Halle Berry szerint a karrierjének csak rosszat tett az Oscar

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 13:25
Az Oscar-díjas Melissa Leo után az 59 éves egykori Bond-lány is kiakadt. Halle Berry szerint az Oscar-díj nem lendített a karrierjén, ugyanúgy csak "egy fekete színésznő" maradt Hollywoodban.
Egyre másra akadnak ki a hírességek a világ leghíresebb filmes díjával kapcsolatban. Nemrégiben Melissa Leo, most pedig Halle Berry fejtette ki a véleményét az Oscar-díjjal kapcsolatban. A szexi színésznő szerint semmit nem adott a karrierjéhez az elismerés, sőt, bizonyos szempontból még gátolta is. 

Halle Berry, Crime 101 Gala Screening
Halle Berry nem sokra ment az Oscar-díjával (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

Halle Berry filmjei az Oscar után

Ahogy az origo.hu megírta, Melissa Leo egyenesen azt mondta, hogy A harcos című filmért kapott Oscarja után rosszabb lett a karrierje, mint volt, ugyanis erősen beskatulyázta őt Hollywood. A napokban Halle Berry akadt ki a The Cut nevű amerikai magazinnak, miszerint a 2002-ben nyert aranyszobra nem segítette őt a karrierjében. Mint ismert, Berry volt az első afroamerikai színésznő, aki a legjobb női főszereplő díját hazavihette a Szörnyek keringője című filmben nyújtott sokkoló alakításáért. A színésznő jelenleg A bűn útja című akciófilmet promózza, amiben maga Thor és Hulk, azaz Chris Hemsworth és Mark Ruffalo a szexi sztár partnerei. 

Az Oscar-díj nem feltétlenül változtatta meg a karrieremet. Miután megnyertem a díjat, azt hittem, egy egész kamionnyi forgatókönyv fog várni rám. Bár nagyon büszke voltam az elismerésre, attól még másnap reggel ugyanúgy egy fekete színésznő voltam Hollywoodban.

- utalt a szerinte továbbra is rasszista hollywoodi filmes rendszerre, ahol egy színes bőrű nő ritkán kaphat megfelelő szerepet és ebben nemcsak a producereket, hanem a rendezőket is hibásnak látja. 

74th Annual Academy Awards-Press Room
Berry szerint ugyanúgy csak "egy fekete színésznő maradt" Hollywoodban (Fotó: ZUMA Press)

Az Oscar-díj nem oldotta meg a Hollywoodban meglévő rasszizmussal kapcsolatos erős korlátokat. Ha fekete nőt rakunk egy főszerepbe, akkor az mit fog jelenteni a történet szempontjából? "Fekete film" lesz, és azok nem túl sikeresek a tengerentúlon.

- vélekedett Berry az aranyszoborról. A színésznő karrierje valóban megfeneklett egy időre, a Halj meg máskor című James Bond-film után olyan bukásokban szerepelt, mint a Macskanő, a Gothika és a Vadidegen, utóbbiban a nagybeteg Bruce Willisszel

Halle Berry A bűn útja című filmje február 19-től látható a mozikban.

 

 

