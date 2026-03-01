Rejtélyes labirintusok, halálos csapdák: az Exit 8-re hangolva megnéztük a legmisztikusabb csapdahorrorokat

A március 5-én mozikba érkező Exit 8 eredetileg egy videójátékból készült filmadaptáció és ebben a zsánerben szokatlanul jól remekel. Ez már önmagában kiemelendő, mert sokan belebuktak már ebbe a próbálkozásba, ugyanakkor az Exit 8 esetében még jót is tesz, ha keveset tudunk az eredeti játékról — főleg hogy az Exit 8 kritikai sikernek örvend azok közt, akik premier előtt láthatták a filmet.

Az Exit 8 erősen kezdi az idei horrorfilmek felhozatalát (Fotó: YouTube)

Az Exit 8 egy olyan koncepciót hozott vissza, ami már hiányzott a filmiparból

A főszereplő, a japánok közt j-pop sztárként istenített Ninomija Kazunari egy véget nem érő metrófolyosón találja magát. Egyetlen reménye a kijutásra, hogy bármikor lát egy eltérést az ismétlődő helyszíneken, a másik irányba kell továbbhaladnia. Soha nincs egyértelműen kimondva, hogy milyen lovecraft-i borzalom van a rejtélyes ciklus mögött, de valahol pont ezért működik. A látvány pedig hihetetlenül erős, az anomáliák audiovizuális megvalósítása a híres japán kreativitást dicséri. Legerősebb hibája viszont, hogy minden más történelmi elemet a szájába rág a nézőnek, nem hagy semmit önmagától kibontakozni, valamint hogy kissé túl sok a zene és hatásvadász hangeffekt ahhoz képest, hogy egy üres folyosón játszódó filmről van szó. Az Exit 8 előzeteséből kaphatunk némi rálátást ezekre az izgalmas borzalmakra.

Kocka

Még jóval az Exit 8 előtt, a kilencvenes években ez a film volt, amivel nem csak debütált ez a zsáner, de valahol már önnön jogán tökélyre fejlesztette azt. Öt látszólag teljesen véletlenszerűen kiválasztott ember egy gigantikus építmény belsejében ébred, ahol kockaalapú szobák végeláthatatlan sora ismétli önmagát. Ezek a szobák azonban morbid, halálos csapdákkal vannak kiegészítve. Céljuk, hogy kijussanak ebből az épületből mielőtt éhen halnak, vagy teljesen megborul az elméjük. Később kiderül, hogy legnagyobb felkészültségük mellett is ott lapul az egyik legveszélyesebb tényező: az emberi természet, ami önmaguk és egymásnak ellenségévé teszi őket. Sajnos a harmadik részben már kiderül kik állnak a borzalmak mögött, az első két részt viszont végigizgulhatjuk kellő színfalak mögötti misztikummal.