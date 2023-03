Kreativitás és egó – számmisztikus elemezte ki Kulcsár Edináék kislányának személyiségét

Számmisztikus fedte fel, milyen személyiség lesz Kulcsár Edina és Varga Márk születendő kislánya. Kiss Zoltán Zéro a Bors felkérésére elemezte ki a gyermek nevének betűiből a kislány várható személyiségét.

Megadták a módját a bejelentéseknek

Már csak néhány hét, és megszületik a sztárpár első közös gyermeke. Nagyszabású partin árulták el még novemberben, hogy az ex szépségkirálynő kislányt hord a szíve alatt. Most hétvégén pedig azt is felfedték, hogyan nevezik el a bébit. A kislány a különleges Amara nevet kapja majd, Edina leírása szerint a latin eredetű név azt jelenti, hogy elpusztíthatatlan, örökkévaló.

Fontos volt a számmisztika

Edina a Facebook-posztjában hozzátette:

– Fontos szerepet játszott a névválasztásban az is, hogy a számmisztikai elemzése alapján, melyik szám tartozik Amara nevéhez. Mik lesznek rá jellemzőek. Az ő neve is a 7-es számot képviseli, amit az apukája neve is. Márkra egy az egyben igaz a leírás, és nagyon örülnék ha a kislányunk is olyan lenne mint ő! – fejtegette a kismama.

„Amara erős személyiség lesz”

A Bors felkereste Kiss Zoltán Zéro számmisztikust.

Kiss Zoltán Zéro kielemete a születendő kislány sorsát a nevét alapul véve

A szakember a következőket fedte fel:

– A családnévnek és keresztnévnek is saját energiája van. A Pitagoraszi ábécé alapján kiszámolható a név betűinek számértéke.

Amara esetében végül valóban a 7-es szám jön ki, ami a Szaturnusz bolygót képviseli. Szellemi szám, céltudatos személyiségre vall. Fontos kiemelni, hogy a teljes nevében rendkívül sok, összesen öt darab A betű szerepel, ami az 1-es értékű, a Nap száma. Ez a szám az egót, az önbizalmat jelöli. Ebből öt is van, így leszögezhető, hogy erős személyiség lesz a kislány!

Amara nevének számértéke továbbá nagy akaraterőre és jelentős kreativitásra is utal. Varga Márk nevének számértéke is erről árulkodik. Ő nagyon fiatalon ért el jelentős zenei, tehát kreatív sikereket, mondhatni, hamar beteljesítette, amire a neve predesztinálta – ismerte el a szakértő.