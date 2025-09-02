Papírhatású kijelzővel és 2.5K felbontással érkezik a HUAWEI MatePad 11.5

Különleges kijelző

A HUAWEI MatePad 11.5 különlegessége, hogy korszerű optikai technológiával támogatott papír hatású PaperMatte kijelzőt kapott. Ezzel a modellel a Huawei először teszi széles körben elérhetővé azt a megoldást, amely korábban csak a csúcskategóriás táblagépek kiváltsága volt. A MatePad kiemelkedő PaperMatte kijelzője olyan komplex technológiáknak köszönhető, amelyek rendkívüli tükröződés- és fényvisszaverődés-csökkentő tulajdonságokat eredményeznek. Ez biztosítja, hogy a képernyő erős napfényben vagy fényes irodai környezetben is tisztán látható maradjon. A külön megvehető HUAWEI M-Pencil (3. generációs) érintőtoll zökkenőmentesen működik együtt a készülékkel, így a képernyőn való kézírás természetes élményt nyújt, a hagyományos tollal papírra írás élményét idézi. Emellett több szemkímélő funkció - például villódzásmentes fényerő-szabályozás - gondoskodik arról, hogy kényelmes legyen a kijelző hosszan tartó használata is.

Fotó: Bors

Hasznos alkalmazások

A HUAWEI MatePad 11.5 könnyedén kezeli a táblázatokat, prezentációkat és nagyobb dokumentumokat, a levehető - külön megvásárolható - billentyűzet pedig rugalmas használatot biztosít. Az olyan funkciók, mint a lebegő többablakos munkavégzés (Floating Multi-Window) vagy az eszközök közötti zökkenőmentes kapcsolódás (Super Device), megkönnyítik a párhuzamos feladatvégzést és a gyors váltást a feladatok között. A Huawei Notes alkalmazás új ecsetkészlettel és gazdag eszköztárával segíti a digitális jegyzetelést. Szintén fontos újdonság a GoPaint, a Huawei saját festő- és rajzalkalmazása, amely most először válik elérhetővé középkategóriás modellben.

Fotó: Bors

A felhasználók egyre több alkalmazást érhetnek el az AppGalleryben is, a Huawei hivatalos alkalmazás-áruházában, amely a világ három legnagyobbja közé tartozik. A biztonsági tanúsítványokkal védett áruház egységes felületet kínál minden Huawei-eszközön, így a felhasználók könnyedén és biztonságosan tölthetnek le alkalmazásokat a mindennapi használathoz és a különféle élethelyzetekhez.