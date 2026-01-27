Itt vannak az Arany Málna-jelölések! Ezek a világsztárok csináltak hülyét magukból az elmúlt évben

Idén nem kímélték az Oscar-díjas világsztárokat a legrosszabbaknak járó jelölések kiosztásakor. Az Arany Málna 2026-on azokat a filmeket és sztárokat nominálják, akik idén a legvállalhatatlanabb alkotásokat készítették és/vagy játszottak benne. Az idei évben a kubai Hófehérke és a hét törpe és The Weeknd egótripje, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán című filmek a legesélyesebb, de szorosan mögött áll az Elektronikus állam a Chris Pratt és a Stranger Things maga mögött hagyó Millie Bobby Brown főszereplésével, valamint a rottentomatoes.com kritikusaitól 0 százalékot érdemlő Világok harca című film a színész-rapper, Ice Cube vezetésével. Féltucat Oscar-díjas sztár is a jelöltek közt van; Jared Leto, Michelle Yeoh, Nicolas Cage, Natalie Portman, Ariana Debos és a legendás Robert De Niro is! A díjátadó egy nappal az Oscar-gála előtt szokott lenni, vagyis idén március 13-án derül ki, kik voltak a legrosszabbak idén.
Legrosszabb film
“Elektronikus állam”
“Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”
“Hófehérke és a hét törpe” (2025)
“Star Trek: Section 31”
“Világok harca” (2025)
Legrosszabb színész
Dave Bautista / “A kárhozottak vidéke”
Ice Cube / “Világok harca”
Scott Eastwood / “Alarum”
Jared Leto / “Tron: Ares”
Abel “The Weeknd” Tesfaye / “Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”
Legrosszabb színésznő
Ariana DeBose / “A szerelem fáj”
Milla Jovovich / “A kárhozottak vidéke”
Natalie Portman / “Az ifjúság forrása”
Rebel Wilson / “Násznaposok”
Michelle Yeoh / “Star Trek: Section 31”
Legrosszabb remake/rip-off/sequel
“Tudom, mit tettél tavaly nyáron” (2025)
“Öt éjjel Freddy pizzázójában 2”
“A hupikék törpikék” (2025)
“Hófehérke és a hét törpe” (2025)
“Világok harca” (2025)
Legrosszabb női mellékszereplő
Anna Chlumsky / “Násznaposok”
Ema Horvath / “Hívatlanok – Második fejezet”
Scarlet Rose Stallone / “Párbajhősök”
Kacey Rohl / “Star Trek: Section 31”
Isis Valverde / “Alarum”
Legrosszabb férfi mellékszereplő
A hét digitális törpe /“Hófehérke és a hét törpe” (2025)
Nicolas Cage / “Párbajhősök”
Stephen Dorff / “Násznaposok”
Greg Kinnear / “Off the Grid”
Sylvester Stallone / “Alarum”
Legrosszabb filmes párosok
A hét törpe/ “Hófehérke és a hét törpe” (2025)
James Corden és Rihanna / “A hupikék törpikék” (2025)
Ice Cube & His Zoom Camera / “Világok harca” (2025)
Robert DeNiro és Robert DeNiro (mint Frank és Vito) / “The Alto Knights”
The Weeknd és a hatalmas egója / “Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”
Legrosszabb rendező
Rich Lee / “Világok harca” (2025)
Olatunde Osunsanmi / “Star Trek: Section 31”
The Russo Brothers / “Elektronikus állam”
Trey Edward Shults / “Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”
Marc Webb / “Hófehérke és a hét törpe” (2025)
Legrosszabb forgatókönyv
“Elektronikus állam”
“Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán”
“Hófehérke és a hét törpe” (2025)
“Star Trek: Section 31”
“Világok harca” (2025)
