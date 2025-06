/Heidi Klum 52 éves lett: brutálisan szexi bikinis fotói felrobbantották az internetet

Heidi Klum, a népszerű német szupermodell és televíziós személyiség, június 1-jén ünnepelte 52. születésnapját, és a különleges alkalomból egy lenyűgöző bikinis fotósorozattal örvendeztette meg rajongóit. A képeken a Calzedonia új nyári kampányának arca, Klum egy lila bikiniben pózol, miközben a tengerparti napfényben élvezi a pihenést. A kampány során Klum többféle fürdőruhát is bemutatott, köztük egy leopárdmintás és egy kék színű darabot, amelyek mindegyike a Calzedonia nyári kollekciójának része, írja a Pagesix.

A fotók és videók gyorsan elnyerték a rajongók tetszését, akik dicsérték a modell időtlen szépségét és magabiztosságát. A születésnapi ünneplés során Klum egy vidám hangulatú asztalnál vacsorázott családjával és barátaival, melyet rózsaszín virágok és lufik díszítettek. A rendezvényen jelen volt férje, Tom Kaulitz is, aki a grill mellett zenekarával együtt szórakoztatta a vendégeket. A szupermodell egy színes rózsaszín ruhában élvezte a napot, és egy közös pillanatot is megosztott férjével, aki a zenekar dobosaként is szerepet vállalt a szórakoztatásban.