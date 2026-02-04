Megérkezett Magyarországra a Huawei legújabb hajlítható okostelefonja

A Mate X7 a Huawei több mint hét évnyi hajlítható eszközök terén szerzett tapasztalatára épül, és azt a fejlesztési szemléletet tükrözi, amelyben a technológiai újítások, a praktikus működés és az elegáns megjelenés természetes egységet alkotnak, írják a sajtóközleményben. A vékony kialakítás ellenére megerősített felépítés, valamint a nagy teljesítményű működés olyan felhasználóknak szól, akik a mindennapi használat során sem szeretnének kompromisszumot kötni.

Professzionális képalkotás hajlítható formában

A HUAWEI Mate X7 a mobilfotózás terén is jelentős fejlesztéseket hoz. A továbbfejlesztett True-to-Colour kamerarendszer a korábbi generációkhoz képest jelentősen pontosabb színvisszaadást és nagyobb fényérzékenységet biztosít, így összetett fényviszonyok között is természetes, élénk képeket készít. A városi éjszaka jeleneteitől a változatos mesterséges fényekkel megvilágított környezetig a kamera minden helyzetben megőrzi a részletgazdagságot és a hangulatot.

A rendszer része az Ultra Lighting HDR kamera is, amely egyedi optikai felépítésével és vékony lencseszerkezetével járul hozzá az élesebb képekhez, miközben a készülék karcsú kialakítását is támogatja. Az 50 megapixeles telefotó makró kamera periszkópos megoldással és 3,5-szeres optikai zoommal teszi lehetővé, hogy a felhasználók a távoli témáktól az apró részletekig minden fókusztartományban nagy felbontású felvételeket készítsenek.

A videós képességeket az új Ultra HDR Video technológia egészíti ki, amely 17,5 EV dinamikatartományt kínál 4K felbontás mellett. Ennek köszönhetően a Mate X7 világos és gyenge fényviszonyok között is részletgazdag, professzionális hatású videók rögzítésére alkalmas.

Megbízhatóság kompromisszumok nélkül

A HUAWEI Mate X7 fejlesztése során kiemelt figyelmet kapott a tartósság. Az új, megerősített hajlítható architektúra részeként a külső kijelző Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass védelmet kapott, amely hatékonyan ellenáll a karcolásoknak, ütődéseknek és a mindennapi igénybevételnek.