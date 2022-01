Anyagi gyarapodás vár ránk a héten a csillagok szerint

Lesznek, akiknek a szívügyekben várhatók kedvező események, mások számára anyagi gyarapodás vagy jó lehetőség adódik. Akárhogy is, várakozással tekinthetünk előre január harmadik hetében.

KOS (III. 21. - IV. 20.)

Jó lehetőséged adódik a karrierben, amit vétek lenne nem átgondolni. Ha bátortalanabb is vagy, érdemes tájékozódnod, mik a feltételek, és azt is gondold át, hogyan hatna a jövődre a váltás. Szerelmeddel már most a tavaszt tervezgetitek, sok programötlet, kiránduló célpont lehet a terveitek között. Ha még egyedülálló vagy, izgalmas flörtbe keveredsz, de ebből akár több is lehet.

BIKA (IV. 21. - V. 20.)

Jó hírekkel indul a heted, ami motiválttá és energikussá tesz a hét hátralévő idejére. Kedveseddel sok időt tölthetsz kettesben, sokat mélyül és épül a kapcsolatotok. Születik néhány izgalmas tervetek is tavaszra, amit alig vártok, hogy megvalósíthassatok. Ha még egyedülálló vagy, jelölted felől biztató pozitív visszajelzést kapsz. Vajon jól jeleznek a receptoraid?

IKREK (V. 21. - VI. 21.)

Anyagi gyarapodásra számíthatsz, ami nem jön rosszul, hiszen az ünnepek óta még nem feltétlenül érted magad utol a pénzügyek terén. A napokban a munkahelyen is siker vár. Pároddal egy közös projekten járhat az eszetek, de a megvalósítás egyelőre nem tiszta. Kell néhány kompromisszum és egy jó terv. Ha még szingli vagy, egy régebben kikosarazott illető bukkan fel újra.

RÁK (VI. 22. - VII. 22.)

Heted nagyszerűen telhet, tele lesz pozitív élményekkel: több időt töltesz a friss levegőn, összefutsz egy régi baráttal, és egy kellemes kulturális élményben is részesülhetsz, ami igazán feltölt. Hála a sok jó eseménynek, energikusabbá válsz. Pároddal harmóniában telik a hét, fontos kérdésben juttok közös nevezőre. Ha még szingli vagy, korábbi szakításod oka válik világossá.

OROSZLÁN (VII. 23. - VIII. 22.)

Valaki rád bíz egy titkot, amit nem mondhatsz el senkinek, ám valószínűleg legszívesebben azt tennéd. Bár nehéz lehet, igyekezz megtartani a szavad. Kedveseddel egy ismeretlen helyre mehettek, vagy ismeretlen dolgot próbálhattok ki. Az új élmény új színt visz kapcsolatotokba, de mélyíti is a viszonyotokat. Ha még szingli vagy, volt párodról tudsz meg érdekes infókat.

SZŰZ (VIII. 23. - IX. 22.)

Régen látott rokonoddal találkozol, és felüdülés lesz a régi idők, közös élmények felidézése. A hét második felében fontos döntés vár rád. Egy nálad idősebb illető adhat jó tanácsot benne. Ha párban vagy, egy kis féltékenység fűszerezi meg a heteteket, de hamar elillan, és csak a bizonyosság marad, mennyire fontosak vagytok egymásnak. Ha még várod a párod, az online ismerkedés hoz sikert.

MÉRLEG (IX. 23. - X. 22.)

Valamid elkallódik, és ez sok bosszúságot okoz, ám szerencsére nem szegi kedved, hiszen egy rég remélt célodhoz kerülsz közelebb, ami erős motivációt jelent a számodra. Kedveseddel egy majdani utazás ötlete merül fel. Már a tervezgetés is izgalmasnak ígérkezik. Ha még várod a párod, titkos imádód végre összeszedheti bátorságát, és randira hívhat.

SKORPIÓ (X. 23. - XI. 21.)

Szerencse kísér az utadon. Most bármibe fogsz is, abban sikerrel járhatsz, sőt még másoknak is olyan tippeket adhatsz, amivel elérhetik a kitűzött céljaikat. Szerelmeddel nagyszerűen alakul a hét. Egyetértésben, harmóniában telnek a napok, nincs, amin össze tudnátok veszni. Ha még szingli vagy, egyszerre két férfi/nő tetszik meg, ám az egyik hamis vonzalom.

NYILAS (XI. 22. - XII. 21.)

Napjaid mosolygósan telnek, igaz, bőven lesz majd munka, ami a napokban rád vár. Munkahelyeden sok mindent bíznak rád, olykor még mások feladatait is. Állj ki magadért, ha úgy érzed, hogy már sok. Szerelmeddel kevesebb időtök lesz kettesben, de sokat gondoltok egymásra, és a közös órák mindig minőségiek lesznek. Ha még várod a párod, valakit a nevetéseddel bilincselsz le a héten.

BAK (XII. 22. - I. 20.)

Egy régi konfliktus miatt elsodródhattál egy baráttól vagy rokontól, de most úgy tűnik, új esély van arra, hogy ismét jóban legyetek. Beszéljétek át a dolgokat, és kezdjetek új lappal. Pároddal egy anyagi kérdésben kell dűlőre jutnotok. A héten egyébként felettébb romantikus hangulatban lehettek. Ha még egyedülálló vagy, egy barátnőd ismerősére figyelhetsz fel.

VÍZÖNTŐ (I. 21. - II. 19.)

Új ötleted támad, ám a megvalósítás egyelőre talány. Bízz a kreativitásodban, hiszen ha nem erőlteted, azonnal megszületik a megoldás. A napokban sokat gondolsz a közelgő tavaszra is, most mágnesként vonzhat a természet. Pároddal kisebb vitátok lehet, de a végén az egész nevetésbe fullad. Ha még egyedülálló vagy, valaki olyan tetszik meg, aki nem az eseted.

HALAK (II. 20. - III. 20.)

Új útra lépsz, és ez sok kíváncsisággal, várakozással tölt el. Egyúttal tarthatsz is tőle, de ha hiszel magadban, és magabiztos leszel, akkor minden nagyszerűen alakulhat. Pároddal barátokkal, rokonokkal töltött közös idő vár, ám ne feledkezz meg arról sem, hogy kettesben legyetek. Szingliként egy webes társkeresőn várhat rád egy jóképű illető.