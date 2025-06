Újra hódítanak az intim wellness elvonulások, melyek az érzékiség új, tudatos formáját kínálják

Ez az elvonulás lehetőséget ad a pároknak, hogy szakértői támogatással dolgozzanak a kapcsolati kihívásaikon, és megerősítsék, szükség szerint újraépítsék a kötődésüket. A program segít az új, pozitív minták megtalálásában és a negatív régiek leküzdésében. Lehetőséget teremt továbbá a vágy, a szeretet és a közelség más típusú megélésére. Egyszerű kikapcsolódás helyett valódi gyógyulás, tisztánlátás és megújulás vár rátok!

Női közösség érzet és javuló testkép - Back to the body retreats

A Back To The Body elnevezésű visszavonulásokon világszerte részt vehetsz. Olaszországban, Franciaországban, New Yorkban és Mexikóban egyaránt. Az „Ez nem szexiskola – ez önismereti iskola” mottó jegyében működő programokat az intim wellness úttörője, Pamela Madsen vezeti, ötvözve az úgynevezett body worköt és az intimitás coachingot. Az eredmények magukért beszélnek: a résztvevők többsége javuló testképről, fokozott vágyakozásról és erős női közösségi érzésről számol be.

Ezek az egyhetes wellness elvonulások biztonságos és támogató környezetet teremtenek az önfelfedezés, önfejlődés számára. Az egyénre szabott Back to the Body Method, melyet képzett szakemberek irányítanak, a holisztikus, teljes testet érintő gyógyulásra összpontosítanak.

Mi mindenben segítenek ezek a retreatek?

Az önmagaddal és a pároddal való testi-lelki kapcsolat mélyítésében.

A kommunikációs, érintési és önkifejezési technikák fejlesztésében.

A stresszoldásban, a testtudatosság növelésében, a női ciklus és a férfi energia jobb megértésében.

A fókusz áthelyezésében a szexről a szeretetteljes intimitásra.

Miért érdemes kipróbálni?

Az intim wellness retreatek nem a kalandozásról szólnak, hanem a tudatos önismeretről, a testi-lelki újjászületésről és a kapcsolatfejlesztésről. Nem csak alkalmi élményként működnek: a megtanult minták sokáig elkísérnek – bárhol is legyél utána.