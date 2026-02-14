Anthony Hopkins 35 éve kísért minket rémálmainkban: ezeket biztos nem tudtad A bárányok hallgatnak-ról

Kevés thriller változtatta meg olyannyira a bűnügyi filmekről alkotott képünket, ahogyan azt A bárányok hallgatnak tette. Jonathan Demme alkotása nemcsak a sorozatgyilkosos sztorik mércéjét tette magasabbra, hanem egyenesen a karakterközpontú feszültségteremtés iskolapéldája lett, miközben nem kevesebb mint öt Oscar-díjat is bezsebelt. Sir Anthony Hopkins vérfagyasztó Hannibal Lectere pedig három és fél évtizeddel később is képes visszatérni a rémálmainkba. A 35. évforduló apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet, amit talán a legnagyobb rajongók sem tudtak a filmről.

Anthony Hopkins legjobb filmjei között kutatva elég hamar lelnénk rá a 35 éves A bárányok hallgatnakra (Fotó: Orion Pictures)

Minőség kontra mennyiség

Bár a világon rengeteg férfi mentegetőzik ezzel a mondattal, valóban igaz, hogy néha pár perc is elég a sikerhez. Erre Anthony Hopkins a legkiválóbb példa, aki mindössze 16 perc 15 másodpercet szerepel a filmben. Ezzel pedig mindmáig a legrövidebb játékidővel büszkélkedő Oscar-díjas főszereplők táborában.

A nagy ötös

Ahogy azt már említettük, A bárányok hallgatnak öt Oscar-díjat gyűjtött be, azonban ez még nem minden. Ugyanis ezek nem “mezei” aranyszobrocskák voltak, hiszen az öt főkategóriát tudta elnyerni: a legjobb film, legjobb rendező, legjobb férfi és női főszereplő, illetve a legjobb (adaptált) forgatókönyvnek járó díjjal távozott az 1992-es Oscar-gáláról. Erre pedig korábban mindössze két alkotás volt képes, az 1934-es Ez történt az éjszaka és az 1975-ös Száll a kakukk fészkére.

A nézők mellett Jodie Fosterre is a frászt hozta Anthony Hopkins (Fotó: Orion Pictures)

Ügynökképző mozifilm

A produkció az FBI támogatása nélkül talán nem is jöhetett volna létre. A Szövetségi Nyomozóiroda viszont igen eltökélt volt a film mellett, ugyanis abban bíztak, hogy Jodie Foster karaktere több nőt ösztönöz majd arra, hogy ügynöknek jelentkezzen. Foster egyébként még egy személyes konzultánst is kapott maga mellé a nyomozóirodától, hogy mindent tökéletesen hajthasson végre.

A londoni pislogófantom

Anthony Hopkins alakítása a sok, már-már észrevétlen apróság miatt tudott ennyire emlékezetes lenni. Ezek közé tartozott színészi repertoárjának azon darabja, melyet egy valóéletbeli ismerősétől kölcsönzött: szinte egyszer sem pislogott a film alatt. Ezt a szokást egy londoni férfitól vette át, akitől mindig is rázta a hideg emiatt. De kölcsönzött még tulajdonságokat és szokásokat a Lugosi Béla-féle Drakulától is.