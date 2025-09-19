Okosórákat, okostelefont, tabletet is bemutatott a Huawei Párizsban

Ride the Wind mottóval rendezte meg idei innovatív termékbemutatóját a Huawei Párizsban, amelyen a vállalat számos okosóra-modellje mutatkozott be, többek között a WATCH GT 6 sorozat, a WATCH Ultimate 2, valamint a WATCH D2. Emellett szintén itt debütátak a nova 14 okostelefonok a FreeBuds 7i fülhallgató, valamint a MatePad 12X tablet is. A vállalat továbbá megosztotta új irányvonalát is, amelyet a „Now is Yours” üzenet foglal össze. Ennek részeként indította el a GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 programot, amely a fiatalokat megszólítva arra bátorít, hogy a technológiát a mindennapok részeként használva együtt képzeljük el és formáljuk a jövőt.
A HUAWEI WATCH GT 6 sorozat új mérnöki megoldásoknak köszönhetően akár 21 napos akkumulátor-üzemidőt és rendkívül pontos szabadtéri helymeghatározás kínál, amelyet az új HUAWEI TruSense fitneszrendszer támogat a gyors és megbízható mérések érdekében.
A több mint száz edzésmódra építve a sorozat négy kulcsfontosságú szabadtéri sportágban kínál jelentős fejlesztéseket. Az új kerékpáros üzemmód virtuális teljesítménymérővel érkezik, amely teljesítményelemzést nyújt anélkül, hogy külön eszközre lenne szükség, így még fejlettebb kerékpáros élményt tesz lehetővé.
A terepfutó üzemmód olyan funkciókat kínál, mint a helymeghatározás, a magassági trendeket ábrázoló grafikon és a valós idejű szinemelkedés-analízis, amelyek segítenek a pálya kihívásainak felismerésében és az energiabeosztás optimalizálásában. A golf üzemmód számos prémium funkciót kínál, köztük nagy felbontású pályatérképeket, hogy minden ütés magabiztos lehessen. A síeléshez tervezett üzemmód pedig helymeghatározással és részletes adatkészlettel támogatja a izgalmas élményt.
HUAWEI WATCH Ultimate 2 és WATCH D2: innováció a fitneszkövetésben
A HUAWEI WATCH Ultimate 2 az iparág első olyan okosórája, amely 150 méteres mélységig vízálló minősítéssel rendelkezik, miközben hangfunkciót is kínál. Forradalmi, szonár-alapú víz alatti kommunikációja lehetővé teszi, hogy akár 30 méteres mélységben is óráról órára üzeneteket küldjenek a búvárok, valamint egyérintéses SOS funkciót biztosít 60 méterig. Ez hatékonyabb kommunikációt és nagyobb biztonságérzetet ad a tengeri felfedezők számára.
A HUAWEI WATCH D2 vadonatúj, elegáns kék színben érkezik, és a korábbinál átfogóbb funkciókkal támogatja a felhasználókat.
HUAWEI nova 14 sorozat: újragondolt portrék az Ultra Chroma kamerával
A HUAWEI nova 14 okostelefon a portréfotózásra helyezi a hangsúlyt a „Pro Your Portrait” koncepcióval. Az új Ultra Chroma kamera és a továbbfejlesztett XD Portrait Engine segítségével a fotók élesebbek, részletgazdagabbak és élettel telibbek. Még rossz fényviszonyok között, például koncerten vagy szórakozóhelyen is lenyűgöző minőségű képeket készít.
Az 50 megapixeles szelfikamera autofókusszal, külön portré funkcióval és akár 5x-ös zoommal is támogatja a szelfizést, így közelről és távolról egyaránt látványos portrék készíthetők. Az új készülék emellett számos mesterséges intelligenciával működő fotószerkesztő funkciót kínál – például a legjobb arckifejezés kiválasztását vagy a zavaró részletek eltüntetését –, így a képek hatást keltenek.
HUAWEI MatePad 12 X és M-Pencil Pro: új korszak a papírmentes tanulásban és alkotásban
A szintén Párizsban debütáló HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition tablet ultraéles PaperMatte kijelzővel érkezik, amely kifejezetten a szem kényelmét szolgálja. A MatePad tökéletesen együttműködik a HUAWEI M-Pencil Pro tollal, amely számos praktikus funkciót kínál: egy mozdulattal előhívható körmenü az alkalmazásokban, egyetlen érintéssel elérhető HUAWEI Notes, valamint könnyed csavaró mozdulattal állítható ecsetek biztosítanak gördülékeny felhasználói élményt.
Ezzel párhuzamosan hivatalosan is elindult a GoPaint Worldwide Creating Activity 2025. Az idei versenyben megmarad a négy klasszikus kategória – Narratív művészet, Digitális akvarell és tinta, Sci-Fi művészet és Progresszív festészet –, ugyanakkor egy új területtel is bővül: Animációval. A GoPaint célja, hogy a világ minden táján arra ösztönözze a kreatív gondolkodású felhasználókat, hogy tollat ragadjanak, és szabadjára engedjék fantáziájukat.
Now is Yours: a Huawei a fiatal generációhoz szól
A Huawei Párizsban tartott eseményén ismertette új, „Now is Yours” koncepcióját is, amelynek célja, hogy erősebb kapcsolatot alakítson ki a fiatal felhasználókkal világszerte. Az új szemlélet nyitottságra, befogadásra épül, és arra törekszik, hogy a technológia egyszerre legyen innovatív és emberközeli, miközben valódi érzelmi kötődést teremt a felhasználókkal.
A jövőre nézve a gyártó célja, hogy támogassa a fiatalok kultúráját, és az innovációt közös nyelvként használja: olyan eszközöket alkosson, amelyekben több a figyelem és az empátia, és amelyek segítenek együtt haladni a világ közösségeivel egy lehetőségekkel teli jövő felé.
A Párizsban bemutatott eszközök a Huawei újonnan indult magyar webáruházában is elérhetőek lesznek, így a GT 6 széria is 2025. szeptember 19. és október 31. között 15 000 forintos kuponkedvezménnyel, 12 hónap extra gyártói garanciával, valamint a GT 6 széria tagjaihoz kapható 399 forintos szíjjal vásárolható meg.
