Itt vannak az Arany Málna-jelölések! Ezek a világsztárok csináltak hülyét magukból az elmúlt évben

Idén nem kímélték az Oscar-díjas világsztárokat a legrosszabbaknak járó jelölések kiosztásakor. Az Arany Málna 2026-on azokat a filmeket és sztárokat nominálják, akik idén a legvállalhatatlanabb alkotásokat készítették és/vagy játszottak benne. Az idei évben a kubai Hófehérke és a hét törpe és The Weeknd egótripje, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán című filmek a legesélyesebb, de szorosan mögött áll az Elektronikus állam a Chris Pratt és a Stranger Things maga mögött hagyó Millie Bobby Brown főszereplésével, valamint a rottentomatoes.com kritikusaitól 0 százalékot érdemlő Világok harca című film a színész-rapper, Ice Cube vezetésével. Féltucat Oscar-díjas sztár is a jelöltek közt van; Jared Leto, Michelle Yeoh, Nicolas Cage, Natalie Portman, Ariana Debos és a legendás Robert De Niro is! A díjátadó egy nappal az Oscar-gála előtt szokott lenni, vagyis idén március 13-án derül ki, kik voltak a legrosszabbak idén.

The Weeknd filmje tarolhat az Arany Málna 2026-on

Arany Málna-jelölések 2026

Legrosszabb film

“Elektronikus állam”

“Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”

“Hófehérke és a hét törpe” (2025)

“Star Trek: Section 31”

“Világok harca” (2025)

Legrosszabb színész

Dave Bautista / “A kárhozottak vidéke”

Ice Cube / “Világok harca”

Scott Eastwood / “Alarum”

Jared Leto / “Tron: Ares”

Abel “The Weeknd” Tesfaye / “Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”

Rebel Wilson filmje ultraciki lett (Fotó: imdb.com)

Legrosszabb színésznő

Ariana DeBose / “A szerelem fáj”

Milla Jovovich / “A kárhozottak vidéke”

Natalie Portman / “Az ifjúság forrása”

Rebel Wilson / “Násznaposok”

Michelle Yeoh / “Star Trek: Section 31”



Legrosszabb remake/rip-off/sequel

“Tudom, mit tettél tavaly nyáron” (2025)

“Öt éjjel Freddy pizzázójában 2”

“A hupikék törpikék” (2025)

“Hófehérke és a hét törpe” (2025)

“Világok harca” (2025)



Legrosszabb női mellékszereplő

Anna Chlumsky / “Násznaposok”

Ema Horvath / “Hívatlanok – Második fejezet”

Scarlet Rose Stallone / “Párbajhősök”

Kacey Rohl / “Star Trek: Section 31”

Isis Valverde / “Alarum”

A kubai Hófehérke digitális törpéi több jelölést is kaptak / Fotó: imdb.com

Legrosszabb férfi mellékszereplő

A hét digitális törpe /“Hófehérke és a hét törpe” (2025)

Nicolas Cage / “Párbajhősök”

Stephen Dorff / “Násznaposok”

Greg Kinnear / “Off the Grid”

Sylvester Stallone / “Alarum”