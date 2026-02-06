"Houston, baj van!" – Ron Howard betépett az Apollo 13 forgatásán

Ron Howard nem csak az Apollo 13 című rendezésének témája miatt járt a fellegek felett. A Grincs rendezője a forgatás közben egy különleges gyógyszerkoktéltól véletlenül “betépett”, a forgatás pedig egy csapásra sokkal izgalmasabban alakult, mint gondolta.

Ron Howard biztosan nem így képzelte el a forgatást (Fotó: Billy Bennight)

Ron Howard és a leghíresebb űrfilm

Az Apollo 13 című film az 1970-es NASA Holdra-szállási projektnek állít emléket. A film három asztronautát követ, Jim Lovellt (Tom Hanks), Jack Swigert-et (Kevin Bacon) és Fed Haise-t (Bill Paxton), akik megkísérlik a háromfős Holdra-szállást az Apollo 13 nevű űrhajóval. Azonban a küldetés veszélybe kerül, amikor az űrhajó egyik oxigéntankja megsérül, ezzel életveszélybe sodorva a három űrhajóst. Ebben a filmben hangzik el a szállóigévé vált mondat Tom Hanks szájából: Houston, baj van!

"Houston, baj van!" mondta Tom Hanks, de akkor nem Ron Howard rendezőre gondolt (Fotó: Snap/ Northfoto)

Houston, baj van Ron Howarddal!

Ron Howard rendező szerette volna, ha a lehető leghitelesebben kerülne bemutatásra a híres esemény, így az űrhajóban játszódó jeleneteket egy zéró gravitációs repülőgép belsejében vették fel. Az átlagember számára, aki történetesen nincs ilyen körülményekre kondicionálva, igen megterhelő és szokatlan hatást tud kiváltani egy ilyen speciális környezet, ezért a stáb egy különleges gyógyszerkoktélt kapott, hogy a forgatás alatt bírják az extrém helyzetet. Ron Howard rendező is kapott a koktélból, azonban nála egészen más hatást váltott ki a szer. A repülőgép belsejében összesen 13 napot forgattak, ezalatt egy Scopedex nevű kombinációt fogyasztottak, ami félig scopolamine, félig Dexedrine. A scopolamine-t jellemzően a műtét utáni hányinger ellen és utazás közbeni rosszullét esetén alkalmazzák, túladagolva azonban hallucinációkat és delíriumot okozhat. A Dexedrinről Keith Richards, a Rolling Stones zenekar gitárosa is sokat tudna mesélni, de gondoljunk bármelyik híres rocksztárra, a becsületes nevén dextroamphetamine-ként ismert amfetamin alapú szer teljesítménynövelő és “pörgető” hatású, ezért a turnézó zenekarok egyik kedvenc titkos fegyvere volt. A forgatáson azért kellett együtt alkalmazni a kettőt, mert amellett, hogy a scopolamine megnyugtatja a gyomrot, rendkívül álmosító hatású, így a Dexedrinre mindenképpen szükség volt, hogy a stáb dolgozni tudjon. Nem is volt semmilyen különösebb probléma, azonban egy nap a repülőgép meghibásodása miatt nem tudtak forgatni, viszont a gyógyszerkoktélt már bevették. A stábnak ez nem okozott különösebb gondot, Ron Howard rendező azonban többszörösen is megtapasztalhatta, milyen a rocksztár élet