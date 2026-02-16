Új filmjében magát parodizálja és motort lop Jason Statham

Először azt hittük vicc, valami médiahack, amit az idei Berlinálén jelentettek be, de nem. Jason Statham Stole My Bike címmel 80 millió dolláros büdzséből egy akcióvígjáték készül Jason Statham főszereplésével, melyben a címszereplő szó szerint önmagát alakítja egy ádáz motortolvajként. A rendezői széket a John Wick-filmeket összehozó David Leitch foglalja el és 13 éven felülieknek való korhatárral tervezik megvalósítani ezt a valószínűsíthetően önironikus komédiát. Idáig jutottunk... jó pár Statham filmnek kellett megszületnie ahhoz, hogy rájöjjenek, mennyire unalmassá vált ez a formula, hogy az akciósztár újabbnál-újabb bosszúhadjáratot indít a világ ellen. Minden bizonnyal úgy voltak vele, hogy ha már a Jason Statham-filmek megbukni látszanak, miért ne nevetnénk rajta?
Valahányan emlékezhetünk még arra, amikor Statham először játszott nagyobb filmekben. Főleg, mert Guy Ritchie két legjobb filmje pont hozzá köthető. Természetesen A ravasz, az agy és a két füstölgő puskacsőről, valamint a Blöffről beszélünk. Eleinte azt hittük, Guy Ritchie lesz az európai Quentin Tarantino. A londoni alvilágban játszódó filmjeiben annyi élet, annyi dinamika volt és annyi végtelenül menő szöveg származott, hogy a rendező igazán magasra tette önmaga mércéjét. Ezt nem nagyon sikerült fenntartania, de erről talán egy másik cikkben írunk majd.
Itt ismerkedhettünk meg Jason Stathammel, aki főleg a Blöffben vállalt nagyobb szerepet. A nézők már itt megkedvelhették karizmatikus jelenlétét, ahogy a legnagyobb slamasztikában is két lábbal a földön járva feloldja a konfliktusokat, teszi ezt az angolos szellemességgel és a külföldi közönség számára igen vonzó brit akcentussal. Statham sorsa talán már itt megpecsételődött: Hollywood figyelme erre a határozott, de nem túl agresszív figurára irányult.
A színész következő nagy dobása A szállító volt, ami akkor még egészen új energiával hatott. Kicsit hozta a James Bond-filmek elegáns angolos stílusát, de belevitt még némi látványos és jól megkomponált verekedős jelenetet és olyan egysoros beszólásokat, amelyek valahogy csak Jason Stathamtől álltak jól. A már-már védjeggyé vált Jason Statham stílus ebben a filmben formálódott, csúcsosodott ki igazán... Ám itt még 2002-ben jártunk és nem tudtuk, hogy ez tényleg csak ennyi.
Jason Statham azóta egészen máig kvázi töretlenül hozza ugyanazt a szerepet, amit A szállító filmekben láthatunk. Párat kiemelve, gondoljunk csak A mobil, A kém, A méhész vagy úgy igazából minden Halálos iramban filmre, amiben Deckard Shawként szerepelt — Jason Statham az iskolapéldája lett a zsánerszínészeknek. Hasonlóképp, mint Liam Neeson, bár ő 73 évesen már valószínűleg nem fog szétcsapni mindenki között.
Statham olyannyira eggyé vált ezzel az imázzsal, hogy az utóbbi években saját filmjeiben már producerként is részt vett — hiszen ki más tudná jobban, hogy milyen egy jó Jason Statham film, mint a művész maga? Mindenesetre ezek a filmek éppen hogy visszahozzák bevételüket — legutóbbi filmje, A megmentő nem is biztos, hogy egyáltalán visszatermeli 50 millió dolláros költségvetését.
Olykor előfordul, hogy a filmvilág ráeszmél Statham egysíkúvá vált jelenlétére, amit lássunk be, nem nagyon lehet megváltoztatni — csak felnagyítani azt. A humor végülis mindenre gyógyír. Így volt Statham filmjei közül kiemelkedő a két Felpörögve film, amikben adrenalintól túltengve rohant és ütötte szét a fél várost. Ez a két film azért működött, mert fogták Statham zsánerszerepeit és merték túljátszani azt. Statham nem lett másik színész, vagy jobb színész, hanem önmaga csúcsformája és ez a vérfrissítés nagyon jól állt neki.
Minden bizonnyal ez az új film is erről fog szólni: Jason Statham kineveti az elmúlt lassan harminc évét, ellopja a motort, ahogy ellopja a mozitermeket, de lehet végre újra nevetni fog önmagán és mi is nevethetünk ő rajta. De, hogy mi marad a vicceskedés után, hányszor fogjuk még újra látni az újracímezett A szállítót, abba egyelőre jobb, ha nem gondolunk bele.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.