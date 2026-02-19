Megszakad a szív: megjelentek James Van Der Beek utolsó, halálos betegen forgatott képsorai

James Van Der Beek halálát követően legfontosabb öröksége a hat évadot megélt Dawson és a haverok című sorozata maradt, illetve olyan közkedvelt filmek, mint a Prérifarkas blues vagy A vonzás szabálya. Az egyre súlyosbodó betegsége előtt viszont még aktívan jelen volt a filmiparban kisebb-nagyobb szerepekben. Például láthatjuk őt a Doktor Szöszi sorozatban egy kisebb szerepben, de ennél központibb szerepet kap posztumusz megjelenő következő filmjében.
Ha megnézzük a The Gates című film előzetesét, azonnal felismerjük a közkedvelt világsztárt — de ennyire fenyegető szerepben még biztos nem láthattuk.
A film alaptörténete szerint három barát (Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers) kocsival éppen hazafelé tart, azonban a GPS ismeretlen terepekre vezeti őket. Az események szerencsétlen fordulata során egy zárt közösségbe csöppennek, ahol szemtanúi lesznek egy gyilkosságnak és emiatt egy borzalmas közösség haragját szították magukra. A társaság romlott szektavezérét James Van Der Beek játssza és meg kell hagyni, velőtrázóan erősnek tűnik az alakítása. Magabiztosan, erélyesen hozta szerepét, főleg, hogy a forgatások alatt már minden bizonnyal tisztában volt súlyos betegségének tényével. Ilyen sokkoló mondatokat ejt el már csak ebben a rövid betekintőben is:
Azért lettem kinevezve, hogy vezessem ezt a közösséget és ezek a fiúk el akarnak minket pusztítani. Találjátok meg őket és teljesítsétek be Isten akaratát.
Ezek után már most kíváncsiak vagyunk a kész műre, azonban idehaza még kérdéses, hogy egyáltalán láthatjuk-e azt. A film utómunkálatai hivatalosan január 8-án fejeződtek be és az amerikai közönség március 13-án láthatja a mozikban. A hazai megjelenés dátuma egyelőre ismeretlen.
A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én hunyt el, 48 éves korában, miután hosszan tartó harcot vívott a vastagbélrákkal. James Van Der Beek felesége a közösségi oldalán jelentette be a tragikus hírt, hangsúlyozva, hogy férje az utolsó pillanatig bátorsággal és hittel viselte a betegséget. A színész halála után azonban Kimberly és a gyerekek anyagi nehézségekkel kerültek szembe, így a barátok összefogtak és egy GoFundMe kampányon keresztül pénzt kezdtek gyűjteni a családnak, ami rendkívül sikeresnek bizonyult, ugyanis nagyon rövid időn belül több mint 2,5 millió dollár gyűlt össze.
