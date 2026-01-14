Van, hogy nemet mond a szalonjában Frohner Fecó

A hajhullás ma már nem csak esztétikai kérdés, egyre gyakrabban jelzi, hogy valami nincsen rendben a szervezetben. Ezt látja nap, mint nap Frohner Fecó is. A sztárfodrász tapasztalatai alapján a háttérben gyakran vas-, vitamin- és kollagénhiány, illetve tartós stressz okozta belső egyensúlytalanság áll. Sok magyar szervezetében alacsony a vas- és az alapvető vitaminok – főleg a B-, C- és E-vitamin – szintje, ami gátolja a hajhagymák megfelelő „üzemanyag-ellátását”. A sejtosztódás, amely a hajnövekedés alapja, folsav nélkül nem működik optimálisan, a legszebb hajszín vagy vágás sem tud jól mutatni, ha a haj gyökere gyenge.
Frohner Fecó elmondta, hogy a fejbőrre sokan úgy tekintenek, mintha csak „háttér” lenne a frizura mögött, holott minden ott dől el. Ha a fejbőr nem egészséges, ha nem jó a vérkeringés, ha a hajhagyma nem kap elég tápanyagot, akkor hiába a legdrágább sampon vagy pakolás, a hajszál gyenge marad. A szalonban ma már az a szabály, hogy ha a haj szerkezete nem bírja el a kívánt világosítást, akkor nem vállalja el a munkát. Előbb a hajvédelem, a szerkezet helyreállítása és a belső egyensúly javítása jön – ebbe illeszkednek a célzott belső tápláló formulák.
Segíthet a gyöngypor és a speciális borsóhajtás-kivonat
Szerinte a modern hajápolás lényege, hogy kívül és belül egyszerre történjen. A külső, professzionális kezelések mellé olyan belső támogatásra van szükség, amely célzottan a hajhagymák működését segíti. Itt jönnek képbe a gyöngyport, növényi kivonatokat és vitaminokat tartalmazó kapszulák, amelyben az óceáni gyöngypor és a speciális borsóhajtás-kivonat együtt dolgozik a fejbőr és a hajgyökér támogatásán.
Én mindig azokat a hatóanyagokat keresem, amik mögött tényleg van kutatás. Az egyik kedvencem a borsóhajtás-kivonat, mert nemcsak divatos összetevő, hanem klinikailag igazolt hatóanyag. Vizsgálatok alapján rendszeres alkalmazás mellett három hónap elteltével akár 78%-os növekedést is megfigyeltek a növekedési fázisban lévő hajszálak arányában tőle – nem véletlenül kapta meg a Beyond Beauty Advanced Ingredient Award díjat
– fogalmaz a sztárfodrász.
Frohner Fecó azt is elmondta, hogy a saját életén érzi, milyen megterhelő a folyamatos teljesítmény. Forgatások, szalon, új projektek, közszereplés – mindez a hajhagymákra is hat. Ezért építette be a mindennapjaiba a reggeli edzést, a meditációt, a tiszta étkezést, a tudatos tápanyagbevitelt.
A frizura a jéghegy csúcsa. A haj azt hálálja meg, ha belül is rendben vagy.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.