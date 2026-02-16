Új filmjében magát parodizálja és motort lop Jason Statham

Először azt hittük vicc, valami médiahack, amit az idei Berlinálén jelentettek be, de nem. Jason Statham Stole My Bike címmel 80 millió dolláros büdzséből egy akcióvígjáték készül Jason Statham főszereplésével, melyben a címszereplő szó szerint önmagát alakítja egy ádáz motortolvajként. A rendezői széket a John Wick-filmeket összehozó David Leitch foglalja el és 13 éven felülieknek való korhatárral tervezik megvalósítani ezt a valószínűsíthetően önironikus komédiát. Idáig jutottunk... jó pár Statham filmnek kellett megszületnie ahhoz, hogy rájöjjenek, mennyire unalmassá vált ez a formula, hogy az akciósztár újabbnál-újabb bosszúhadjáratot indít a világ ellen. Minden bizonnyal úgy voltak vele, hogy ha már a Jason Statham-filmek megbukni látszanak, miért ne nevetnénk rajta?

Jason Statham legújabb filmje, A megmentő nem teljesít túl jól — mindenki tudja, hogy miért (Fotó: PA)

Jason Statham és Guy Ritchie fénykora ugyanarra az időszakra tehető

Valahányan emlékezhetünk még arra, amikor Statham először játszott nagyobb filmekben. Főleg, mert Guy Ritchie két legjobb filmje pont hozzá köthető. Természetesen A ravasz, az agy és a két füstölgő puskacsőről, valamint a Blöffről beszélünk. Eleinte azt hittük, Guy Ritchie lesz az európai Quentin Tarantino. A londoni alvilágban játszódó filmjeiben annyi élet, annyi dinamika volt és annyi végtelenül menő szöveg származott, hogy a rendező igazán magasra tette önmaga mércéjét. Ezt nem nagyon sikerült fenntartania, de erről talán egy másik cikkben írunk majd.

Itt ismerkedhettünk meg Jason Stathammel, aki főleg a Blöffben vállalt nagyobb szerepet. A nézők már itt megkedvelhették karizmatikus jelenlétét, ahogy a legnagyobb slamasztikában is két lábbal a földön járva feloldja a konfliktusokat, teszi ezt az angolos szellemességgel és a külföldi közönség számára igen vonzó brit akcentussal. Statham sorsa talán már itt megpecsételődött: Hollywood figyelme erre a határozott, de nem túl agresszív figurára irányult.

Jason Statham végül az lett, aki legjobban játssza Jason Stathamet

A színész következő nagy dobása A szállító volt, ami akkor még egészen új energiával hatott. Kicsit hozta a James Bond-filmek elegáns angolos stílusát, de belevitt még némi látványos és jól megkomponált verekedős jelenetet és olyan egysoros beszólásokat, amelyek valahogy csak Jason Stathamtől álltak jól. A már-már védjeggyé vált Jason Statham stílus ebben a filmben formálódott, csúcsosodott ki igazán... Ám itt még 2002-ben jártunk és nem tudtuk, hogy ez tényleg csak ennyi.