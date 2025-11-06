6G labort indítanak az Ericssonnál

A jövő hálózatát fejlesztő 6G labor nyílt az Ericssonnál Budapesten. A vállalat a hazai egyetemekkel (BME, ELTE, Óbudai Egyetem, és a HUN-REN kutatóhálózattal) közösen kísérletezik a 6G alapfunkcióival, például a hálózatok programozhatóságával és a nyílt, rugalmas szolgáltatásokkal.

Közeledünk a célhoz, még pár év és valósággá válik a 6G (illusztráció) / Fotó: Jian Fan

Mi a 6G és, hogy készülnek a bevezetésére?

A 6G az 5G továbbfejlesztett változata, amely a felhőalapú rendszerekre, az automatizációra, a mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épít. Boráros András, az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési vezetője az esemény alkalmából rendezett sajtótájékoztatón azt mondta:

Azzal a céllal nyitottuk meg a budapesti 6G labort, hogy tudományos áttörések helyszíne és egyben a gyakorlati innováció műhelye is legyen. A munkánk nem csak arról szól, hogy felkészüljünk az 5G utáni világra, szeretnénk valóban hasznára lenni a társadalomnak. Azon dolgozunk, hogy az emberek a jövőben minél hatékonyabban tudjanak kommunikálni, együttműködni egymással.

A nagy csapat az Ericsson-nál / Fotó: BODO_GABOR

A 6G a hatodik generációs mobilhálózat, várhatóan 2030 körül jelenik meg. Nagyobb sebességet, alacsony késleltetést és szélesebb sávszélességet kínál, lehetővé téve például önvezető járműveket, drónokat, intelligens városokat és agy-számítógép interfészeket. A szabványosítás várhatóan idén kezdődik, a kutatások világszerte már zajlanak.

Milyen újításokat hoz a 6G?

Fejlettebb önvezető járművek dobnak majd piacra, drónok és intelligens városok jönnek létre, új, ma még sci-fi filmbe illő technológiák veszik át a mostaniak helyét, mint például az agy-számítógép interfészek.

Kína 6G fejlesztései

Kína vezető szerepet tölt be a 6G technológiában. A China Mobile már működő 280 Gbps sebességre képes 6G próbahálózatot épített és évente 5,4 milliárd dollárt fordít a fejlesztésre. A mesterséges intelligenciát a hálózat-optimalizálásba is beépítik, így a rendszer képes tanulni, korrigálni és előre jelezni hibákat. A globális verseny már zajlik: nem az a kérdés, hogy eljön-e a 6G, csak az, hogy ki lesz az első a versenyben.

Műhold (illusztráció) / Fotó: aapsky

Kína 6G és műholdas fejlesztései