Hogyan válik hazánk a tudományok nemzetközi fellegvárává?

tudomány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 10:50
Nemzeti Innovációs Ügynökségsorozat
Elindult a Nemzeti Innovációs Ügynökség új videósorozata.
Bors
Elindult a Nemzeti Innovációs Ügynökség új videósorozata, a „Miből készült?”, amelynek célja, hogy közérthetően mutassa be, hogyan jönnek létre Magyarországon és Európában a világszínvonalú kutatási és innovációs kezdeményezések. A sorozat azt járja körül, milyen kérdések, döntések, tudományos problémák és együttműködések állnak egy-egy kiemelkedő fejlesztés vagy intézmény megszületése mögött.

Hogyan válik hazánk a tudományok nemzetközi fellegvárává? /   Fotó:  YouTube

A nyitóepizód az ELI-ALPS szegedi lézeres kutatóintézetbe kalauzol: bemutatja, miért volt szükség egy ilyen egyedülálló kutatóhely létrehozására, milyen tudományos kihívások hívták életre, és hogyan válik a csúcstechnológia a jövőt formáló tudássá. A videó a lézerfizika és az extrém időskálák világát nemcsak szakmai, hanem közérthető nézőpontból is megközelíti, miközben a nemzetközi együttműködések szerepére is rávilágít. A sorozat következő, február 14-én debütáló része a HCEMM (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine) tevékenységét, céljait és azt a nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási környezetet mutatja be, amelyben a jövő orvoslása formálódik.

 

A „Miből készült?”-sorozat tehát azoknak szól, akiket érdekel, hogyan válik Magyarország a tudományok nemzetközi fellegvárává – és miből állnak össze azok a helyek, ahol a jövőt kutatják.

 

