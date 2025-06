Mentett háziállatoknak rendeztek bált

Május 18-án ismét megrendezték a Helen Woodward Állatközpont hagyományos "Kölyökkutya Bálját", amelyre az örökbefogadott kutyák és gazdáik kaptak meghívást. A rendezvény célja, hogy megünnepelje a mentett állatok új életét és erősítse a közösségi összetartozást.

Kutya fotózás Fotó: Forrás: Flagler Humane Society/Facebook

A McGregor's Bar & Grill adott otthont az eseménynek, ahol a résztvevők különféle programokon vehettek részt: a "legjobban öltözött" verseny csak egy a sok szórakoztató lehetőség közül. A kutyák és macskák egyaránt versenyezhettek a bálkirályi címekért, mint például bálkirály, bálkirálynő, herceg, hercegnő és a közönség kedvence. A rendezvény egyik fénypontja a divatbemutató volt, ahol a kutyák elegáns öltözékben vonultak végig a kifutón.

Az erről készült fotókat itt lehet megtekinteni.

A macskák sem maradtak ki a mókából, gazdáik fotókat küldtek be, hogy versenyezhessenek a "Kitty Court" címekért. Az esemény nemcsak szórakozást nyújtott, hanem jótékony célt is szolgált. A versenyek nevezési díjai és a tombola bevételei az állatközpont munkáját támogatták, emellett a helyszíni étel és italvásárlások bevételének 30%-a is az intézményhez került. A résztvevők szerint az esemény kiváló lehetőséget biztosított a kutyák szocializációjára és a gazdik közötti kapcsolatok erősítésére.