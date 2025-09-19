Okosórákat, okostelefont, tabletet is bemutatott a Huawei Párizsban

Ride the Wind mottóval rendezte meg idei innovatív termékbemutatóját a Huawei Párizsban, amelyen a vállalat számos okosóra-modellje mutatkozott be, többek között a WATCH GT 6 sorozat, a WATCH Ultimate 2, valamint a WATCH D2. Emellett szintén itt debütátak a nova 14 okostelefonok a FreeBuds 7i fülhallgató, valamint a MatePad 12X tablet is. A vállalat továbbá megosztotta új irányvonalát is, amelyet a „Now is Yours” üzenet foglal össze. Ennek részeként indította el a GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 programot, amely a fiatalokat megszólítva arra bátorít, hogy a technológiát a mindennapok részeként használva együtt képzeljük el és formáljuk a jövőt.

HUAWEI WATCH GT 6 sorozat: új szintre emeli a szabadtéri edzések élményét

A HUAWEI WATCH GT 6 sorozat új mérnöki megoldásoknak köszönhetően akár 21 napos akkumulátor-üzemidőt és rendkívül pontos szabadtéri helymeghatározás kínál, amelyet az új HUAWEI TruSense fitneszrendszer támogat a gyors és megbízható mérések érdekében.

Fotó: Bors

A több mint száz edzésmódra építve a sorozat négy kulcsfontosságú szabadtéri sportágban kínál jelentős fejlesztéseket. Az új kerékpáros üzemmód virtuális teljesítménymérővel érkezik, amely teljesítményelemzést nyújt anélkül, hogy külön eszközre lenne szükség, így még fejlettebb kerékpáros élményt tesz lehetővé.

forrás: Huawei

A terepfutó üzemmód olyan funkciókat kínál, mint a helymeghatározás, a magassági trendeket ábrázoló grafikon és a valós idejű szinemelkedés-analízis, amelyek segítenek a pálya kihívásainak felismerésében és az energiabeosztás optimalizálásában. A golf üzemmód számos prémium funkciót kínál, köztük nagy felbontású pályatérképeket, hogy minden ütés magabiztos lehessen. A síeléshez tervezett üzemmód pedig helymeghatározással és részletes adatkészlettel támogatja a izgalmas élményt.

Fotó: Bors

HUAWEI WATCH Ultimate 2 és WATCH D2: innováció a fitneszkövetésben

A HUAWEI WATCH Ultimate 2 az iparág első olyan okosórája, amely 150 méteres mélységig vízálló minősítéssel rendelkezik, miközben hangfunkciót is kínál. Forradalmi, szonár-alapú víz alatti kommunikációja lehetővé teszi, hogy akár 30 méteres mélységben is óráról órára üzeneteket küldjenek a búvárok, valamint egyérintéses SOS funkciót biztosít 60 méterig. Ez hatékonyabb kommunikációt és nagyobb biztonságérzetet ad a tengeri felfedezők számára.