Tóth Vera: „Egyedül fekszem a kórházi ágyon, csövekkel a testemben”

Tóth Vera a kórházból posztolt, bejegyzésében kifejtette, hogy volt egy részleges hát, felsőtest korrekciója. Mint elárulta, már két hete gyógyul.

Tóth Vera nehézségeiről vallott / Fotó: Markovics Gábor

Az énekesnő bejegyzésében kifejtette, a helyreállító műtétek nem a hiúságról szólnak, hanem arról, hogy megkapja azt a testet, ami jár neki egy ilyen “menet” után. Mert miután sok-sok kilóval könnyebb lett, még mindig cipelte magán azokat az “utórezgéseket”, amit a tükör kegyetlenül visszaadott - fogalmazott.

És nem a bőr a legnehezebb teher sokszor, hanem az ítéletek, amiket egy ilyen fájdalmas időszakban kapsz. Néha nem látnak bele, azt, amikor egyedül fekszem a kórházi ágyon, csövekkel a testemben, és próbálom elhinni, hogy egyszer újra szabadon fogok mozogni, lélegezni, nevetni, és nem aludtam három napja, mert annyira pokoli a félelmem, fájdalmam és nem mindig mered bevállalni a fájdalomcsillapítót, a nyugtatót… Hadd ne részletezzem.

- írta bejegyzésében. Hozzátette, csoda az, hogy minden egyes nap felkel, bízik, mosolyog, hisz magában, csinálja akkor is, amikor fáj, és nem hagyja, hogy mások véleménye határozza meg, ki is valójában.

Most újraépítem magam, kívül, belül, ez a sorsfeladatom. Ez az út nem a szépségről, inkább a bátorságról, a bevállalásról, a félelmek leküzdéséről szól. Arról, hogy mersz szembenézni a tükörrel, a rossz mintáiddal, az evéssel, mint a szeretet helyettesítője, és nem elszaladsz, hanem megöleled azt, aki ott van veled szemben. Eljutni idáig pokoli nehéz. Megtartani? Szintúgy! Minden heg, minden csepp vér, minden nap, amit ebben a testben élek, emlékeztet arra, hogy: EZT IS TÚLÉLTEM.

- zárta sorait és azt üzente mindenkinek, aki hasonló cipőben jár: Nem vagy egyedül!

