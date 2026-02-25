Videón, ahogy egy telefonba kapaszkodva lógott a tó felett

Ez brutális! Egy összehajtható okostelefon tartott meg egy embert egy drótkötélpályán! Az alábbi videóban a HONOR Magic V6 a pálya központi tartóelemeként működött, és gond nélkül megtartotta a tó felett áthaladó 25 és 50 kilós csomag, valamint a 80 kilós férfi súlyát is.
A gyártó szerint HONOR Magic V6 új szintre emeli az összehajtható okostelefonok strapabírását, azt mondják, hogy a nagy teljesítményű anyagok és a korszakalkotó mérnöki megoldások bizonyítják, hogy a karcsú design és a kiemelkedő strapabírás tökéletesen összeegyeztethető.
De hogy miből is áll a a készülék tartóssága?
IP68- és IP69-minősítések: a hajlítható okostelefonok között egyedül a Magic V6 felel meg egyszerre az IP68 és IP69 por- és vízállósági követelményeinek.
2800 MPa szakítószilárdságú HONOR Super Steel zsanér: a zsanér kivételes tartósságát a 2800 MPa szakítószilárdságú HONOR Super Steel biztosítja – ez az egyik legerősebb, kereskedelmi forgalomban alkalmazott speciális acél, amely rendkívüli szerkezeti stabilitást nyújt a készüléknek.
Karc- és kopássálló, tükröződéscsökkentő kijelző: a Magic V6 kiemelkedően alacsony, mindössze 1,5%-os tükröződési aránnyal és magas kopásállósággal rendelkezik. A belső kijelző masszív UTG üvege speciális, tükröződéscsökkentő bevonatot kapott, amely a kiváló képminőség megőrzése mellett rendkívül magas ütésállóságot biztosít.
