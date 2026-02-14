Anthony Hopkins 35 éve kísért minket rémálmainkban: ezeket biztos nem tudtad A bárányok hallgatnak-ról

Kevés thriller változtatta meg olyannyira a bűnügyi filmekről alkotott képünket, ahogyan azt A bárányok hallgatnak tette. Jonathan Demme alkotása nemcsak a sorozatgyilkosos sztorik mércéjét tette magasabbra, hanem egyenesen a karakterközpontú feszültségteremtés iskolapéldája lett, miközben nem kevesebb mint öt Oscar-díjat is bezsebelt. Sir Anthony Hopkins vérfagyasztó Hannibal Lectere pedig három és fél évtizeddel később is képes visszatérni a rémálmainkba. A 35. évforduló apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet, amit talán a legnagyobb rajongók sem tudtak a filmről.
Bár a világon rengeteg férfi mentegetőzik ezzel a mondattal, valóban igaz, hogy néha pár perc is elég a sikerhez. Erre Anthony Hopkins a legkiválóbb példa, aki mindössze 16 perc 15 másodpercet szerepel a filmben. Ezzel pedig mindmáig a legrövidebb játékidővel büszkélkedő Oscar-díjas főszereplők táborában.
Ahogy azt már említettük, A bárányok hallgatnak öt Oscar-díjat gyűjtött be, azonban ez még nem minden. Ugyanis ezek nem “mezei” aranyszobrocskák voltak, hiszen az öt főkategóriát tudta elnyerni: a legjobb film, legjobb rendező, legjobb férfi és női főszereplő, illetve a legjobb (adaptált) forgatókönyvnek járó díjjal távozott az 1992-es Oscar-gáláról. Erre pedig korábban mindössze két alkotás volt képes, az 1934-es Ez történt az éjszaka és az 1975-ös Száll a kakukk fészkére.
A produkció az FBI támogatása nélkül talán nem is jöhetett volna létre. A Szövetségi Nyomozóiroda viszont igen eltökélt volt a film mellett, ugyanis abban bíztak, hogy Jodie Foster karaktere több nőt ösztönöz majd arra, hogy ügynöknek jelentkezzen. Foster egyébként még egy személyes konzultánst is kapott maga mellé a nyomozóirodától, hogy mindent tökéletesen hajthasson végre.
Anthony Hopkins alakítása a sok, már-már észrevétlen apróság miatt tudott ennyire emlékezetes lenni. Ezek közé tartozott színészi repertoárjának azon darabja, melyet egy valóéletbeli ismerősétől kölcsönzött: szinte egyszer sem pislogott a film alatt. Ezt a szokást egy londoni férfitól vette át, akitől mindig is rázta a hideg emiatt. De kölcsönzött még tulajdonságokat és szokásokat a Lugosi Béla-féle Drakulától is.
Noha Hannibal Lecter karakterét mindenki Anthony Hopkinsszal kapcsolja össze fejben, A bárányok hallgatnak nem az első film, amelyben a hírhedt karakter feltűnik. Thomas Harris korábbi regényéből, a Vörös sárkányból már 1986-ban is készült egy adaptáció Az embervadász címmel, amelyben az X-Men-filmekből is ismert Brian Cox formálta meg a főgonoszt.
Természetesen ne felejtsük el, hogy Anthony Hopkins is csak egy ember, ahogy bárki más. Egy hétköznapi ember, hétköznapi félelmekkel. A tavalyi év elején hontalanná vált színészlegenda például a fogorvosoktól retteg, ezért is szerepel a hírhedt szájkosaras jelenetben fehér lepelben, hogy tudat alatt sokak legnagyobb félelmét vihesse vászonra.
Mindenkinek van egy kollégája, akitől leveri a víz, valahányszor csak meglátja. Jodie Fosternek is jutott egy ilyen A bárányok hallgatnak forgatásán, csak ez a valaki történetesen épp Anthony Hopkins volt. Tudniillik a színésznőre annyira erősen hatott Hopkins alakítása, hogy a forgatási szünetekben is igyekezett kerülni a legendás munkatársát, mert valóban tartott tőle. Illetve az is meglepte Fostert, mikor a walesi színművész a szkripttől eltérve “kigúnyolta” Starling nyomozónő sajátos dialektusát, bár később erről azt mondta, zseniális húzás volt.
