes kreativitással tölti meg az embereket.