Féltékenység, manipuláció, szeretethiány: 7 anya a filmvásznon, akiknek nem lennénk a gyerekei

Éljenek mesében, az ókorban, motelben, óriáshajón vagy modern környezetben, a most következő nőkben egy dolog közös; nagyon sajátságos kapcsolatban állnak a gyerekeikkel. A legrémisztőbb filmes anyafiguráknak valahogy nem akar összejönni a szerető gondoskodás, sőt kifejezetten kegyetlenek.

Az anyaság nem egyszerű / Fotó: A24

Anyaság a filmvásznon: kegyetlen figurák a vásznon

Hófehérke és a hét törpe (1937)

A mostohaanyák sokszor gonoszak a mesékben és a filmekben is, hát még a Grimm-mesékből készült Disney-filmekben! A Hófehérkét elveszejteni akaró Grimhilde királynő leginkább féltékeny nevelt lányára, hiszen csak egy valaki lehet a legszebb e vidéken.

Psycho (1960)

Becses személyét végül is nem látjuk soha a Bates Motelben uralkodó drága mamának, de a maradványaival és a sorozatgyilkos örökségével nagyon is szembesülünk. Ez pedig épp elég annak megállapítására, hogy egy szörnyű személyről és szörnyű anyáról lehetett szó. Szinte már sajnáljuk a filmtörténet legbrutálisabb gyilkosát, Norman Batest.

Brian élete (1979)

A Terry Jones által alakított ókori muter szerint csak a szex és a szipu érdekli a fiatalokat, és még az sem hatja meg, ha keresztre feszítik a gyermekét. Hiszen milyen haszontalan, büdös kölök művel ilyesmit?

Titanic (1997)

Talán csak a legjobbat akarja a lányának Ruth DeWitt Bukater, és némi társadalmi felemelkedést saját magának, de annyi bizonyos, hogy az nem érdekli: a lánya mit akar. Így aztán kis híján egy óriáshajóról elkövetett öngyilkosságba hajszolja szegény Rose-t, majd mindent megtesz egy bimbózó szerelem megakadályozásáért.

Szerelmünk lapjai (2004)

Szintén a társadalmi elvárások lebegnek a Joan Allen alakította anyuka szeme előtt, aki ki nem állhatja a gondolatát sem annak, hogy a lánya esetleg rangon alul kezd kapcsolatba. Ennek érdekében pedig még olyan durva manipulációra is képes, mint sok évnyi szerelmi levelezés szabotálása. Persze az igaz szerelem útjába semmi és senki sem állhat, még halál sem.

Én, Tonya (2017)

Lelkileg bántalmazó anyától menekült fizikailag bántalmazó házasságba a korcsolyázó Tonya Harding, így nem véletlen, hogy ő maga is bántalmazással akarta megoldani a nagy problémáját. Az egészből az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb sportbotránya sült ki, amelynek még az utójátékában is képes volt az anyja elárulni őt. Allison Janney Oscar-díjat kapott sokkoló alakításáért a mama szerepében, Hardingként pedig Margot Robbie gyűjtött be jelölést.