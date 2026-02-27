Ördögi vádak! Szexrabszolgaként tartotta fogva titkárnőjét a Vissza a jövőbe sztárja?

Noha néhány éve még arról szóltak a hírek, hogy Crispin Glover bepereli a Universal stúdiót, amiért a Vissza a jövőbe 2. részében lecserélték, és a beleegyezése nélkül használták a küllemét és a hangját. A pereskedés azóta sikerrel zárult a színész szempontjából, akinek 760 ezer dollár ütötte a markát, azonban Glover most ismét a tárgyalóterem felé veheti az irányt, miután egy meg nem nevezett korábbi partnere azt állítja, a Vissza a jövőbe George McFly-ja konkrétan szexrabszolgaként tartotta őt fogva lakásában.

Crispin Glover és Michael J. Fox a Vissza a jövőbe-filmek első felvonásában (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Crispin Glover nem csak a vásznon rosszfiú?

A felperesről egyelőre nem sok minden derült ki, annyi viszont bizonyos, hogy egy 30 éves brit hölgyről van szó, akivel a James Bond-utód Crispin Glover még 2015-ben, online ismerkedtek meg, azonban csak 2023-ban találkoztak először. A hamarosan feléledő Charlie angyalai-filmek rosszfiúja ekkoriban épp a németországi Drezdában tartózkodott a hölgyet pedig igen különös módon csábította el, hiszen nem mást villantott meg neki mint a náci ereklye-gyűjteményét.

Az Egyesült Királyságból származó modellnek ekkor Glover munkát ajánlott a tengeren túlon, sőt azt kérte, legyen a személyi asszisztense, és akár hozzá is költözhet Los Angelesben. A nő 2024-ben be is adta a derekát, azonban döntését igen hamar megbánta, miután állítása szerint a színész megszabta neki, mit tehet és mit nem, így az áldozat például a házat sem hagyhatta el, és tulajdonképpen szexrabszolgaként tartották otthon.

A Crispin Glover-filmek száma lehet egy időre nem fog tovább bővülni (Fotó: Amazon Studios)

A gyomorforgatóan bizarr helyzet egyre csak fokozódott, mikor Glover furcsábbnál furcsább dolgokat kért a nőtől az ágyban, melyekre ő végül nemet mondott. A sztártól állítólag erre a lépésre az volt a válasz, hogy az utcára tette a hölgyet, aki ellen ráadásul távoltartási kérelmet is benyújtott a rendőrségen.

Glover és ügyvédje mindent tagadnak

A durva vádakra természetesen Crispin Glover is reagált az ügyvédjén keresztül. A jogi szakember elmondása szerint az egész csak egy alaptalan koholmány, melyből csupán annyi igaz, hogy a nő ellen valóban távoltartási kérést nyújtottak be, miután a brit modell 2024. márciusában minden ok nélkül, saját otthonában támadta meg a Vissza a jövőbe sztárját.