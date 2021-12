Hihetetlen, de igaz: Bajt okozhatsz, ha túl gyakran takarítasz ezeken a helyeken

Felejtsd el a mosatlan edények előöblítését! Tudtad, hogy ha vizesen teszel be a mosogatógépbe egy-egy poharat, tányért vagy edényt, a mosogatószer nehezebben tapad meg rajtuk? Így van! Ha például koszosan veszel ki valamit a mosogatógépből a program lejárta után, könnyen lehet, hogy pontosan az előöblítés a felelős. Arról nem is beszélve, hogy a felesleges öblítgetéssel évente akár több tízezer liter vizet is elpazarolsz.