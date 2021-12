Csak a plusz kilók miatt kell aggódnunk, csodaszép hónap vár ránk - decemberi horoszkóp

A bolygók támogatják a jogi ügyeket, ezért ha aktuális, végre anyagilag is tisztázol valamilyen jogi késedelmet. Ez a fordulat az öröm mellett megkönnyebbülést is hoz neked. Decemberben a nagy szerelem is betoppanhat az életedbe, amelyben lehet egy kis egymásrautaltság is. A Nyilas újhold a közös erőforrásokat jelentheti, bizonyára segítséget kapsz valakitől a pénzügyeid rendbetételéhez. Olyan váratlan, hirtelen változásokat, eseményeket is jelez a horoszkóp, amelyekre nincs befolyásod. Lehet, hogy sebezhetőnek érzed magad, megrendülhet a bizalmad, talán félelmek, bizonytalanság gyötörhet, ugyanakkor az intimitás vágya is felerősödhet. A Jupiter a Halak jelébe lép december 29-én, és azt jelzi, hogy baráti körben, szeretetben zárhatod a 2021-es évet.