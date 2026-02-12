Emlékszel, amikor James Van Der Beek rosszfiú lett? Drogdílerként tombolt mindenki Dawsonja

Az egész világ gyászolja a mindössze 48 éves korában, rákban elhunyt színészt. James Van Der Beek a Dawson és a haverok címszereplőjeként lett világhírű a kilencvenes években, az egész világ szerelmes volt a mély, bociszemű, szőke szépfiúba. Van Der Beek azonban nem akart ügyeletes hősszerelmes maradni Hollywoodban, így 2002-ben egy merész, az év egyik legpolgárpukkasztóbb filmjében vállalt főszerepet. A vonzás szabályai James Van Der Beek egyik legösszetettebb színészi alakítása lett, amely közel 25 évvel a bemutatója után is igazi kultfilmnek számít.
2002-ben a színész már tudta, hogy az utolsó évadát forgatja a legendás tinisorozatnak. Az akkor 25 éves Van Der Beek a tiniszépfiú szerepek elől egészen Bret Easton Ellis sötét világáig menekült a vásznon. A szerző leghíresebb műve, az Amerikai pszichó két évvel korábban hódította meg a mozikat, és csinált sztárt Christian Bale-ből. A pletykák szerint valami hasonlóra számított a néhai színész is, aki Sean Bateman szerepére szerződött le a korszak egyik legmerészebb tinifilmjére.
Érdekesség, hogy sokan A vonzás szabályait még az Amerikai pszichónál is merészebb könyvnek tartották a maga korában, ugyanis olyan tabukat feszegetett a nyolcvanas évek végén játszódó mű, mint az egyetemisták szexuális élete, féktelen bulizásai, droghasználata, azonos nemű társaikkal való szexuális kapcsolataik, továbbá az amerikai felső tízezer gyermekeinek kiüresedett, szociopata világa.
Sokan óva intették Van Der Beeket a szereptől, főként azok, akik a cukifiú Dawsont látták benne, de a színész hajthatatlan volt, és minimális gázsiért vállalta a szerepet. A stúdió is szkeptikus volt Roger Avary rendezésével kapcsolatban, mindössze 4 millió dollárt adtak a forgatásra, ami már akkor is minibüdzsének számított. A kevés pénz ellenére olyan tinisztárok vállaltak benne karriergyilkos esélyű szerepeket, mint Ian Somerhalder, Shannyn Sossamon, Jessica Biel, Kate Bosworth, sőt még Hollywood legendás dívája, a ma 85 éves Faye Dunaway is feltűnt benne egy rövid szerepben.
A kritikusokat megosztotta a film, de egy dologban megegyeztek: a film Sean figurája miatt működött, és James Van Der Beek alakítása zseniális lett. Egy gátlástalan dílert alakít, aki szerelmes, közben zavarodott, talán még nem pszichopata, inkább nárcisztikus és önző, akit a felszínes kapcsolatok mozgatnak, mégis a nézők egyértelműen megkedvelik a figurát minden negatívuma ellenére. A szemfüles olvasók egy valamire már felfigyelhettek: Sean vezetékneve Bateman. Igen, ugyanaz, mint az Amerikai pszichó sorozatgyilkos, pszichopata brókerének. Sean a történet szerint Patrick Bateman öccse, erre a filmben azonban csak egyszer utalnak, az eredeti regényben ez a szál hangsúlyosabb.
A vonzás szabályai megelőzte a korát: 2002-ben szerény bevételt termelt, ám az elmúlt közel 25 év alatt igazi kultfilm lett belőle, és ez leginkább a néhai színész emlékezetes alakításának köszönhető.
