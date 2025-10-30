HONOR MagicOS 10: a világ első önfejlesztő, AI-ügynökalapú operációs rendszer

A mesterséges intelligenciát alkalmazó okoseszközök globális élvonalába tartozó HONOR első fejlesztői konferenciáján Kínában bemutatta a MagicOS 10-et – a világ első, önfejlesztő képességekkel bíró, AI-ügynökalapú operációs rendszerét.

A bejelentés mérföldkő az iparágban, amely az OS-korszak végét és az AI OS-korszak kezdetét jelzi.

A HONOR az eseményen ismertette az 1×3×N ökoszisztéma-stratégiáját és a megújult HONOR AI Connect rendszerét is. A keretrendszer megnyitja a vállalat AI-platformját a nemzetközi partnerek előtt („1”), amely három fő területen kínál együttműködési lehetőséget: ökorendszer-fejlesztés, értékesítés, valamint technológiai és márkaépítési partnerség („3”). A modell rugalmasan bővíthető számos iparágra („N”), többek között az oktatásra, az irodai megoldásokra, az okosotthonokra, a hangtechnikai és hordható eszközökre, valamint a játék és a hobbiállatok piacára.

„A valódi AI-alapú operációs rendszernek ügynökökre kell épülnie: képesnek kell lennie arra, hogy emberközpontú szemlélettel magasabb értékszintre lépjen, és önállóan fejlődjön” – mutatott rá James Li, a HONOR vezérigazgatója. „A HONOR elkötelezett a felhasználókkal, az iparági partnerekkel és a fejlesztői ökoszisztéma tagjaival folytatott együttműködés iránt. A felhasználókkal közös alkotás, az iparági szimbiózis és az ökoszisztéma együttműködő fejlődése együttesen képezi a MagicOS fejlődésének fő hajtóerejét.”

James Li, a HONOR vezérigazgatója

Fotó: HONOR

Az AI OS paradigma meghatározása: az OS-től az AI OS-ig

A MagicOS 10 többdimenziós ugrást jelent a hagyományos operációs rendszerektől a valódi AI-alapú operációs rendszerek felé. A korábbi, eszköz-felhő együttműködésen alapuló modellről az ügynökalapú működésre vált, így a rendszer intelligensebb és önálóbb folyamatvégrehajtásra képes.

A MagicOS 10 középpontjában a megújult YOYO AI-ügynök áll, amely érzékel, emlékezik és cselekszik. Működését a HONOR saját fejlesztésű, MagicLM 3.0 nevű nyelvi modellje támogatja. A felhasználók egyetlen érintéssel a YOYO-ra bízhatják mindennapi feladataikat és a kreatív munkát. A Magic Color funkcióval végzett AI-alapú színkorrekciót, az összetett parancsokra épülő képszerkesztést, de akár az ételrendelés, vásárlást vagy taxihívást.

A MagicOS 10 az iparág első olyan operációs rendszere, amely teljesen lebontja a platformhatárokat, alkalmazkodva a többféle eszköz párhuzamos használatához.

Lehetővé teszi a képek, videók és dokumentumok zökkenőmentes átvitelét HONOR-, iOS-, Android- és Windows-eszközök között, így a felhasználók bárhol és bármikor könnyedén dolgozhatnak és kapcsolódhatnak.

A MagicOS 10 elsőként alkalmazza a rendszerszintű transzparens vizuális effektusokra épülő, új Zero Gravity Transparency Design koncepciót, amely a zárolt képernyőtől az asztalon át az alkalmazáson belüli nézetekig mindenhol érvényesül, és a látványt a teljesítménnyel tökéletes egyensúlyban tartja anélkül, hogy növelné az áramfogyasztást. Emellett a továbbfejlesztett AI Deepfake Detection intelligensen képes felismerni a manipulált emberi beszédet, a deepfake szűrőket és a csaló szkripteket, így hatékony védelmet nyújt a felhasználóknak.

A HONOR AI Connect és az 1×3×N ökoszisztéma-stratégia révén a 2022-ben bevezetett HONOR Connect platform már több mint 30 millió eszközt kapcsol össze, stabil alapot teremtve az interoperabilitáshoz. A HONOR AI Connect frissítésével a platform az egyszerű összekapcsolástól továbblép, és az átfogó AI-támogatásnak köszönhetően intelligens, gördülékeny kapcsolatteremtést tesz lehetővé a felhasználók számára.