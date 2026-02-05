64 éves lett a méltatlanul elfeledett színésznő! Íme, Jennifer Jason Leigh legjobb alakításai

Talán névről nem mindenkinek ugrik be elsőre Jennifer Jason Leigh színésznő, de az arca egészen biztosan ismerőssé válik. Rengeteg népszerű sikersorozatban játszott hol kisebb, hol főbb szerepeket, ezek mellett olyan fontos filmekben is feltűnt, mint Quentin Tarantino Aljas nyolcasa, vagy a Christian Bale főszereplésével készült A gépész. A színésznő ma ünnepli 64. születésnapját, ennek alkalmából összeszedtük a legfontosabb alakításait.

Jennifer Jason Leigh simán letagadhatna pár évet (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com)

Jennifer Jason Leigh művészcsaládból indult

Jennifer Jason Leigh édesanyja, Barbara Turner író, édesapja, Vic Morrow színész, így nem is véletlen, hogy Jennifer is a művészet és alkotás világában találta meg a számítását. Testvére, Carrie Ann Morrow technikai tanácsadóként dolgozott a filmszakmában, féltestvére, Mina Badie pedig színészként keresi a kenyerét. Első szerepét 9 évesen kapta a The Spy Who Never Was című filmben. Innentől kezdve szinte évente játszott valamiben.

Jennifer Jason Leigh filmjei

Változó világ

Az igazi áttörést a Változó világ című 1982-es film hozta el számára, melyben a Golden Globe-gálán cigiző Sean Penn és Judge Reinhold mellett alakította a Ridgemont Középiskola egyik álmodozó tinédzserét. A Változó világ bár kevés kritikai elismerést kapott, rendkívül népszerű mozivá vált az évek alatt.

A Változó világ hozta el az áttörést Jennifer Jason Leigh karrierjében (Fotó: Universal Pictures)

Az utolsó kijárat Brooklyn felé

7 évvel később egy sokkal érettebb oldalát mutatta meg a Uli Edel rendezte Az utolsó kijárat Brooklyn felé című filmben. Tralala névre keresztelt karakterét sokkal nyersebben és kegyetlenebbül alakította, mint addig bármit. Igazi művészfilmes projekt volt, a Boston Society of Film Critics a legjobb női mellékszereplőnek járó díjjal jutalmazta az alakítását.

Georgia

A Georgia című filmben testvére, Carrie Ann Morrow is közreműködött technikai tanácsadóként. A legtöbben ezt tartják Jennifer Jason Leigh legjobb alakításának. A filmben Leigh Sadie-t alakítja, Georgia fiatalabb testvérét. Sadie szinte megszállottan felnéz a nővérére és mindenben hasonlítani akar rá. Georgia már a tökéletesség határát súrolja, Sadie pedig egyre nehezebben viseli a megfelelési kényszere okozta nyomást, amit alkohollal és kábítószerrel igyekszik tompítani.