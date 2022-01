Csillagjegyek, akiknek sehogy sem jön össze a szerelem - ez az oka

Aki kétségbeesetten vágyik a szerelemre, az könnyen választ olyan párt, aki számára nem megfelelő. Ezek a csillagjegyek pedig még hajlamosak is arra, hogy rosszul válasszanak.

Rák – elvakultan keresed a szerelmet

Hibát készülsz elkövetni, és ezt te is pontosan tudod. Nem akarsz a szívedre hallgatni, a megérzéseidre, várakozni pedig főként nem. Persze fájdalmat sem szeretnél és csalódást, elhessegeted a zavaró gondolatokat. Hiába figyelmeztetnek a barátok, te csak a jót látod a partneredben, mert ez az, amit látni akarsz. Tanulj megint a saját károdon, és keresd őket, hogy kisírd a bánatodat.

Szűz – nem hibázhatsz, inkább kitartasz

Gyűlölöd beismerni, hogy tévedtél. És ha már belementél ebbe a kapcsolatba, akkor benne is maradsz. Te döntöttél így, és megpróbálod a legjobbat kihozni belőle. De a másik helyett nem tudsz cselekedni. Hiába változtatsz bármin, ez a kapcsolat nem lesz jobb, ő pedig élvezi a kényelmet és a csodás szerelmét. De mi lesz, ha tényleg jön az igazi? Adj esélyt magadnak, és lépj ki mielőbb.

Halak – nem omolhat össze az álomvilág

Mindenkivel elhitetted, hogy tökéletes boldogságban élsz. A színfalak mögött persze nem ilyen szép a világ. Nem mersz változtatni, mert mit gondolnak akkor a szeretteid? Hidd el, pontosan tudják, hogy hajlamos vagy álomvilágba ringatni magad. Támogatni fogják a döntésedet, és most is azt szeretnék, hogy igazán boldog legyél. Érkezik majd valaki, aki igaz társad lesz a valóságban is.