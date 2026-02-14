Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Anthony Hopkins 35 éve kísért minket rémálmainkban: ezeket biztos nem tudtad A bárányok hallgatnak-ról

A bárányok hallgatnak
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 19:15
Jodie FosterAnthony Hopkins
Már három és fél évtizede okoz álmatlan éjszakákat A bárányok hallgatnak. Anthony Hopkins ekkor lépett be a filmtörténelem legparább pszichopatáinak nem létező társulatába, ennek pedig mindenképp emléket kell állítanunk.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Kevés thriller változtatta meg olyannyira a bűnügyi filmekről alkotott képünket, ahogyan azt A bárányok hallgatnak tette. Jonathan Demme alkotása nemcsak a sorozatgyilkosos sztorik mércéjét tette magasabbra, hanem egyenesen a karakterközpontú feszültségteremtés iskolapéldája lett, miközben nem kevesebb mint öt Oscar-díjat is bezsebelt. Sir Anthony Hopkins vérfagyasztó Hannibal Lectere pedig három és fél évtizeddel később is képes visszatérni a rémálmainkba. A 35. évforduló apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet, amit talán a legnagyobb rajongók sem tudtak a filmről.

Anthony Hopkins Jonathan Demme 1944-2017 American Filmmaker
Anthony Hopkins legjobb filmjei között kutatva elég hamar lelnénk rá a 35 éves A bárányok hallgatnakra (Fotó: Orion Pictures)

Minőség kontra mennyiség

Bár a világon rengeteg férfi mentegetőzik ezzel a mondattal, valóban igaz, hogy néha pár perc is elég a sikerhez. Erre Anthony Hopkins a legkiválóbb példa, aki mindössze 16 perc 15 másodpercet szerepel a filmben. Ezzel pedig mindmáig a legrövidebb játékidővel büszkélkedő Oscar-díjas főszereplők táborában.

A nagy ötös

Ahogy azt már említettük, A bárányok hallgatnak öt Oscar-díjat gyűjtött be, azonban ez még nem minden. Ugyanis ezek nem “mezei” aranyszobrocskák voltak, hiszen az öt főkategóriát tudta elnyerni: a legjobb film, legjobb rendező, legjobb férfi és női főszereplő, illetve a legjobb (adaptált) forgatókönyvnek járó díjjal távozott az 1992-es Oscar-gáláról. Erre pedig korábban mindössze két alkotás volt képes, az 1934-es Ez történt az éjszaka és az 1975-ös Száll a kakukk fészkére.

1991 - The Silence of the Lambs - Movie Set
A nézők mellett Jodie Fosterre is a frászt hozta Anthony Hopkins (Fotó: Orion Pictures)

Ügynökképző mozifilm

A produkció az FBI támogatása nélkül talán nem is jöhetett volna létre. A Szövetségi Nyomozóiroda viszont igen eltökélt volt a film mellett, ugyanis abban bíztak, hogy Jodie Foster karaktere több nőt ösztönöz majd arra, hogy ügynöknek jelentkezzen. Foster egyébként még egy személyes konzultánst is kapott maga mellé a nyomozóirodától, hogy mindent tökéletesen hajthasson végre.

A londoni pislogófantom

Anthony Hopkins alakítása a sok, már-már észrevétlen apróság miatt tudott ennyire emlékezetes lenni. Ezek közé tartozott színészi repertoárjának azon darabja, melyet egy valóéletbeli ismerősétől kölcsönzött: szinte egyszer sem pislogott a film alatt. Ezt a szokást egy londoni férfitól vette át, akitől mindig is rázta a hideg emiatt. De kölcsönzött még tulajdonságokat és szokásokat a Lugosi Béla-féle Drakulától is.

II. Hannibal

Noha Hannibal Lecter karakterét mindenki Anthony Hopkinsszal kapcsolja össze fejben, A bárányok hallgatnak nem az első film, amelyben a hírhedt karakter feltűnik. Thomas Harris korábbi regényéből, a Vörös sárkányból már 1986-ban is készült egy adaptáció Az embervadász címmel, amelyben az X-Men-filmekből is ismert Brian Cox formálta meg a főgonoszt.

Billion Dollar Film Library For Sale
Az Anthony Hopkins-filmek legelvetemültebb karaktere: Hannibal Lecter (Fotó: MGM)

Még Hannibal Lecter is fél valakitől

Természetesen ne felejtsük el, hogy Anthony Hopkins is csak egy ember, ahogy bárki más. Egy hétköznapi ember, hétköznapi félelmekkel. A tavalyi év elején hontalanná vált színészlegenda például a fogorvosoktól retteg, ezért is szerepel a hírhedt szájkosaras jelenetben fehér lepelben, hogy tudat alatt sokak legnagyobb félelmét vihesse vászonra.

Anthony Hopkins még a kollégáit is megijesztette

Mindenkinek van egy kollégája, akitől leveri a víz, valahányszor csak meglátja. Jodie Fosternek is jutott egy ilyen A bárányok hallgatnak forgatásán, csak ez a valaki történetesen épp Anthony Hopkins volt. Tudniillik a színésznőre annyira erősen hatott Hopkins alakítása, hogy a forgatási szünetekben is igyekezett kerülni a legendás munkatársát, mert valóban tartott tőle. Illetve az is meglepte Fostert, mikor a walesi színművész a szkripttől eltérve “kigúnyolta” Starling nyomozónő sajátos dialektusát, bár később erről azt mondta, zseniális húzás volt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
