6G labort indítanak az Ericssonnál

A jövő hálózatát fejlesztő 6G labor nyílt az Ericssonnál Budapesten. A vállalat a hazai egyetemekkel (BME, ELTE, Óbudai Egyetem, és a HUN-REN kutatóhálózattal) közösen kísérletezik a 6G alapfunkcióival, például a hálózatok programozhatóságával és a nyílt, rugalmas szolgáltatásokkal.
A 6G az 5G továbbfejlesztett változata, amely a felhőalapú rendszerekre, az automatizációra, a mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épít. Boráros András, az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési vezetője az esemény alkalmából rendezett sajtótájékoztatón azt mondta:
Azzal a céllal nyitottuk meg a budapesti 6G labort, hogy tudományos áttörések helyszíne és egyben a gyakorlati innováció műhelye is legyen. A munkánk nem csak arról szól, hogy felkészüljünk az 5G utáni világra, szeretnénk valóban hasznára lenni a társadalomnak. Azon dolgozunk, hogy az emberek a jövőben minél hatékonyabban tudjanak kommunikálni, együttműködni egymással.
A 6G a hatodik generációs mobilhálózat, várhatóan 2030 körül jelenik meg. Nagyobb sebességet, alacsony késleltetést és szélesebb sávszélességet kínál, lehetővé téve például önvezető járműveket, drónokat, intelligens városokat és agy-számítógép interfészeket. A szabványosítás várhatóan idén kezdődik, a kutatások világszerte már zajlanak.
Milyen újításokat hoz a 6G?
Fejlettebb önvezető járművek dobnak majd piacra, drónok és intelligens városok jönnek létre, új, ma még sci-fi filmbe illő technológiák veszik át a mostaniak helyét, mint például az agy-számítógép interfészek.
Kína 6G fejlesztései
Kína vezető szerepet tölt be a 6G technológiában. A China Mobile már működő 280 Gbps sebességre képes 6G próbahálózatot épített és évente 5,4 milliárd dollárt fordít a fejlesztésre. A mesterséges intelligenciát a hálózat-optimalizálásba is beépítik, így a rendszer képes tanulni, korrigálni és előre jelezni hibákat. A globális verseny már zajlik: nem az a kérdés, hogy eljön-e a 6G, csak az, hogy ki lesz az első a versenyben.
Kína 6G és műholdas fejlesztései
Kína utóbbi években felbocsátott műholdjai főként távközlési, adatátviteli és navigációs célokat szolgálnak, ami lehetővé teszi a 6G jövőbeli globális lefedettségét is. A 6G technológia várhatóan szoros integrációt igényel a műholdas kommunikációval, így a műholdak kulcsszerepet játszhatnak az új fejlesztések működésében. A kínai kutatások célja, hogy a mesterséges intelligencia és a földi hálózatok mellett a műholdas infrastruktúra is optimalizálja és gyorsítsa a 6G adatátvitelt, biztosítva ezzel a technológia vezető pozícióját globálisan.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.