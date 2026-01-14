Van, hogy nemet mond a szalonjában Frohner Fecó

A hajhullás ma már nem csak esztétikai kérdés, egyre gyakrabban jelzi, hogy valami nincsen rendben a szervezetben. Ezt látja nap, mint nap Frohner Fecó is. A sztárfodrász tapasztalatai alapján a háttérben gyakran vas-, vitamin- és kollagénhiány, illetve tartós stressz okozta belső egyensúlytalanság áll. Sok magyar szervezetében alacsony a vas- és az alapvető vitaminok – főleg a B-, C- és E-vitamin – szintje, ami gátolja a hajhagymák megfelelő „üzemanyag-ellátását”. A sejtosztódás, amely a hajnövekedés alapja, folsav nélkül nem működik optimálisan, a legszebb hajszín vagy vágás sem tud jól mutatni, ha a haj gyökere gyenge.

Frohner Fecó.

Erre esküszik Frohner Fecó



Frohner Fecó elmondta, hogy a fejbőrre sokan úgy tekintenek, mintha csak „háttér” lenne a frizura mögött, holott minden ott dől el. Ha a fejbőr nem egészséges, ha nem jó a vérkeringés, ha a hajhagyma nem kap elég tápanyagot, akkor hiába a legdrágább sampon vagy pakolás, a hajszál gyenge marad. A szalonban ma már az a szabály, hogy ha a haj szerkezete nem bírja el a kívánt világosítást, akkor nem vállalja el a munkát. Előbb a hajvédelem, a szerkezet helyreállítása és a belső egyensúly javítása jön – ebbe illeszkednek a célzott belső tápláló formulák.



Segíthet a gyöngypor és a speciális borsóhajtás-kivonat



Szerinte a modern hajápolás lényege, hogy kívül és belül egyszerre történjen. A külső, professzionális kezelések mellé olyan belső támogatásra van szükség, amely célzottan a hajhagymák működését segíti. Itt jönnek képbe a gyöngyport, növényi kivonatokat és vitaminokat tartalmazó kapszulák, amelyben az óceáni gyöngypor és a speciális borsóhajtás-kivonat együtt dolgozik a fejbőr és a hajgyökér támogatásán.

Én mindig azokat a hatóanyagokat keresem, amik mögött tényleg van kutatás. Az egyik kedvencem a borsóhajtás-kivonat, mert nemcsak divatos összetevő, hanem klinikailag igazolt hatóanyag. Vizsgálatok alapján rendszeres alkalmazás mellett három hónap elteltével akár 78%-os növekedést is megfigyeltek a növekedési fázisban lévő hajszálak arányában tőle – nem véletlenül kapta meg a Beyond Beauty Advanced Ingredient Award díjat

– fogalmaz a sztárfodrász.

Frohner Fecó azt is elmondta, hogy a saját életén érzi, milyen megterhelő a folyamatos teljesítmény. Forgatások, szalon, új projektek, közszereplés – mindez a hajhagymákra is hat. Ezért építette be a mindennapjaiba a reggeli edzést, a meditációt, a tiszta étkezést, a tudatos tápanyagbevitelt.