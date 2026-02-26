A palesztin-izraeli konfliktus helyett saját atyja nyírta ki a Sikoly 7-et

A slasher horrorok műfajában logikát nem szokás keresni, sokkal inkább a metaüzenetet a filmrajongók számára. A Sikoly közel 30 évvel ezelőtt azért is robbant be pillanatok alatt, mert görbe tükröt mutatott a műfajnak, sőt egész Hollywoodnak, legyen szó sablonokról, béna folytatásokról, előzményfilmekről és még sorolhatnánk. Sokak szerint a 2011-es Sikoly 4-nél elfáradt a széria, és bölcsen pihentették több mint 10 évig, amíg az ötödik és hatodik rész még nagyobb sikerrel futott, mint az eredeti trilógia. Nos, a legújabb rész után jöhetne a jól megérdemelt 10 éves pihenő, ugyanis a rajongók szerint a harmadik rész volt a leggyengébb, egészen mostanáig.

A Sikoly 7 a széria legrosszabbja lett (Fotó: imdb.com)

A Sikoly 7 Neve Campbell miatt lett ilyen rossz?

A csillagok nagyon rosszul álltak. Először is az újragondolt ötödik és hatodik rész rendezői, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett dobbantottak. Majd bombaként robbant a hír, miszerint a Samet alakító Melissa Barrerát kirúgták, amiért palesztin-szimpatizáns megjegyzései voltak az izraeli háború kirobbanása után. Konkrétan egy nappal később a Wednesday sztárja, az új Sikoly-filmek másik főszereplője, Jenna Ortega is megköszönte szépen, de kiszállt a buliból. Gyakorlatilag az egész koncepció kuka lett. Itt kellett volna bölcsnek lenniük az alkotóknak, és hosszabb időre jegelni a sztorit, de Kevin Williamson másként gondolta. Az eredeti sorozat írója a tökéletesen kitalált karakterei és forgatókönyvei után először producerként vette át a kontrollt, majd úgy gondolta, multitalentumként a rendezést is magára vállalja.

Neve Campbell visszatért a szériába (Fotó: imdb.com)

Jött is a nagy ötlet: a hatodik részből kimaradt Neve Campbell-t vissza kell hozni bármi áron. A hírek szerint 7 millió dollár és egy teljesen új történet kellőképpen meggyőzte a színésznőt, hogy újra kötélnek álljon. Sőt, az elmúlt hat részben meglőtt, leszúrt, elütött és leütött „terminátor” újságírót alakító Courteney Cox is „húzatott” egyet az amúgy is Michael Jacksonra hajazó arcán, hogy megint keressen egy kis zsebpénzt Gale szerepében. Végül is ebből egy tisztességes fan service összejöhetett volna, és ha nem is a széria legjobb darabja, de egy erős középmezőny megszülethetett volna. Sajnos a végeredmény leginkább a Horrora akadva-filmek és a béna, „tini anya-lánya” drámák szintjén maradt.