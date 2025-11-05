A HONOR bemutatja a MagicOS 10 rendszert

A MagicOS 10 a HONOR emberközpontú tervezési filozófiájára épül, és a mindennapi használat során is jól érzékelhető, valódi előnyökre helyezi a hangsúlyt. A rendszer alacsonyabb energiafogyasztás mellett biztosít folyamatos, zökkenőmentes teljesítményt, fejlett eszköz-ökoszisztéma-élményt és intelligens kommunikációs funkciókat.

Emellett mélyebb személyre szabhatóságot kínál, valamint továbbfejlesztett védelmet nyújt a manipulált médiatartalmakkal szemben.

A MagicOS 10 átfogó teljesítményoptimalizálásának köszönhetően a rendszer gyorsabban és finomabban működik a jövőben, miközben csökken az energiafogyasztás. A frissítés továbbfejleszti a HONOR Seamless Smart Connectivity funkciót, így az eszközök közötti tartalommegosztás még egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.

A HONOR eszközök mellett a felhasználók immár iPhone készüléküket is könnyedén csatlakoztathatják, és zökkenőmentesen oszthatnak meg tartalmakat HONOR telefonjukkal.

A kommunikációs lehetőségek jelentős bővítését hozza a hívás közben működő, valós idejű AI-alapú fordítás, amelynek köszönhetően a beszélgetések nyelvi akadályok nélkül, természetes módon folytathatók.

HONOR Magic V5 - forrás: Bors

A Mágikus kapszula funkció immár több alkalmazást támogat, és kontextusfüggő műveleteket is megjelenít – például időzítő indítását, hangjegyzet rögzítését vagy emlékeztetők létrehozását –, pontosan akkor, amikor szükség van rá. A kibővített testreszabási lehetőségek révén a felhasználók még tovább finomíthatják készülékeik megjelenését és működését, így a rendszer jobban alkalmazkodik az egyéni igényekhez.

A MagicOS 10 újdonságai közé tartozik a Mozgásos betegség enyhítése funkció, amely automatikusan aktiválódik, ez csökkenti a vizuális diszkomfortot és kényelmesebbé teszi a készülék használatát utazás közben. A

biztonság terén az AI-alapú deepfake-érzékelés intelligens elemzéssel képes felismerni a manipulált médiatartalmakat, így videóhívások és tartalommegosztás során is fokozott védelmet nyújt a felhasználóknak.

A MagicOS 10 emellett támogatja a nagy felbontású Bluetooth-formátumokat, amelyek kompatibilis fülhallgatóval párosítva gazdagabb, részletgazdagabb hangzást biztosítanak.