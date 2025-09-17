A One UI 8 további Samsung okoseszközökön válik elérhetővé

A One UI 8 a kontextus értelmezésével olyan személyre szabott, proaktív javaslatokkal látja el a felhasználót, amelyek támogathatják napi teendőiket. A vállalat, a Galaxy AI intelligensebbé válásával, még inkább elköteleződik a bizalmas adatok védelme iránt. A One UI 8 a fejlett, személyre szabható eszközöket elsőrangú biztonsági funkciókkal ötvözi, így előrelátóan szolgálja a felhasználói igényeket, miközben biztonságosan őrzi az adatokat.
A Now Bar, éppen futó appok valós időben, közvetlenül a Galaxy Z Flip Flip fedlapján jeleníti meg a futtatott alkalmazások műveleteit és a médialejátszó állapotát, mostantól pedig harmadik féltől származó alkalmazásokkal is kompatibilis.
A Now Brief, napi riport személyre szabottabb napi frissítéseket kínál, köztük a közlekedéssel kapcsolatos információkat, a fontos emlékeztetőket és a Samsung Moments alkalmazást, amellyel a felhasználók áttekinthetik napi teendőiket. A funkció személyre szabott javaslatokkal látja el őket, például zenei és videós tartalmakkal – az előfizetéseik és érdeklődésük alapján. Ezenkívül a Galaxy Watch személyre szabott egészségügyi mérései is könnyen elérhetőek.
A Knox Megerősített Titkosított Védelem (KEEP) egy új biztonsági fejlesztés, amely a Galaxy Személyes adat motor által alkalmazott újgenerációs AI-élmény védelmét látja el. A KEEP titkosított, alkalmazásspecifikus tárolási környezetet hoz létre az eszköz biztonságos adattárán, biztosítva, hogy minden egyes alkalmazás kizárólag a saját bizalmas adataihoz férhessen hozzá.
A Knox Matrix tovább fokozza a védelmet azáltal, hogy automatikusan kijelentkezik a Samsung-fiókból, ha komoly kockázati tényezőt észlel. Értesítéseket küld a csatlakoztatott Galaxy eszközökre, és további iránymutatást ad az adatok védelme érdekében.
A kvantum utáni kriptográfiával (posztkvantum-kriptográfia, PQC) továbbfejlesztett Biztonságos Wi-Fi egy új kriptográfiai keretrendszert foglal magába, amelynek célja, hogy megerősítse a hálózat védelmét az új fenyegetésekkel szemben, ezzel támogatva a megbízható adatvédelmet – még a nyilvános hálózatokon is.
A One UI 8 nemcsak olyan multimodális mesterséges intelligenciával működik, amely a felhasználói igényekre szabott élményekért felelhet, hanem át is alakíthatja a felhasználók Galaxy-eszközökkel való interakcióját. A kép-, hang- és kontextusalapú intelligencia kombinálásával a feladatok intuitívvá és könnyen elvégezhetővé válhatnak.
A Gemini Live természetes és zökkenőmentes kommunikációt kínálhat az AI asszisztenssel, amely valós időben feldolgozza a képernyőn vagy kamerán látható tartalmakat anélkül, hogy a felhasználónak váltania kellene az alkalmazások között.
A Bekarikázással keresés a Google-lel azonnali támogatást nyújthat a gamereknek, ha bekarikáznak valamit a képernyőn. A funkció információt nyújt a karakterekről és a stratégiákról, hogy a felhasználó könnyebben eljuthasson a játékon belüli helyszínekre, és javasolt, hasznos tartalmakkal és videókkal fedezhesse fel még jobban a játékuniverzumot. A felhasználók a Bekarikázással keresés továbbfejlesztett fordításai képességeinek köszönhetően valós időben fordíthatják le a szöveget, miközben görgetnek és megérintik a képernyőt. A szöveg azonnali fordítását rögtön láthatják a kívánt nyelven, amelyhez forrásként szolgálhatnak a hírek vagy a közösségimédia-bejegyzések is.
A One UI 8 újraértelmezheti a sokoldalúság fogalmát a teljes Galaxy ökoszisztémára optimalizált felhasználói élménnyel. A One UI 8 igazodik a Galaxy okostelefonok és tabletek egyedi formátumához, és zökkenőmentes működést kínálhat, miközben a felhasználók produktívabbak és hatékonyabbak lehetnek.
Az AI eredmény előnézet (AI Results View) megosztott vagy lebegő nézetben jeleníti meg az AI-funkciók eredményeit, így az eredeti tartalom zavartalanul látható marad.
A Több ablak funkció – a nagyképernyőre optimalizált Galaxy AI segítségével – lehetővé teheti, hogy a felhasználók az AI-generált tartalmakat –, beleértve a szövegeket és a képeket – közvetlenül beemelhessék a munkafolyamatba. Könnyebben fejezhetik ki kreativitásukat olyan eszközökkel, mint a Rajzsegéd vagy az Írósegéd, mivel könnyebben mozgathatják a terveiket és a vizuális elemeket.
A Gemini Live mostantól közvetlenül elérhető a Flip fedlapon a kézhasználat nélküli, hangalapú keresésekhez, és személyes asszisztensként működik a fedlapi kijelzőn.
A Hangsávszerkesztő magától felismeri és eltávolítja a zavaró háttérzajokat, például a szél vagy a forgalom hangját, a felhasználóknak ehhez elegendő egyszer rákoppintaniuk egy új aktiválógombra a videó- és audioalkalmazásokban.
Az új óra a felhasználó háttérképéhez igazodva jelenik meg. Az óra betűtípusa az arcok vagy körvonalak mentén rendeződik, így a kép alanya látható marad anélkül, hogy a kijelzett idő megzavarná a képet, legyen szó egy közeli szelfiről vagy egy háziállat fotójáról. A felhasználók a betűtípus vastagságát, méretét és színét is egyéni ízlésüknek megfelelően állíthatják be.
A felhasználók – a Flip fedlap fejlett testreszabási lehetőségeivel – könnyedén készíthetnek háttérképet a Galéria javaslatai és az automatikusan összeállított háttérképek segítségével. A hangulatjeleket és háttérszíneket is testreszabhatják a Flip fedlap Emojik háttérképhez.
Az One UI 8 olyan AI-alapú eszközöket kínál, mint a Portré stúdió, amely a háziállatok arckifejezéseit is megörökítheti, és azokból stúdióminőségű portrét készíthet.
A One UI 8 hivatalos bevezetése az alábbi Galaxy eszközökre terjed ki idén
Galaxy S25 széria, Galaxy S24 széria, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 széria, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 széria, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10 széria, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9 széria, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 széria, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G és Galaxy A33 5G.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.