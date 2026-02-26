A palesztin-izraeli konfliktus helyett saját atyja nyírta ki a Sikoly 7-et

A slasher horrorok műfajában logikát nem szokás keresni, sokkal inkább a metaüzenetet a filmrajongók számára. A Sikoly közel 30 évvel ezelőtt azért is robbant be pillanatok alatt, mert görbe tükröt mutatott a műfajnak, sőt egész Hollywoodnak, legyen szó sablonokról, béna folytatásokról, előzményfilmekről és még sorolhatnánk. Sokak szerint a 2011-es Sikoly 4-nél elfáradt a széria, és bölcsen pihentették több mint 10 évig, amíg az ötödik és hatodik rész még nagyobb sikerrel futott, mint az eredeti trilógia. Nos, a legújabb rész után jöhetne a jól megérdemelt 10 éves pihenő, ugyanis a rajongók szerint a harmadik rész volt a leggyengébb, egészen mostanáig.
A csillagok nagyon rosszul álltak. Először is az újragondolt ötödik és hatodik rész rendezői, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett dobbantottak. Majd bombaként robbant a hír, miszerint a Samet alakító Melissa Barrerát kirúgták, amiért palesztin-szimpatizáns megjegyzései voltak az izraeli háború kirobbanása után. Konkrétan egy nappal később a Wednesday sztárja, az új Sikoly-filmek másik főszereplője, Jenna Ortega is megköszönte szépen, de kiszállt a buliból. Gyakorlatilag az egész koncepció kuka lett. Itt kellett volna bölcsnek lenniük az alkotóknak, és hosszabb időre jegelni a sztorit, de Kevin Williamson másként gondolta. Az eredeti sorozat írója a tökéletesen kitalált karakterei és forgatókönyvei után először producerként vette át a kontrollt, majd úgy gondolta, multitalentumként a rendezést is magára vállalja.
Jött is a nagy ötlet: a hatodik részből kimaradt Neve Campbell-t vissza kell hozni bármi áron. A hírek szerint 7 millió dollár és egy teljesen új történet kellőképpen meggyőzte a színésznőt, hogy újra kötélnek álljon. Sőt, az elmúlt hat részben meglőtt, leszúrt, elütött és leütött „terminátor” újságírót alakító Courteney Cox is „húzatott” egyet az amúgy is Michael Jacksonra hajazó arcán, hogy megint keressen egy kis zsebpénzt Gale szerepében. Végül is ebből egy tisztességes fan service összejöhetett volna, és ha nem is a széria legjobb darabja, de egy erős középmezőny megszülethetett volna. Sajnos a végeredmény leginkább a Horrora akadva-filmek és a béna, „tini anya-lánya” drámák szintjén maradt.
Az alapsztori szerint Szellempofa újra visszatér, és meglepő módon Sidney-vel akar végezni. Eredeti, mondhatnánk – de nem mondjuk, mert a csóró nőt 30 éve folyamatosan meg akarja ölni a pasija, a haverja, a halott exe anyja, a testvére vagy valamelyik rokona. Szóval nemcsak ő unja már, hanem mi, rajongók is. Kevin Williamson nem volt túl kreatív kedvében, ezért írt egy gyenge anya-lánya sztorit, ahol Tatum (Sidney lánya) és Sidney családi súrlódásait nézhetjük vagy fél órán keresztül, már-már paródiába hajló párbeszédekkel:
– Anya, nem tudok rólad semmit!
– Minden fent van rólam a Wikipédián.
Aztán meghalljuk a jó öreg Szellempofa hangját, sőt, egy valódi szellem is feltűnik a láthatáron. Csúnya csavar: a természetfeletti vagy valami techguru szórakozik Sidney-vel és a szeretteivel? Az író-producer-rendező felett nem volt kreatív kontroll, ami sok szempontból meglátszik a filmen.
Mit várunk egy slashertől?
Persze lehet, hogy mi vagyunk szigorúak, hiszen ki vár shakespeare-i drámát egy trash horrortól? Senki. De ahogy írtuk: itt az izgalom, a csavarok és a jó kis jumpscare-ek is kimaradtak. Azért ciki, ha egy horrorvetítésen többet röhög a közönség, mint amennyit ijedezik.
Neve Campbell visszatérése fontos, hiszen ő a széria alapköve. Más kérdés, hogy a sztorija vérszegény, és indokolatlanul sokat szerepel a történetben, ami így önismétlővé válik. A filmben vagy hatszor elhangzik, milyen kár, hogy kimaradt a New York-i buliból. Igen, tudjuk: Campbell korábban nem kapott megfelelő gázsit, most viszont megkapta a nagy pénzt és a rá épített sztorit. Sajnos a színésznő magához képest takaréklángon ég.
Courteney Cox esetében nem tudjuk eldönteni, hogy az arca a nagyobb horror, a film, vagy amit a karakterével műveltek. Tény, hogy a megérkezése zseniális, de amit utána leművel a szokásos nettó 10 percében, abban nincs köszönet. A figura önmaga paródiája lesz: egy trágár „Karent” látunk a vásznon, a forgatókönyvben ugyanis Gale neve mellé főleg káromkodásokat írtak. Mivel Barrera és Ortega kimaradt, a Meeks-tesókat is visszaerőltették a történetbe, de Jasmin Savoy Brown és Mason Gooding szerepeltetése annyira izzadtságszagú, mint egy focicsapat öltözője meccs után. Isabel May Sidney lányaként (Tatum) meggyőző; ha nem is olyan karakteres, mint Campbell, de tisztességgel hozza a figurát.
A Sikoly 7-nek ebben a formában nem lett volna szabad elkészülnie. Anyagilag biztosan sikeres lesz, de minőségileg ismét visszaveti a szériát. A hírek szerint berendelték a nyolcadik részt is – reméljük, picit ülnek rajta, mondjuk úgy 10 évet.
10/4,5
A Sikoly 7 országszerte látható a mozikban.
