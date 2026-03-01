Szexi édeshármas: két férfival élt együtt a legendás angol színésznő

A Dűne-filmek, a 45 év, a Dexter című sorozat vagy Az éjszakai portás sztárja nemcsak a vásznon, de a magánéletében is igen bevállalós volt. Charlotte Rampling színésznő idén töltötte be 80. életévét. A díva továbbra sem lassít, legyen szó a filmezésről vagy a szerelemről.

Charlotte Rampling 80 felett is kortalan szépség Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Charlotte Rampling férje és szeretője együtt élt

Charlotte Rampling szexszimbólum volt már a pályája elején. Modellként kezdte a karrierjét, első főszerepét a Velejéig romlott című komédiában játszotta, de igazán híressé Az éjszakai portás 1974-es botránya tette. Ebben egy holokauszttúlélő nőt alakított, aki felismeri egykori fogvatartóját és kínzóját egy hotelportás személyében, majd szado-mazo jelenetekkel tarkított erotikus viszonyba kerül vele. Ugyanebben az évben Helmut Newton fényképezőgépe előtt is pózolt meztelenül a Playboy számára, és későbbi szerepeiben is gyakran vállalt meztelen vagy erotikus jeleneteket, ha a film és a karakter megkívánta.

Merész filmmel robbant be a színésznő Fotó: imdb.com

A férfiak majd meghaltak Rampling kegyeiért, aki úgy gondolta, nem köti le magát. A hetvenes években az új-zélandi színész és médiaszemélyiség, Bryan Southcombe volt a férje, de közben éveken át megosztották otthonukat és időnként az ágyukat is a modell Randall Laurence-szel. A poliamor viszonyt nyíltan vállalta a színésznő, ami hosszú évekig tartott. Később közel két évtizeden át a híres francia zenész, Jean-Michel Jarre volt a férje, akit azután hagyott el, hogy az újságokból kellett megtudnia a férfi félrelépéseit. 1998 és 2015 között a francia újságíróval és üzletemberrel, Jean-Noël Tassez-val élt, hivatalosan jegyességben, egészen a férfi haláláig.

Egész életében a szabad szerelem híve volt a színésznő Fotó: Alamode Films

Rampling állítólag a párja halálával hátat fordított a szerelemnek, és azóta a munkába temetkezik. A sztár még 75 felett is aktív: az utóbbi években láthattuk a Dűne mindkét részében és Az utolsó lehelet című 2024-es filmben is, sőt, jelenleg is fut a mozikban a Father, Mother, Sister, Brother című, Jim Jarmusch rendezte film az ő közreműködésével. Következő munkájában pedig ismét főszerep vár rá: a The Species című filmben Charles Darwin feleségét alakítja, akinek férje halála után annak örökségét és szellemi hagyatékát kell megvédenie.