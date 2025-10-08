Megnyílt az első HONOR ALPHA Flagship Store - az AI-eszközök ökoszisztémájának új globális központja

A bemutatótermet a vállalat „AI Smart Living Innovation Hub”-ként, azaz AI Intelligens Élet Innovációs Központként pozícionálja, olyan helyszínként, ahol a csúcstechnológia és a kulturális inspiráció találkozik.

A HONOR ALPHA PLAN megvalósulása: a víziótól a valóságig

Az elgondolás 2025-ben Barcelonában ismertetett ALPHA TERV bemutatásával indult, ahol a HONOR egy okostelefon-gyártóból az AI-eszközök globális ökoszisztémájának egyik vezető vállalataként lépett elő. A sencseni üzlet megnyitásával a víziója valósággá vált, demonstrálva elkötelezettségét a nyílt, együttműködésen és értékmegosztáson alapuló AI-ökoszisztéma mellett. A HONOR ALPHA Global Flagship Store nyugodt, belső terében a fejlett technológia és az emberközpontú dizájn harmonikusan egyesül – tükrözve a HONOR filozófiáját, miszerint az innováció és a kultúra egymást erősítve hoz létre maradandó értéket. A tér belső kialakítása intuitív módon szerveződik különböző, AI-által támogatott élethelyzetek köré. Az All-Scenario Experience Zone (Teljeskörű Élményzóna) a legmodernebb digitális eszközök segítségével mutatja be, hogyan teszi az AI a mindennapokat természetes módon egyszerűbbé és hatékonyabbá.

Élménybe ágyazott mesterséges intelligencia

A YOYO Zóna a HONOR AI-asszisztensét négy fő funkción keresztül mutatja be: AI-életmód, AI-segéd, AI-tartalomkészítés és személyes AI-társaság. A legújabb generációs AI-ügynök, a YOYO, kiemelkedő képességekkel rendelkezik a vizuális érzékelés, a memória és a feladatvégrehajtás terén. Természetes módon megjegyzi és intuitívan felidézni a korábban említett részleteket, amelyeket később proaktívan képes alkalmazni. Ez teszi igazán emberközpontúvá az AI-élményt.

Érdemes megemlíteni az AI Inspiration Café-t is, ahol fejlesztők, alkotók és bárki megoszthatja gondolatait egy kávé mellett. A HONOR ALPHA Global Flagship Store célja, hogy Sencsenben a technológia és a kultúra meghatározó találkozási pontjává váljon. Mostantól a nagyközönség számára is nyitva áll, és várja látogatóit a világ minden tájáról, hogy felfedezzék a HONOR legújabb termékeit, és testközelből tapasztalják meg a legmodernebb innovációkat.