HONOR MagicOS 10: a világ első önfejlesztő, AI-ügynökalapú operációs rendszer

A mesterséges intelligenciát alkalmazó okoseszközök globális élvonalába tartozó HONOR első fejlesztői konferenciáján Kínában bemutatta a MagicOS 10-et – a világ első, önfejlesztő képességekkel bíró, AI-ügynökalapú operációs rendszerét.
A bejelentés mérföldkő az iparágban, amely az OS-korszak végét és az AI OS-korszak kezdetét jelzi.
A HONOR az eseményen ismertette az 1×3×N ökoszisztéma-stratégiáját és a megújult HONOR AI Connect rendszerét is. A keretrendszer megnyitja a vállalat AI-platformját a nemzetközi partnerek előtt („1”), amely három fő területen kínál együttműködési lehetőséget: ökorendszer-fejlesztés, értékesítés, valamint technológiai és márkaépítési partnerség („3”). A modell rugalmasan bővíthető számos iparágra („N”), többek között az oktatásra, az irodai megoldásokra, az okosotthonokra, a hangtechnikai és hordható eszközökre, valamint a játék és a hobbiállatok piacára.
„A valódi AI-alapú operációs rendszernek ügynökökre kell épülnie: képesnek kell lennie arra, hogy emberközpontú szemlélettel magasabb értékszintre lépjen, és önállóan fejlődjön” – mutatott rá James Li, a HONOR vezérigazgatója. „A HONOR elkötelezett a felhasználókkal, az iparági partnerekkel és a fejlesztői ökoszisztéma tagjaival folytatott együttműködés iránt. A felhasználókkal közös alkotás, az iparági szimbiózis és az ökoszisztéma együttműködő fejlődése együttesen képezi a MagicOS fejlődésének fő hajtóerejét.”
Lehetővé teszi a képek, videók és dokumentumok zökkenőmentes átvitelét HONOR-, iOS-, Android- és Windows-eszközök között, így a felhasználók bárhol és bármikor könnyedén dolgozhatnak és kapcsolódhatnak.
A HONOR AI Connect és az 1×3×N ökoszisztéma-stratégia révén a 2022-ben bevezetett HONOR Connect platform már több mint 30 millió eszközt kapcsol össze, stabil alapot teremtve az interoperabilitáshoz. A HONOR AI Connect frissítésével a platform az egyszerű összekapcsolástól továbblép, és az átfogó AI-támogatásnak köszönhetően intelligens, gördülékeny kapcsolatteremtést tesz lehetővé a felhasználók számára.
A HONOR AI Connect megkönnyíti a partnerek számára az ökoszisztémához való csatlakozást, miközben csökkenti a fejlesztési költségeket. A fejlesztők kifinomult multimodális interakciós lehetőségekhez – például hang- és látásalapú funkciókhoz – férhetnek hozzá anélkül, hogy újra kellene építeniük a komplex alapplatformokat, és igénybe vehetik a különböző helyzetekre kialakított AI-alapú együttműködési szolgáltatásokat.
Az intelligens kapcsolódási képességek szisztematikus megnyitásával a platform lehetővé teszi az intelligencia, a hozzáférési pontok és az ökoszisztéma megosztását, így minden eszközt „okos eszközzé alakít”.
A HONOR már több mint 200 ökoszisztéma-partnerrel működik együtt, és egy újonnan indított program keretében ingyenes IoT-kapcsolódást kínál. A HONOR Alpha Flagship Store kezdeményezés és az alkalmazásáruházhoz szélesebb hozzáférést biztosító programok révén a vállalat emberközpontú, innovatív ökoszisztémát épít, miközben partnerei számára több erőforrást és növekedést támogató lehetőséget nyújt.
A jövőre nézve a HONOR továbbra is elkötelezett a nyitott együttműködés iránt. Arra ösztönzi globális partnereit, hogy közösen építsék tovább az AI‑eszközök ökoszisztémáját. Cél, hogy az intelligens technológia mindenki számára elérhető váljon, miközben együtt indítják el az AI‑alapú operációs rendszerek következő fejlődési szakaszát.
