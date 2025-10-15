„Rettentően érzem magam, amiért megcsaltam a menyasszonyomat az exemmel – bevalljam neki, még ha tudom is, hogy soha nem fog megbocsátani?”

39 éves férfi vagyok, a menyasszonyom pedig 31 éves. Ápolónőként dolgozik, és a sürgősségin ismerkedtünk meg, amikor egy brutális focimeccs után elszakadt az Achilles-inam. Elég pimasz voltam ahhoz, hogy elkérjem a számát, és amikor már újra járni tudtam, elmentünk az első randinkra

– kezdte a sztoriját.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Állítása szerint szinte azonnal egy hullámhosszra kerültek, remek programokat csináltak együtt, meghitt estéket töltöttek el otthon, és a szexuális életük is kifejezetten szenvedélyes. De egy hónappal ezelőtt mindent tönkretett.

Egy konferencián vettem részt, és ott összefutottam egy volt barátnőmmel – egy 36 éves nővel, akivel még jóval azelőtt volt valami köztünk, hogy megismertem életem szerelmét. Én értékesítési képviselőként dolgozom, és ez a nő is az. Azt mondta, szeretne beszélgetni egy kicsit, így este ittunk egyet a szálloda bárjában

– mesélte a férfi. Kifejtette, hogy jó volt újra látni őt, de nagyon flörtölős volt. Már akkor és ott fel kellett volna ismernie a figyelmeztető jeleket.

Azt mondta, hogy jelenleg tanul, és kíváncsi lenne a férfi véleményére egy dolgozatáról, amit írt, majd gyorsan a tárgyra is tért és megkérdezte, felmenne-e a szobájába, hogy elolvassa.

Ostobán beleegyeztem, és amikor beléptem a szobájába, hátralökött az ágyra, rám ült, és elkezdte kigombolni az ingemet. Engedtem neki, és lefeküdtünk egymással a régi idők emlékére. Amint vége lett, felkaptam a cuccaimat, és eljöttem. Szörnyen éreztem magam. Egész éjjel nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, mit tettem.

A férfi állítja, jobban szereti a menyasszonyát, mint bárki mást, és őszintén szeretné feleségül venni és közös gyermekeket vállalni.

Ha elmondom neki, mit tettem, sosem fog megbocsátani, és vége lesz kettőnknek. Miért nem tudtam tisztán gondolkodni, miért engedtem ennek a nőnek?

– teszi fel a végül a kétségbeesett kérdést.

A válasz pedig nem is maradt el, a The Sun szakértője, Deidre elmondta a férfinak, hogy ez a férfi döntése kell, hogy legyen, mert ő ismeri a legjobban a menyasszonyát.

De ha mindent bevallasz, azzal lehet, hogy csak a saját bűntudatodat enyhíted, miközben a kapcsolatotok teljesen tönkremegy. Ami biztos, hogy most már tudod: soha többé nem fogod ilyen helyzetbe hozni magad. Tanultál ebből az esetből, amikor hagytad, hogy az események kicsússzanak az irányításod alól, és ez azóta is gyomorszorító aggodalommal tölt el

– idézi a The Sun a szakértőt.