Szexi édeshármas: két férfival élt együtt a legendás angol színésznő

A Dűne-filmek, a 45 év, a Dexter című sorozat vagy Az éjszakai portás sztárja nemcsak a vásznon, de a magánéletében is igen bevállalós volt. Charlotte Rampling színésznő idén töltötte be 80. életévét. A díva továbbra sem lassít, legyen szó a filmezésről vagy a szerelemről.
Charlotte Rampling szexszimbólum volt már a pályája elején. Modellként kezdte a karrierjét, első főszerepét a Velejéig romlott című komédiában játszotta, de igazán híressé Az éjszakai portás 1974-es botránya tette. Ebben egy holokauszttúlélő nőt alakított, aki felismeri egykori fogvatartóját és kínzóját egy hotelportás személyében, majd szado-mazo jelenetekkel tarkított erotikus viszonyba kerül vele. Ugyanebben az évben Helmut Newton fényképezőgépe előtt is pózolt meztelenül a Playboy számára, és későbbi szerepeiben is gyakran vállalt meztelen vagy erotikus jeleneteket, ha a film és a karakter megkívánta.
A férfiak majd meghaltak Rampling kegyeiért, aki úgy gondolta, nem köti le magát. A hetvenes években az új-zélandi színész és médiaszemélyiség, Bryan Southcombe volt a férje, de közben éveken át megosztották otthonukat és időnként az ágyukat is a modell Randall Laurence-szel. A poliamor viszonyt nyíltan vállalta a színésznő, ami hosszú évekig tartott. Később közel két évtizeden át a híres francia zenész, Jean-Michel Jarre volt a férje, akit azután hagyott el, hogy az újságokból kellett megtudnia a férfi félrelépéseit. 1998 és 2015 között a francia újságíróval és üzletemberrel, Jean-Noël Tassez-val élt, hivatalosan jegyességben, egészen a férfi haláláig.
Rampling állítólag a párja halálával hátat fordított a szerelemnek, és azóta a munkába temetkezik. A sztár még 75 felett is aktív: az utóbbi években láthattuk a Dűne mindkét részében és Az utolsó lehelet című 2024-es filmben is, sőt, jelenleg is fut a mozikban a Father, Mother, Sister, Brother című, Jim Jarmusch rendezte film az ő közreműködésével. Következő munkájában pedig ismét főszerep vár rá: a The Species című filmben Charles Darwin feleségét alakítja, akinek férje halála után annak örökségét és szellemi hagyatékát kell megvédenie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.