Megérkezett Magyarországra a Huawei legújabb hajlítható okostelefonja

A Mate X7 a Huawei több mint hét évnyi hajlítható eszközök terén szerzett tapasztalatára épül, és azt a fejlesztési szemléletet tükrözi, amelyben a technológiai újítások, a praktikus működés és az elegáns megjelenés természetes egységet alkotnak, írják a sajtóközleményben. A vékony kialakítás ellenére megerősített felépítés, valamint a nagy teljesítményű működés olyan felhasználóknak szól, akik a mindennapi használat során sem szeretnének kompromisszumot kötni.
A HUAWEI Mate X7 a mobilfotózás terén is jelentős fejlesztéseket hoz. A továbbfejlesztett True-to-Colour kamerarendszer a korábbi generációkhoz képest jelentősen pontosabb színvisszaadást és nagyobb fényérzékenységet biztosít, így összetett fényviszonyok között is természetes, élénk képeket készít. A városi éjszaka jeleneteitől a változatos mesterséges fényekkel megvilágított környezetig a kamera minden helyzetben megőrzi a részletgazdagságot és a hangulatot.
A rendszer része az Ultra Lighting HDR kamera is, amely egyedi optikai felépítésével és vékony lencseszerkezetével járul hozzá az élesebb képekhez, miközben a készülék karcsú kialakítását is támogatja. Az 50 megapixeles telefotó makró kamera periszkópos megoldással és 3,5-szeres optikai zoommal teszi lehetővé, hogy a felhasználók a távoli témáktól az apró részletekig minden fókusztartományban nagy felbontású felvételeket készítsenek.
A videós képességeket az új Ultra HDR Video technológia egészíti ki, amely 17,5 EV dinamikatartományt kínál 4K felbontás mellett. Ennek köszönhetően a Mate X7 világos és gyenge fényviszonyok között is részletgazdag, professzionális hatású videók rögzítésére alkalmas.
A HUAWEI Mate X7 fejlesztése során kiemelt figyelmet kapott a tartósság. Az új, megerősített hajlítható architektúra részeként a külső kijelző Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass védelmet kapott, amely hatékonyan ellenáll a karcolásoknak, ütődéseknek és a mindennapi igénybevételnek.
A precíziós zsanérszerkezet ultra-nagy szilárdságú acélból készült, míg a belső kijelzőt egy többrétegű, megerősített kompozit szerkezet óvja a gyűrődéstől és az idő előtti elhasználódástól. A készülék középső kerete repülőgépipari minőségű alumíniumból készült, a hátlap pedig nagy ellenállású brokát szálas kompozit anyagot használ. A por- és vízállóság terén az IP58 és IP59 minősítés biztosít további védelmet.
A Mate X7 nagy kapacitású, 5300 mAh-s szilícium–szén anódos akkumulátora gyors töltési megoldásokkal párosul. A vezetékes és vezeték nélküli SuperCharge technológia lehetővé teszi a gyors energia-utánpótlást a sűrű hétköznapok során. A stabil teljesítményről a nagyméretű, grafénalapú hűtőrendszer gondoskodik, amely intenzív terhelés mellett is hatékony hőelvezetést biztosít. Legyen szó többfeladatos használatról vagy grafikus igénybevételről, a készülék hűvös és reszponzív marad.
Az Európai Unió vonatkozó szabályozásával összhangban a HUAWEI Mate X7 az uniós piacon forgalomba kerülő új okostelefonokra érvényes előírásoknak megfelelően legalább öt éven át részesül szoftverfrissítésekben.
Az eszköz formavilága a technológiai innovációt művészi érzékenységgel ötvözi, amit az ikonikus „Time-Space Gate” kameramodul ívelt felületei és kristályszerű részletei tükröznek, karakteres, mégis kifinomult megjelenést kölcsönözve a készüléknek. A Nebula piros és a fekete színváltozat vegán bőr borítással érhető el, amely egyszerre nyújt prémium érzetet és egyedi stílust.
A HUAWEI Mate X7 2026. február 3-tól érhető el a Huawei online csatornáin 749 990 forinttól.
