Két egymást követő negyedévben is piacvezető a Huawei a globális viselhető okoseszközök piacán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 16:34 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 16. 16:36
A Huawei 2025 második negyedévében 20,2 százalékos részesedéssel az első helyen állt a globális viselhető okoseszközök piacán – derül ki az IDC piackutató cég legfrissebb adataiból. Ez már a második egymást követő negyedév, amikor a vállalat vezető pozíciót ért el.

Stílusos formatervezésükkel, fejlett egészség- és fitneszfunkcióikkal, valamint innovatív képességeikkel világszerte elismerést vívtak ki a Huawei viselhető okoseszközei. AZ IDC piackutató cég legújabb riportja szerint a Huawei 20,2 százalékos részesedéssel az első helyen állt a globális viselhető okoseszközök piacán az idei év második negyedévében.

 

Ilyen többek között a WATCH FIT 4 sorozat, amely kompakt kialakítása mellett számos erőteljes funkciót kínál, valamint a WATCH GT 5 sorozat, amelyben a forradalmi TruSense rendszer mutatkozott be. Emellett két új akkumulátor-üzemmóddal érkezett a HUAWEI WATCH 5 sorozat, valamint magas szintű búvár-, golf- és expedíciós módokkal a HUAWEI WATCH Ultimate sorozat. Emellett az elmúlt évben debütált a HUAWEI WATCH D2 okosóra is.

 

A Huawei szeptember 19-én Párizsban tartja következő nagyszabású termékbemutatóját, amely a „Ride the Wind” mottó jegyében zajlik. Az eseményen több várva várt viselhető okoseszköz is bemutatkozik, köztük a HUAWEI WATCH GT 6 okosóra-sorozat, amely továbbfejlesztett GPS-szel, valamint akár 21 napos akkumulátor-üzemidővel rendlekezik, emelett érkezik a HUAWEI WATCH Ultimate 2, valamint a HUAWEI WATCH D2 új változata. 

 

Mi több, a Huawei újonnan indított online áruházában feliratkozók számára ráadás FreeBuds SE3 fülhallgató is jár 2025. szeptember 19. 12:00-ig.

 

