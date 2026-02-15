Tudtad? Van a YouTube-on egy videó, amit 140 év alatt sem tudnál végignézni!

Kétségtelen, hogy a YouTube a világ legnagyobb videómegosztója, melynek tartalma minden pillanatban szinte felfoghatatlan mennyiségben növekszik. Van azonban egy csatorna, azon belül is egy videó, ami jó ideje komoly rejtélynek számít.

Vajon hogy került fel egy 141 év hosszú videó a YouTube-ra? Fotó: Unsplash

Kezdjük pár különleges YouTube-adattal: az oldalra minden egyes nap 720 ezer óra új tartalom kerül fel, a netezők pedig nagyjából napi egymillió óra tartalmat fogyasztanak el. A gigászi videómegosztón 113.9 millió aktív csatorna van, amelynek többségét nagyjából 100 millió aktív YouTuber tölti meg tartalommal. Van azonban egy csatorna, aminek léte még a legnagyobb tech-guruknak is komoly fejtörést okoz.

A 141 éves YouTube-videó rejtélye

A YouTube legtitokzatosabb csatornáján, amely a ShinyWR névre hallgat, és az adatlapja szerint 2023 nyarán hozták létre Észak-Koreából, mindössze 3 videó szerepel. De nem akármilyen videók ezek! Az egyik feltöltés ugyanis bő 1,2 millió óra hosszú. Igen, ez majdnem 141 év, azaz ha akarnánk, se tudná senki (valós tempóban) végignézni. A videónak egyébként mindössze egy kérdőjel a címe, és egy rejtélyes karaktersor szerepel a leírásban. És hogy mi látható magán a videón? Semmi!

Egyes kódfejtők szerint a felirat fordítása a következő: “Gyere, találkozzunk a pokolban!”

Nem csak az a kérdés, ki és miért töltötte fel ezt a videót, de az is, hogyan hozott létre egy ilyen hosszú felvételt, és azt miként tudta feltölteni – ez ugyanis technikailag is lehetetlennek tűnik.

