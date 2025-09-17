A One UI 8 további Samsung okoseszközökön válik elérhetővé

Személyre szabott javaslatok és fejlett biztonság

A One UI 8 a kontextus értelmezésével olyan személyre szabott, proaktív javaslatokkal látja el a felhasználót, amelyek támogathatják napi teendőiket. A vállalat, a Galaxy AI intelligensebbé válásával, még inkább elköteleződik a bizalmas adatok védelme iránt. A One UI 8 a fejlett, személyre szabható eszközöket elsőrangú biztonsági funkciókkal ötvözi, így előrelátóan szolgálja a felhasználói igényeket, miközben biztonságosan őrzi az adatokat.

A Now Bar, éppen futó appok valós időben, közvetlenül a Galaxy Z Flip Flip fedlapján jeleníti meg a futtatott alkalmazások műveleteit és a médialejátszó állapotát, mostantól pedig harmadik féltől származó alkalmazásokkal is kompatibilis.

A Now Brief, napi riport személyre szabottabb napi frissítéseket kínál, köztük a közlekedéssel kapcsolatos információkat, a fontos emlékeztetőket és a Samsung Moments alkalmazást, amellyel a felhasználók áttekinthetik napi teendőiket. A funkció személyre szabott javaslatokkal látja el őket, például zenei és videós tartalmakkal – az előfizetéseik és érdeklődésük alapján. Ezenkívül a Galaxy Watch személyre szabott egészségügyi mérései is könnyen elérhetőek.

A Knox Megerősített Titkosított Védelem (KEEP) egy új biztonsági fejlesztés, amely a Galaxy Személyes adat motor által alkalmazott újgenerációs AI-élmény védelmét látja el. A KEEP titkosított, alkalmazásspecifikus tárolási környezetet hoz létre az eszköz biztonságos adattárán, biztosítva, hogy minden egyes alkalmazás kizárólag a saját bizalmas adataihoz férhessen hozzá.

A Knox Matrix tovább fokozza a védelmet azáltal, hogy automatikusan kijelentkezik a Samsung-fiókból, ha komoly kockázati tényezőt észlel. Értesítéseket küld a csatlakoztatott Galaxy eszközökre, és további iránymutatást ad az adatok védelme érdekében.

A kvantum utáni kriptográfiával (posztkvantum-kriptográfia, PQC) továbbfejlesztett Biztonságos Wi-Fi egy új kriptográfiai keretrendszert foglal magába, amelynek célja, hogy megerősítse a hálózat védelmét az új fenyegetésekkel szemben, ezzel támogatva a megbízható adatvédelmet – még a nyilvános hálózatokon is.