Van remény? Visszatalálhat középiskola szerelméhez A mackó szépfiúja

A 35 éves színészt olyan filmekből és sorozatokból ismerheti a magyar közönség mint, a Shameless, A mackó, a Bruce Springsteen-életrajzi film és a Vaskarom. Jeremy Allen White filmjei sikeresek, ám a magánélete komolyan megsínylette a sztárságot. Vajon van még visszaút a gyerekkori szerelméhez?

Jeremy Allen White karrierje szárnyal Fotó: PA

Jeremy Allen White felesége a középiskola óta a társa

Kelet-európai gyökerekkel is rendelkező színész karrierje táncosként indult, ám 15 éves korában megkapta az első filmszerepét, és 20 éve nincs megállás. 10 évig egy diszfunkcionális családról szólt az élete, ugyanis pályakezdő színészként Jeremy Allen White a Shameless – Szégyentelenek sorozat egyik főszerepét kapta meg. A sztár 2011 és 2021 között 134 epizódban alakította Lip Gallagher karakterét. Az újabb siker nem maradt el, egy évvel később jött, Jeremy Allen White A mackóban egy zűrös életű séfet alakít immár 2022 óta, és az átütő erejű alakítását már három Golden Globe-bal, két Emmy-díjjal, és három SAG-díjjal is elismerték már.

Ilyen sikerek mellett azt hinnénk, hogy a színész igazi nőcsábász volt, azonban ennél nagyobbat még azok sem tévedhetnének, akik belezúgtak a sztár Calvin Klein alsónemű reklámjaiba. Jeremy középiskolai szerelmét vette, a szintén szakmabeli Addison Timlinnel együtt jártak középiskolába, és mindössze 17 évesen jöttek össze. Házasságot csak bő egy évtizednyi kapcsolat után kötöttek, és ekkoriban született meg a két gyerekük is. 2023-ban azonban bejelentették a különválásukat, ami hivatalosan ugyan még nem zárult le, de véglegesnek tekinthető.

Rendszeresen látni együtt a családot, sokak szerint van remény Fotó: TheImageDirect.com

A rajongók az elmúlt 2 évben is nehezn dolgozták fel a szakítást. A pletykák szerint azóta több rövidebb románca is volt a színésznek, de sokan abban reménykednek, hogy Hollywood legcukibb párja újra egymásra talál.

White addig is a munkába temetkezett, idén érkezik A mackó új szezonja, de előtte egy mozis szerepében fogjuk látni illetve csak hallani, hiszen A mandalóri és Grogu című Star Wars-filmhez a hangját kölcsönzi. Azután érkezik majd a The Social Reckoning című várva várt film, amiben a nagy Aaron Sorkin folytatja a The Social Networköt, ezúttal a Facebook körüli botrányokra és manipulációkra koncentrálva, és White-tal az oknyomozó újságíró főszerepében.