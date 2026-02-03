Bella Ramsey miatt megbukott a Last of Us? Kaszálhatják a botránysorozatot

A népszerű videójáték-széria alapján készült Last of Us az elmúlt években alaposan felkavarta a streaming állóvizét. Az első évadot ugyan mindenki imádta, kivételes műsor volt, hiszen előtte szinte senki sem tudott élvezhető módon képernyőre vinni egy videójáték-adaptációt, ám a Pedro Pascal vezette széria megtörte az átkot. A második felvonás viszont már sokkal inkább a botrányos pillanataival hívta fel magára a figyelmet, melyek középpontjában a széria másik főszereplője, Bella Ramsey állt. Ezek a perpatvarok pedig a Last of Us jövőjére is komolyabb hatással lehetnek, mint azt gondoltuk.

A Last of Us visszakúszott a legnézettebb HBO Max-sorozatok listájára (Fotó: IMDb)

Három a Last of Us-igazság, és nincsen ráadás

Úgy fest, a Bella Ramsey körüli botrányoknak, különösen a hírhedt „Apa leszek!” - jelenetnek meg is lett az eredménye, ugyanis az HBO döntéshozója, Casey Bloys egy friss nyilatkozatában baljós árnyakat borított a Last of Us-ra, mely szerint a stúdió igyekszik minél hamarabb felcsavarni a szőnyeget, és a kezdeti tervekkel ellentétben, mégsem folytatódik a széria a 3. évad után:

Nagyon úgy néz ki, [hogy vége lesz 3. évad után,] de az ilyen döntések meghozatala a showrunnerek felelőssége, szóval őket kell megkérdezni

– mondta az HBO fejese.

A Bella Ramsey iránti féktelen ellenszenv is közrejátszthat abban, hogy korai finálét kaphat a Last of Us (Fotó: IMDb)

Ezzel csak egy probléma van: a Last of Us egyik kreátora, a korábban a Csernobil című minisorozattal az HBO Maxon már hatalmas sikereket arató Craig Mazin korábban hallani sem akart arról, hogy három felvonás után bezárjon a bazár. A 2. évad fináléja előtt Mazin még úgy nyilatkozott, kész képtelenség három fejezet után befejezni a show-t, mely a The Last of Us: Part II című játék eseményeit hivatott továbbra is feldolgozni, még legalább két évadon keresztül:

Egyszerűen semmi esély arra, hogy a sztorit befejezzük a harmadik évaddal. Reméljük, meglesz a kitartásunk ahhoz, hogy megint visszatérjünk és befejezzük egy negyedik felvonással. Ez a legvalószínűbb végkifejlet

– mondta még 2025 tavaszán a műsor társalkotója.

Pedro Pascalt vajon még láthatjuk a Last of Us folytatásában? (Fotó: IMDb)

Mikor érkezik a Last of Us 3. évada?

A negyedik szezon felett tehát egyre csak sokasodnak a kérdőjelek, viszont egy dolog biztos: a Last of Us 3. évada fixen érkezik, csupán az a kérdés, mikor. A legvalószínűbb válasz a kérdésre az, hogy az HBO tartja az első két fejezet között diktált ütemet, és ismét két esztendőt kell várni a rajongóknak.