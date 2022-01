Hamarosan beköszönt a Tigris éve, ezt ígéri 2022

Rengeteg változást hoz a Fekete Víz Tigris éve, a kínai új év első napja 2022. február 1., utolsó napja pedig 2023. január 21. lesz, amikor is kezdetét veszi majd a Nyúl éve.

2022 a Tigris tulajdonságaiból eredően energiát, erőt, forradalmi ötleteket, új célokat vetít előre. Az esztendő érzelmi hullámvasút lesz, intenzív emóciók jellemezhetik. Eluralkodhat érzékenység, a féltékenység, és fordulatosak lesznek a párkapcsolatok. 2022 sokak számára tartogat előrelépést a karrierben, és szinglik számára a szerelemben is ígéretes. Sajnos előfordulhatnak szűkösebb időszakok a pénzügyek terén és mozgalmas periódusok a munkában, ezért a megfontoltság, a magabiztos tervezés és a derűlátás fontos hozzávalói lesznek a évnek. Vajon számodra mit hozhat a 2022-es év?

PATKÁNY

Számodra 2022 mozgalmas lesz, és változásokat hozhat a munka és a szerelem terén is. Az év során sok jó hír érkezik, ám az egyik különösen meghatározó lesz. Ami a karriert illeti, kilátásba kerül egy új állás. Munka szempontjából egyébként az augusztus lehet a legtermékenyebb, ám az ősz eleji hónapok, a szeptember és az október tartogathat némi visszaesést. Érdemes elgondolkodnod rajta, hogyan karcsúsíthatnád a kiadásaid. Ha odafigyelsz erre, akkor a 2022-es kínai évet sokkal jobb anyagi helyzetben zárhatod, mint ahogyan elkezded. Amennyiben párkapcsolatban élsz, kedveseddel virágzó évre számíthattok. Harmóniában, közös terveket szövögetve és sok vidámsággal, izgalmas programokkal telnek hónapjaitok. Ha még egyedülálló vagy, akkor az új évben egy új kapcsolatnak örülhetsz, mely ezúttal komolynak és hosszúnak ígérkezik. Nem kizárt, hogy ebben az illetőben találod meg az igazit.

BIVALY

Bár az új év nem tartogat számodra nagy változásokat, biztosan nem fogsz unatkozni. Sok jó és egy-egy negatív dolog is adódhat. 2022 sajnos bizonyos szempontból stresszes lehet a számodra. Előfordulhatnak kihívások, ismeretlen terepen kell kipróbálnod magad, és nemegyszer hirtelen döntésre kényszerülsz majd. Ilyenkor mindig hallgass az intuíciódra. Bár ezeket az időket nem lesz kellemes átélni, de erősíteni fognak téged szellemben és lélekben is. Sokat tanulsz arról, hogyan tartsd kordában a feszültséged. A sors utólag kárpótolni fog a nehézségekért. Ha kedvet érzel, 2022-ben mindenképp képezd tovább magad, mert ez lehet az első lépés karriered fejlődése felé. Könnyen lehet, hogy az év előléptetést tartogat. Figyelj oda pénzügyeidre, és tégy félre rendszeresen! Ha kapcsolatban élsz, az esztendő nem lesz súrlódásoktól mentes, viszonyotok mégis egyre mélyülhet, és magasabb szintre emelkedik. Jobban megismeritek egymást. Egyedülállóként találkozol valakivel, akit az első perctől ígéretesnek érzel, és nem is ok nélkül.

TIGRIS

Ez az év a Fekete Víz Tigris éve lesz, így tehát jó okod van bizakodónak lenni. Sok szerencsés változásra számíthatsz 2022-ben úgy a munka, mint a szívügyek terén is. Ez az esztendő alkalmas lesz arra, hogy végiggondold a hosszú távú terveid. Adj teret az álmaidnak, vágyaidnak. Ami a karriered illeti, az év első felében munkahelyváltás kerülhet kilátásba, ami nemcsak szakmai fejlődést hoz, hanem te magad is sokat gyarapodhatsz általa. Pénzügyi szempontból az év a többihez képest szűkösebb lehet, és nem lesz könnyű félretenned, de a mindennapokban jó eséllyel boldogulni fogsz. Ha párkapcsolatban élsz, akkor a kommunikációtok, a kompromisszumkészségetek sokat fog fejlődni az év során. Erősebbé válhattok a vitázásban is, és nyitottabbá egymás véleménye felé. Ez nagyon fontos egy kapcsolatban. Ha még egyedülálló vagy, akkor megtalálhatod a szerelmet, ám jól gondold meg, hogy kivel randizol. Sok béka lesz a láthatáron, de csak egy lesz közülük királyfi.

NYÚL

Nyúlként izgalmas időkre számíthatsz. Ebben az esztendőben a karrier és a pénzügyek kerülnek fókuszba. Amennyiben saját üzleted van, igyekezz kétszer olyan megfontolt lenni, mint eddig. Amennyiben beosztott vagy, sokat tanulhatsz a kollégákkal való kapcsolattartás terén. Lehetnek ugyanis ellentéteitek, de ezeket hatékony kommunikációval feloldhatod, sőt, idővel képes leszel őket megelőzni. Állj elő bátran az ötleteiddel, és légy nyitott másokéira. Pénzügyeid kissé meginognak, lehetnek nagyobb kiadásaid, de nem lesz problémád, amennyiben nem kockáztatsz, hanem mindig biztosra mész az anyagi kérdésekben. Párkapcsolatod harmonikusnak ígérkezik, de nem zökkenőmentesnek. Egy harmadik személy miatt féltékenységi vitáitok adódhatnak. Ne aggódj, inkább fordítsd arra az energiád, hogy stabilizáljátok a kapcsolatotokat. Ha még várod a párod, egy másik nőben riválisodra ismerhetsz, de jelölted meghódításában ez sem állíthat meg, már, ha jól kevered a kártyáid.

SÁRKÁNY

Alapvetően nem a lustaságról vagy híres, 2022-ben pedig különösen aktív évre számíthatsz. Nem lehet azt mondani, hogy szerencsés esztendőd lesz, de azt sem, hogy szerencsétlen. Mindkettőből jutni fog valamennyi, de az évet végtére is elégedetten zárhatod. Ehhez a karriered pozitív alakulása is hozzájárulhat. A munkában játszi könnyedséggel gyűröd le a nehézségeket. Amennyiben új állás után néznél, vagy saját vállalkozást indítanál, az esztendő ígéretes, csak mindig tudd, mik a pontos céljaid. Amíg ezekben bizonytalan vagy, ne hozz döntéseket. Anyagi téren akkor lehetsz biztonságban, ha a kiadásokban óvatos maradsz. Kerüld a meggondolatlan pénzszórást! Párkapcsolatodban fontos, hogy ne csak az én-ben gondolkodj, hanem a mi-ben is. Sok türelemre lesz szükséged, de minden flottul mehet, ha igazán akarjátok. Szingliként még kell egy kis kitartás. Igaz, kiválóan feltalálod magad egyedül is, de idővel utolérhet a szerelem.

KÍGYÓ

Szenvedéllyel teli esztendőre számíthatsz, ugyanis nagy érzelmeket kiváltó események jöhetnek. Sajnos olykor szerencsétlenségek is történnek, ami stresszessé tehet. Utóbbi mozzanatokra érdemes odafigyelned, mert talán némán arra késztetnek, hogy más irányba fordulj, és kezdj új fejezetet. Pénzügyeidet illetően elégedett lehetsz, és munkahelyeden is kilátásba kerülhet egy fizetésemelés. Párkapcsolatodban jó néhány súrlódás adódhat véleménykülönbségekből, de ezekből tanulhattok, és egyre jobban összecsiszolódtok. Sokat tudtok meg egymásról és önmagatokról is. Ha még szingli vagy, az év során több ismerkedési lehetőséged is adódik. Légy mindig óvatos, hiszen soha nem tudhatod, kivel állsz szemben. Flörtökre és rövidebb életű próbálkozásokra is számíthatsz, de egy közülük akár hosszabb kapcsolattá is fejlődhet a belátható, de mégis távolibb jövőben. Az illető éppen álmaid férfija lehet kívül-belül.

Változást hoz a Tigris éve Fotó: Shutterstock

LÓ

Lóként a 2022-es évedet lassú tempó és megfontoltság jellemzi majd. Alapvetően kellemes lesz az esztendőd, bár lehetnek kisebb kellemetlenségek, melyek ki-kizökkentenek a nyugalmadból. Jó, ha az első fél évben céljaidra koncentrálsz, és nem hagyod, hogy mások megfékezzenek ezek megvalósításában. Amennyiben így teszel, a második fél évben sokkal harmonikusabb lesz az életed, és mindennel elégedett leszel. Még akkor is, ha karrieredben a törekvéseid ellenére történhet egy kis visszalépés. Pénzügyi szempontból épp ezért nem várható biztató fejlődés, viszont kis tudatossággal szinten tarthatod magad. Szerelmeddel érdemes tudatosan ápolnod a kapcsolatod. Fontos, hogy ne hanyagoljátok el egymást az elfoglaltabb időkben sem. Szingliként lehetnek először ígéretesnek tűnő próbálkozásaid, de sajnos mind kétesélyesek. Az, aki külsőleg vonz, belsőleg sokszor taszíthat, vagy éppen fordítva. Lehet, hogy nem jó helyen keresgélsz?

KECSKE

Ebben az esztendőben megtapasztalhatod, belekóstolhatsz, milyen csillogóbb életet élni. Többen ismernek el, mint eddig, és a pénzügyeid is pozitív irányban változhatnak, különösen az első fél évben. Karriered tehát felível. Ebben nemcsak a kollégák, hanem akár barátaid is segítségedre lehetnek. Az év során felmerül egy külföldi út lehetősége, tanulás vagy továbbképzés céljából. Ami kapcsolataid illeti, hozzád nagyon közel álló személyekkel, családtagokkal vagy barátokkal szemben várhatók konfliktusok, de ha tudatosan kezeled őket és törekszel a nyílt kommunikációra, akkor nem harapózik el a helyzet. Szerelmeddel csupa kaland lesz az év. Sok újdonságot próbáltok ki közösen, és új dolgokat fedeztek fel. A közös élmények még inkább összehoznak. Amennyiben még szingli vagy, vár a boldogság: ez az év az igazit hozhatja el, akivel hamar komolyra fordulnak a dolgok. Tökéletes kémia, jó kommunikáció, egy irányba mutató tervek. Irigylésre méltó szívügyek várnak!

MAJOM

Sok mosollyal és vidámsággal telhet az éved, de jó, ha nem engeded el magad túlságosan: lehetnek körülötted olyanok, akik örömest kihasználnák pozitív hozzáállásod, naivitásod. Barátaid részéről az év során erős támogatást kapsz, ami nemcsak lelkileg jó, de ahhoz is hozzásegít, hogy sikeres légy a munkában is. Igyekezz toleráns maradni minden helyzetben, így nem csorbulnak a jó viszonyok. Fontos 2022-ben, hogy messziről elkerüld a kockázatos döntéseket. Később nagyon megbánhatod, ha olyasmibe ugrasz bele, ami bizonytalannak tűnik. Pénzügyeid nem állnak majd teljesen stabil lábakon, ezért mindenképpen érdemes költségvetést vezetned. Így minden flottul alakulhat. Pároddal most sokat csiszolódhattok, rengeteget tanultok egymásról, nagyokat beszélgethettek. Szingliként válogatósabb lehetsz, mint valaha, ami megnehezíti a dolgod. Érdemes átgondolnod, valójában mi a fontos számodra, ám ezt ne kikötésként, inkább iránymutatóként, viszonyítási alapként értelmezd.

KAKAS

2022-es esztendőd pezsgő, mozgalmas és izgalmas lehet. Az első fél évben karrier-, illetve üzleti szempontból óriási robbanásra számíthatsz. Nagy léptekkel haladsz előre a szamárlétrán, illetve vállalkozóként is sokkal sikeresebbé válhatsz, mint eddig bármikor voltál. A második fél évben kis visszaesés várható az anyagiak terén, de a sok pozitív energiának hála, nagyszerűen boldogulsz majd a kihívásokkal. Költségvetésed sikerül kordában tartani. Kapcsolatodban ébredhet némi féltékenység, utatok pedig akkor vihet egy irányban tovább, ha mindez valójában csak alaptalan félelem, és nem valós alapon nyugvó feltételezés. Amennyiben egyedülálló vagy, a helyzet rózsásabb: most jöhet egy nagy szerelem, és ez az illető akár az életed párja is lehet később. Ez nem feltétlenül derül ki már az elején. Légy türelmes! Jöhetnek olyan helyzetek, amikor megmutatkoznak a közös jövő szempontjából legfontosabb tulajdonságai. Várd ki a végét, érdemes!

KUTYA

2022 hozhat hideget, meleget egyaránt, de ne keseredj el, hiszen ha rossz is történik, idővel mindig kiderül majd, miért volt számodra jó úgy, ahogyan alakult. Karriered például fordulatos lesz, kollégáiddal való kapcsolatod romolhat, és előfordulhat, hogy új munkahely után nézel. Bár ez akkor kellemetlen időszak lehet, de új helyeden kedves emberek és sok fejlődési lehetőség várhat. Örömteli, hogy az esztendőben több új barátra teszel szert. Amennyiben párkapcsolatban élsz, a szerelmi életed stabil lehet, de sajnos nem mindig makulátlan. Ez a tökéletlenség természetes és szükséges is a szerelemben. Lehetnek nehezebb időszakok, ám ennek köszönhetően nagyon megerősödhettek év végére. Ha még várod a párod, olyasvalakivel ismerkedhetsz meg, aki már az elején nem felel meg elvárásaidnak. Másvalakivel azonban ígéretesebb lesz az ismerkedés. Feledhetetlen randik várhatnak majd, olyanok, amilyenekben talán még sosem volt részed. Őt az őszi-téli időszakban ismerheted meg, a véletlen szerencsének köszönhetően.

DISZNÓ

2022 során érdemes minél szorosabbra fűznöd a kapcsolatod azokkal a barátaiddal, akiket megbízhatónak tartasz, és akiknek adsz a véleményére. Sok olyan helyzet adódhat, amikor magad nem tudod megállapítani, hogy mi lenne a jó döntés, de ők segíthetnek meglátni a jó utat. Karrieredben légy megfontolt, kérj tanácsokat olyanoktól, akik járatosak a te területeden, és határozz mindig hidegvérrel. Szerelmeddel igazán eseménydús évetek lehet. Sok izgalmas program és utazás is várhat rátok. Előfordulhat, hogy időnként nem lesztek egymással egészen őszinték. Ez sem hosszú távon, sem rövid távon nem kifizetődő. Fejlesszétek tudatosan a kommunikációtokat, mondjatok bátran véleményt, és hallgassátok végig egymás érveit. Ez nem mindig könnyű, de a saját érdeketekben tartsátok észben, hogy nincs miért titkolózni! Ha még egyedülálló vagy, most hajlamos lehetsz rástresszelni a párkeresésre. Ne légy görcsös! Ha a szerelemnek jönnie kell, akkor jönni is fog. Ha erőlteted, akkor éppen az ellenkező irányba evezel. A türelem rózsát terem!