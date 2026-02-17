Erősebb motor, szigorúbb korlátok: így változik az ingyenes ChatGPT

Ha régóta figyeled, hogyan változnak az online eszközök, ismerős lehet a forgatókönyv: csöndben kicserélik a „motort” a gépben, és egyszer csak máshogy reagál ugyanarra a kérdésre. A ChatGPT-nél most ez történt: az új alap a GPT-5.1, és ebből az ingyenes felhasználók sem maradnak ki.

Megújult a ChatGPT. Az ingyenes felület is ugyanazt az agyat használja , mint a fizetősök. Fotó: Nwz / Shutterstock

A lényeg egyszerű: ugyanazt a nagy tudású modellt kapod meg, mint a fizetős csomagok, csak nem korlátlanul. A rendszer úgynevezett Auto módban működik: eldönti helyetted, hogy a gyorsabb, könnyebb feladatokra kitalált Instant vagy a lassabb, alaposabb Thinking változat foglalkozzon a kérdéseddel. Ebből te annyit veszel észre, hogy kicsit tovább gondolkodik, cserébe kevesebb a buta hiba.

ChatGPT: ingyenes, de korlátos

Az ingyenes csomagnál van egy fontos határ: körülbelül 10 üzenetet küldhetsz GPT-5.1-gyel 5 óránként. Ha ezt elhasználod, a beszélgetés egy egyszerűbb, kisebb tudású változatra vált, amíg újra fel nem töltődik a kereted. Fontos az is, mennyi szöveget tud egyben átlátni. A GPT-5.1 az ingyenes módban is egy hosszabb cikket, jegyzetcsomagot vagy e-mail-folyamot képes fejben tartani, így nem esik szét a gondolatmenet egy hosszabb beszélgetés során.

Az új ChatGPT jobban alkalmazkodik a felhasználó igényeihez. Fotó: Nwz / Shutterstock

Finomodott a stílus is. Az új rendszer kevésbé szirupos, kevesebbet ismétel és jobban ragaszkodik az utasításaidhoz. Be tudod állítani, mennyire legyen tömör vagy részletező, milyen hangnemet használjon, és mennyire engedje el magát. Ezek a beállítások nem csak a fizetősök játékszerei, az ingyenes felhasználók is élhetnek velük. Sőt most ugyanazt a korszerű, „nagy” modellt kapod, mint a Plus vagy Pro előfizetők, csak szűkebb üzenetkerettel. Ha ésszel osztod be, és nem egyesével lövöd el a kérdéseket, hanem összefogod a feladatot, az ingyenes ChatGPT a GPT-5.1-gyel bőven elég lehet a mindennapi íráshoz, tanuláshoz, ötleteléshez – és sok kisebb szakmai feladathoz is.